Финал ЛЧ — das ist fantastisch. Его выиграет или вчерашний директор, или лэптоп-тренер

Ну, теперь начнутся обсуждения — кому победа в Лиге чемпионов нужнее? «ПСЖ», который никогда даже в финале не играл и в который шейхи за девять лет вбухали более 3 миллиардов долларов. Или «Баварии», которая уже семь лет без «ушастого» кубка, что для такого клуба — Срок.

Неймару, который наконец может сделать то, ради чего ушёл из «Барселоны» — выйти из тени Месси. Или Левандовскому — чтобы утвердиться в статусе топ-звезды мирового, а не только бундеслигового масштаба.

У Неймара новая девушка. Но минус один друг С кем сейчас встречается знаменитый нападающий.

Но это всё на поверхности. А вот кому из тренеров нужнее — Флику или Тухелю? Тут есть о чём порассуждать.



55-летний Ханси Флик во второй половине 80-х сам поиграл за «Баварию» полузащитником. Но как тренер состоялся только в роли помощника. Пусть и в золотой сборной Лёва. А потом решил податься в футбольные функционеры — ещё два года назад Флик был управляющим директором в «Хоффенхайме».



То, что он может стать главным тренером главного клуба страны, тогда представлялось фантастическим раскладом. Но вот как в жизни порой всё быстро меняется. Июль – Флик пришёл в «Баварию» ассистентом к Ковачу. Ноябрь – стал и.о. Апрель – подписал полноценный контракт. Июнь — выиграл Бундеслигу, июль — Кубок Германии. Август – вышел в финал Лиги чемпионов. «Человек из ниоткуда» всего за три месяца может сделать золотой требл!



Есть такой диснеевский мультфильм «Приключения Флика». Сюжет: муравей Флик ищет тех, кто готов помочь ему победить агрессивных кузнечиков, угрожающих покою его семьи. Цитата из аннотации: «Когда вместо воинов Флик находит лишь неуклюжую труппу цирковых жуков, единственной его надеждой на победу остаётся крепкая дружба и потрясающая сила воображения».

Сказано точно про «Баварию», оставленную Ковачем, – «неуклюжая труппа цирковых жуков». Только возвращение дружеской атмосферы вкупе с потрясающей силой воображения нового тренера (перевести Алабу в центр обороны и сделать Мюллера «десяткой» — это ведь надо было придумать) помогли исправить ситуацию.



Другое дело, что успехи «Баварии» в Германии (как, кстати, и «ПСЖ» во Франции), по мнению многих, возможны и вовсе без тренера. И сугубо они местечковые. А вот Лига чемпионов — это уже серьёзно. И только выиграв её, Флик по-настоящему заявит о своём тренерском я.

Тренер «Баварии» — специалист по разгромам. Был в штабе Германии в матче с Бразилией на ЧМ Ханси Флик не тренировал 5 лет, а сейчас в двух шагах от победы в Лиге чемпионов.

46-летний Томас Тухель, в отличие от более старшего коллеги, на высшем уровне никогда не играл (пик карьеры – 8 матчей за «Штутгартер Кикерс» во второй Бундеслиге). Он из новомодного поколения так называемых тренеров-лэптопщиков, пришедших в профессию через футбольные симуляторы. В Германии это Тухель, Нагельсман, Тедеско… К их успехам те, кто сделал громкую карьеру в качестве футболистов, всегда буду относиться с раздражением и ревностью: «Да что они могут понимать, если сами не играли — футболу на компьютере не научишься!»



Вот что, например, Егор Титов в недавнем интервью «Спорт-экспрессу» сказал про Тедеско: «Молодой, перспективный, но не игравший на серьёзном уровне тренер. В футболе же мелочей не бывает — главный должен лично игрокам что-то показывать на занятиях в поле. А как может сделать это немец? Ни один лэптоп-тренер не сможет исполнить так же, как бывший футболист. Меня никто не сможет переубедить».

В борьбе за своё место под солнцем тренерам-лэптопщикам приходится вдвойне непросто (полтора десятка лет назад к вершине Европы так же трудно пробивался Жозе Моуринью — но из переводчиков). И победа в Лиге чемпионов нужна Тухелю, чтобы доказать — такой путь в профессию тоже имеет право на жизнь.



В любом случае это будет победа немецкой тренерской школы (она уже может гордиться — три тренера-полуфиналиста ЛЧ-2020 — немцы, а ещё у неё есть Клопп и Лёв). Главные постулаты которой всё те же, что и во времена Хербергера и Шена, Беккенбауэра и Хайнкеса — «орднунг унд арбайтен». Порядок и работа. Без этого никакой лэптоп не поможет.