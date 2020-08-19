«Зенит» в России играет в режиме «вкл-выкл». Но гол Влашича – лигочемпионский звоночек

При всем уважении к «Локомотиву» и «Краснодару» сегодня был первый по-настоящему топовый матч нового чемпионата. Об отношении к нему тренеров лучше любых слов говорили стартовые составы. В бой пошли одни старики. Ни анонсированного Прохина у «Зенита», ни Карпова у ЦСКА. У хозяев в основу вернулись Дзюба и Жирков, у «армейцев» — Влашич и Магнуссон. Плюс впервые в старте вышел Гайич (спойлер – аргентинец не впечатлил).

«Ехали в такси, и тут бандит достал пистолет...» Интервью с новичком ЦСКА Гайчем А ещё Адольфо рассказал о своём происхождении, имени и прозвище, которое ему очень не нравится.

Сразу скажу, я не согласен с тем, как формулировалась главная интрига матча — готов ли ЦСКА бросить вызов «Зениту» в борьбе за золото. Во-первых – рановато еще для таких выводов. Во-вторых, отнять очки в одном отдельном матче — это разве бросить вызов? Тот же «Локомотив» в феврале сыграл в Питере 0:0, но сильно ли это помогло «железнодорожникам» в борьбе за титул?



Да, сегодня ЦСКА, даже уступив, показал, что может на равных играть с командой, которую многие в России называют уже не иначе как Гегемоном. И что выводы из июньского фиаско (0:4) «армейцами» сделаны правильные. Но разве в этом кто-то сомневался? Пока у этой команды есть Акинфеев, Фернандес и Влашич – она всегда будет претендентом на медали.



Но побороться с «Зенитом» не только здесь и сейчас, а на дистанции, в долгую, не теряя очки в матчах с более слабыми соперниками (как сейчас «Спартак» и «Локомотив» — в Уфе и Екатеринбурге, соответственно) — вот что требуется от конкурентов. Способны ли они на это? Есть большие сомнения. «Зенит» по-чемпионски стабильнее, опытнее, класснее всех и каждого в РПЛ.



И именно эти плюсы позволяют ему дожимать и выигрывать такие матчи, как сегодня. Не покидает ощущение: нужно было — включились и забили. В России даже в топ-матчах «Зениту» для побед хватает режима «вкл-выкл».



В Европе – не хватит.

«Зениту» нужно усиление. Чего не хватает для Лиги чемпионов Два-три новичка наверняка ещё будут.

И я даже не про атакующую дзюбозависимость. Тут я в большей степени согласен с теми, кто считает, что если у команды есть такой лидер, то его надо использовать по максимуму. И как не было методов у МУРовцев против Кости Сапрыкина в известном произведении братьев Вайнеров, так нет их у защитников команд РПЛ против любимой атаки «Зенита» — заброс на Дзюбу, скидка на Азмуна, гол.



Тем, кто критикует такую простоту в игре чемпиона, предлагаю вспомнить Ремарка: «Только самые простые вещи никогда не разочаровывают». Если это работает — зачем Семаку что-то менять? Скорее нужно критиковать защитников, которые раз за разом дают таким атакам проходить.



Но надеяться, что все это будет также работать в Лиге чемпионов – верх наивности и ходьба по тем же граблям. Поэтому второй гол Азмуна — блестящая трехходовка в касание низом – повод для оптимизма.

Главная тревога — оборона. Супергол Влашича, который явно соскучился по игре и пока хватало сил в ногах тащил на себе всю атаку гостей – высший пилотаж и одновременно европейский тест для защиты «Зенита». И она, пусть и ослабленная отсутствием Ракицкого, его не прошла. А реализуй хорват все свои моменты – ЦСКА мог рассчитывать даже на победу. Вот об этом стоит всерьез подумать штабу Семака перед возвращением в Европу.

«Зенит» опять единоличный лидер! Игру с ЦСКА решил дубль Азмуна Но самый красивый гол матча забил Никола Влашич.

В целом хороший матч, с голами, моментами, сэйвами и без судейских ошибок. После такого матча Гончаренко точно не нужно никуда уезжать. Просто «Зенит» сильнее. Всех.