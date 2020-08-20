«Бавария» уже стучится в двери новой жертвы. Полуфиналы ЛЧ — в иностранных соцсетях

Онлайн-школа английского Skyeng возвращается с обзором англоязычных соцсетей. Кто-то скажет, что полуфинал Лиги чемпионов оказался не таким умопомрачительным, как предыдущий этап. Согласны – неожиданностей было меньше. Но матчи были ничуть не менее захватывающими – и соцсети тому доказательство.
Elation – восторг
“Пари Сен Жермен” оказался для немцев слишком уж крепким орешком. Матч с “Лейпцигом” завершился со счетом 3:0 в пользу французов. Этот финал Лиги чемпионов станет первым для клуба. И всё благодаря голам Маркиньоса, Анхеля Ди Марии и Хуана Берната. После матча в официальном твиттер-аккаунте “ПСЖ” появились эти эмоциональные фотографии с подписью Pure elation – «Чистый восторг».
Treble – три титула в рамках одного сезона
Этот год для мюнхенцев определённо задался. “Бавария” уже завоевала титул чемпионов Бундеслиги и Кубок Германии (между прочим, уже в 20-й раз в истории). А теперь, когда “Бавария” триумфально въехала в полуфинал Лиги чемпионов, её шансы заполучить третий трофей многократно повысились. На этой карикатуре побежденные оппоненты баварцев полируют их трофеи.
“Бавария” отправляется в финал Лиги чемпионов! Три титула на горизонте!”
Mere Mortal – простой смертный
Победный марш “Баварии” стал поводом достать из закромов старый мемчик про смерть. “Бавария” стучится в двери “Пари Сен Жермен” – и фанаты мюнхенцев почти уверены, что шансы простых смертных против этих небожителей весьма невелики.
“Какой простой смертный будет следующим?”
Shame – позор
Зато лионцы продемонстрировали истинный спортивный дух. После проигрыша со счётом 0-3 у них были все резоны смотреть на “Баварию” косо. Но нет: в англоязычном аккаунте “Лиона” проигравшие поздравляют победителей. В английском для этого есть термин Good loser – “тот, кто умеет проигрывать достойно”.
“Нет ничего позорного в том, чтобы проиграть “Баварии”. Поздравляем великую команду и желаем ей удачи”.
To back – поддерживать
Итак, за кого будем болеть в воскресенье – за баварцев или за парижан? Кто победит в воскресенье? В этом случае англичане используют не только глагол to support (поддерживать), но и чуть более разговорный вариант to back, который значит то же самое.
За кого вы болеете в финале Лиги чемпионов?
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