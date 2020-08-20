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Почему Илья Кутепов не играет за «Спартак». Причины решения Тедеско

Почему Илья Кутепов не играет за «Спартак»
Михаил Гончаров
Печальная история Кутепова. Почему Тедеско отказался от защитника сборной России
Илье нужно уходить из «Спартака» — выбор немецкого тренера неоднозначный, но с ним придётся смириться.
Футбол / РПЛ 0

Ситуация для Кутепова близка к катастрофической – в личном рейтинге Тедеско он внезапно оказался всего лишь пятым по ранжиру центральным защитником. Выше Ильи не только статусные Жиго и Джикия, но и вчерашние резервисты Гапонов и Маслов. Поначалу казалось, что Кутепову попросту дают набрать форму после травмы (он вернулся в общую группу только 7 июля), но уже в концовке прошлого сезона стало понятно, что дело не только в последствиях повреждения и отсутствии тонуса. Объяснение более жестокое по отношению к футболисту: Тедеско котирует его ниже, чем всех остальных.

В последний раз Кутепов выходил на поле 9 марта в матче с «Краснодаром». Тогда он заработал в свои ворота решающий пенальти, хотя доверие Тедеско, конечно же, пропало не из-за этого. Прежде чем строить предположения и выяснять комплексные причины, важно заметить: 1) в случае с Кутеповым вообще нет никакой неспортивной предыстории – ни контрактных проблем, ни дисциплинарных; 2) решение исходит исключительно от Тедеско и его ассистентов. Всё – в головах тренеров.

А теперь попытаемся понять логику. Хотя иногда это непросто.

Почему Жиго лучше Кутепова в роли самого центрального в тройке

Первоначально, когда только планировался переход «Спартака» на модуль 3-Х-Х, казалось, что у Кутепова больше шансов играть самого центрального в тройке. Логика была проста: Жиго и Джикия более быстрые и агрессивные, оба любят подключаться вперёд (особенно Жиго), в роли внешних центральных защитников они смогли бы начинать атаки через полуфланговые зоны. Тогда как Кутепов – тоже агрессивный при атаке соперника в приём, не такой скоростной из-за структуры тела, зато более хладнокровный в решениях, имеющий позиционную выдержку, – мог расположиться в самой середине под ними и чаще действовать на подстраховке.

Но тренерский штаб выбрал не Кутепова, а Жиго. Спустя время к этому решению нет вообще никаких вопросов, поскольку мы увидели, что в структуре Тедеско самый центральный защитник имеет особые функции.

Во-первых, он не выжидает в задней линии, а, наоборот, покидает свою зону и маскирует нехватку игроков в опорной зоне, когда это необходимо. В частности при чужих быстрых атаках. Очень много ситуаций, когда Жиго, а не Джикия или Маслов, пытается атаковать соперников при приёме мяча и действует на опережение. В этом он действительно хорош.

Во-вторых, играя в самой середине, Жиго получает больше возможностей подключаться в атаку через опасную зону. Когда «Спартак» только разыгрывает мяч, француз может просить передачу на месте опорного полузащитника.

Получив его от партнёра или сыграв на перехвате/в отборе, Жиго делает рывок вперёд и подключается в атаку не через полуфланговую зону, а именно через центр. Этот манёвр у «Спартака» отточен и крайне опасен: команда создала множество моментов при помощи подключений Жиго, забила несколько голов. Из недавних примеров – гол Соболева в ворота «Ахмата». Никто из центральных защитников «Спартака» не обладает таким силовым дриблингом, никто не чувствует себя так комфортно в атакующей фазе возле чужой штрафной.

Поэтому по позиции Жиго нет никаких вопросов. Кутепов проигрывает конкуренцию ему конкретно в роли самого центрального. И вопрос сводится к тому, почему справа используются Маслов и Гапонов, а не 27-летний защитник сборной России.

В некоторых компонентах Маслов лучше Кутепова, но…

Маслов уже прочно обосновался на позиции правого центрального защитника, провёл здесь все три матча нового сезона – и поэтому именно с ним мы будем сравнивать Кутепова.

В моём понимании у Маслова только одно явное преимущество: он более динамичный и быстрый по сравнению с Кутеповым, особенно на дистанции. Если даже Маслов проиграет единоборство или промахнётся в отборе, у него больше шансов успеть догнать соперника на своей половине или восстановить позицию. Плюс в атаке он имеет больше возможностей при заходах через полуфланг на чужую половину поля, способен сбрасывать давление индивидуальными действиями, тащить мяч и совершать так называемые «progressive runs». Хороший навык для внешнего центрального защитника, только пока Маслов пользуется им скромно. Даже на примере матча с «Уфой» мы видели, что агрессивных включений вперёд Павел совершил минимум – даже когда возникали подходящие для этого ситуации.

Слышал также несколько раз, что Тедеско высоко ценит пасовые характеристики Маслова, считает, что он лучше подходит для игры во владение. «Спартак» в последнее время стал играть чаще в контроль и уменьшил количество длинных передач – и этот стиль совпал со ставкой на молодого игрока. Здесь можно поспорить, поскольку визуально часто складывается иное ощущение. Павел склонен играть с мячом чересчур скромно, у него много передач ближним партнёрам – центральному защитнику Жиго, опорнику Кралу или правому защитнику Зобнину. На примере игры с «Уфой»: 15 пасов направились Жиго, 6 – Кралу, 6 – Зобнину, 5 – Джикии. То есть 32 передачи из суммарных 52 – без продвижения мяча или с минимальным продвижением. Тогда как ни одна из длинных передач (всего было три попытки) не оказалась точной.

У Маслова эпизодически наблюдается проблема, критическая для внешних центральных защитников: получая передачу с левой стороны, он принимает мяч не на ход, а под себя или влево, тем самым ухудшает ситуацию, поэтому в дальнейшем ему приходится отдавать мяч ближнему, а не вперёд. Особенно явно это прослеживалось в концовке прошлого сезона. Но и с «Уфой» несколько характерных эпизодов тоже возникло.

Кутепов тоже имеет много преимуществ

Ни в коем случае не хочется превращать Кутепова в лучшего защитника России, восхвалять его и приписывать качества, которыми он не обладает. Я согласен с тем, что Илья совершает немало ключевых ошибок – то провоцирует пенальти, то после единоборства с ним соперник забивает гол, однако определения «привозной» и «ненадёжный» — они всё равно преувеличенные. Тот же Джикия в прошлом сезоне тоже ошибался крайне много, причём не в борьбе, а позиционно – терял концентрацию и игроков, забывал поджимать, убегал из своей зоны и так далее. И это не менее грустные истории, чем проигрыши ключевых единоборств. Но Джикия в глазах болельщиков не привозной, а лидер и капитан.

Если сравнивать Кутепова с тем же Масловым, у Ильи наберётся немало преимуществ.

1) Кутепов лучше в агрессивном отборе со спины, он лучше просчитывает эпизоды, когда нужно вступить в отбор, и здорово вставляет длинные ноги, выталкивая мяч.

2) Кутепов лучше действует позиционно, что даже не обсуждается – Маслов может теряться, не всегда понимает, когда нужно покидать свою зону, а когда оставаться, поэтому его легко выдернуть из линии, например, ложным открыванием в недодачу.

3) Кутепов лучше в низком блоке и в своей штрафной, эффективнее действует вверху (62% выигранных дуэлей вверху против 50 у Маслова начиная с прошлого сезона. У Ильи есть проблемы со «вторым этажом», но у Маслова их ещё больше).

4) С точки зрения длинных передач Кутепов тоже сильнее. Например, в матче полуфинала Кубка с ЦСКА именно от Ильи шло большинство забросов в сторону форвардов – он сделал 23 длинных паса, из них 14 (61%) оказались точными. С «Краснодаром» было вовсе 80% (восемь из 10). Тогда «Спартак» играл больше через длинные передачи, чем сейчас.

5) С точки зрения грубых индивидуальных ошибок Маслов тоже вряд ли лучше. У него уже случались ляпы (двойной катастрофический отбор на пару с Гапоновым против Малкома в полуфинале Кубка – самый яркий пример), и они наверняка ещё будут. Фактор набора опыта через шишки никто не отменял.

Да и в целом по цифрам, характеризующим конструктив в атаке, нет никакого преимущества у Маслова по сравнению с Кутеповым. При одинаковой общей точности меньше передач в финальную треть, длинных передач и передач с продвижением мяча. Более высокая точность длинных пасов у Маслова – следствие характера пасов, он реже забрасывает напрямую в переднюю линию. Пока его точно нельзя назвать глубинным диспетчером.

Резюме

Тедеско – главные тренер, он имеет право на любую точку зрения, особенно если она приносит результат. Если «Спартак» будет крушить всех с Масловым в составе, а сам Павел резко прогрессирует и превратится в дорогостоящий актив, мы многократно похвалим немецкого тренера. Но пока его выбор не выглядит очевидным – если оценивать набор спортивных качеств для центрального защитника и баланс, то Кутепов выглядит более готовым и цельным футболистом прямо сейчас.

Ситуация сложная и для игрока, и для клуба, и для сборной России.

Для Кутепова – потому что он не может ждать, ему нужно играть, возраст таков, что сидеть на лавке нельзя ни в коем случае. Тем более Илья и так слишком много пропустил после чемпионата мира из-за травм. Смириться с ролью пятого центрального защитника в рейтинге тренерского штаба – значит, отказаться от личных амбиций.

Для клуба – потому что менеджмент и владелец «Спартака» вряд ли разочаровались в Кутепове. Илья – ценный кадровый актив, а сейчас он обесценивается из-за отсутствия игрового времени. Отпускать защитника к конкурентам не хочется, но и против мнения тренера пойти невозможно: Тедеско – самостоятельный и гордый, он сам принимает решения.

Для сборной России – потому что Черчесов по-прежнему верит в Кутепова и прекрасно знает его возможности. Станиславу Саламовичу проще всего было бы образовать готовую пару центральных защитников из двух спартаковцев, но пока это невозможно. И попросить «Спартак» вернуть Зобнина в центральную зону – тоже.

А в итоге теряется время. Никто не понимает, какие шаги предпринять. Но, наверное, если «Спартак» действительно верит в Тедеско (а играет команда сейчас неплохо), то нужно учесть все его пожелания: смириться с Масловым и Гапоновым в составе и отпустить Кутепова в другой клуб. Так будет лучше для всех конкретно сейчас.

Хотя в дальнейшем, очень вероятно, будет о чём пожалеть.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

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