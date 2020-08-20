Печальная история Кутепова. Почему Тедеско отказался от защитника сборной России

Ситуация для Кутепова близка к катастрофической – в личном рейтинге Тедеско он внезапно оказался всего лишь пятым по ранжиру центральным защитником. Выше Ильи не только статусные Жиго и Джикия, но и вчерашние резервисты Гапонов и Маслов. Поначалу казалось, что Кутепову попросту дают набрать форму после травмы (он вернулся в общую группу только 7 июля), но уже в концовке прошлого сезона стало понятно, что дело не только в последствиях повреждения и отсутствии тонуса. Объяснение более жестокое по отношению к футболисту: Тедеско котирует его ниже, чем всех остальных.

В последний раз Кутепов выходил на поле 9 марта в матче с «Краснодаром». Тогда он заработал в свои ворота решающий пенальти, хотя доверие Тедеско, конечно же, пропало не из-за этого. Прежде чем строить предположения и выяснять комплексные причины, важно заметить: 1) в случае с Кутеповым вообще нет никакой неспортивной предыстории – ни контрактных проблем, ни дисциплинарных; 2) решение исходит исключительно от Тедеско и его ассистентов. Всё – в головах тренеров.



А теперь попытаемся понять логику. Хотя иногда это непросто.

Почему Жиго лучше Кутепова в роли самого центрального в тройке

Первоначально, когда только планировался переход «Спартака» на модуль 3-Х-Х, казалось, что у Кутепова больше шансов играть самого центрального в тройке. Логика была проста: Жиго и Джикия более быстрые и агрессивные, оба любят подключаться вперёд (особенно Жиго), в роли внешних центральных защитников они смогли бы начинать атаки через полуфланговые зоны. Тогда как Кутепов – тоже агрессивный при атаке соперника в приём, не такой скоростной из-за структуры тела, зато более хладнокровный в решениях, имеющий позиционную выдержку, – мог расположиться в самой середине под ними и чаще действовать на подстраховке.



Но тренерский штаб выбрал не Кутепова, а Жиго. Спустя время к этому решению нет вообще никаких вопросов, поскольку мы увидели, что в структуре Тедеско самый центральный защитник имеет особые функции.



Во-первых, он не выжидает в задней линии, а, наоборот, покидает свою зону и маскирует нехватку игроков в опорной зоне, когда это необходимо. В частности при чужих быстрых атаках. Очень много ситуаций, когда Жиго, а не Джикия или Маслов, пытается атаковать соперников при приёме мяча и действует на опережение. В этом он действительно хорош.

Во-вторых, играя в самой середине, Жиго получает больше возможностей подключаться в атаку через опасную зону. Когда «Спартак» только разыгрывает мяч, француз может просить передачу на месте опорного полузащитника.

Получив его от партнёра или сыграв на перехвате/в отборе, Жиго делает рывок вперёд и подключается в атаку не через полуфланговую зону, а именно через центр. Этот манёвр у «Спартака» отточен и крайне опасен: команда создала множество моментов при помощи подключений Жиго, забила несколько голов. Из недавних примеров – гол Соболева в ворота «Ахмата». Никто из центральных защитников «Спартака» не обладает таким силовым дриблингом, никто не чувствует себя так комфортно в атакующей фазе возле чужой штрафной.

Поэтому по позиции Жиго нет никаких вопросов. Кутепов проигрывает конкуренцию ему конкретно в роли самого центрального. И вопрос сводится к тому, почему справа используются Маслов и Гапонов, а не 27-летний защитник сборной России.

В некоторых компонентах Маслов лучше Кутепова, но…

Маслов уже прочно обосновался на позиции правого центрального защитника, провёл здесь все три матча нового сезона – и поэтому именно с ним мы будем сравнивать Кутепова.



В моём понимании у Маслова только одно явное преимущество: он более динамичный и быстрый по сравнению с Кутеповым, особенно на дистанции. Если даже Маслов проиграет единоборство или промахнётся в отборе, у него больше шансов успеть догнать соперника на своей половине или восстановить позицию. Плюс в атаке он имеет больше возможностей при заходах через полуфланг на чужую половину поля, способен сбрасывать давление индивидуальными действиями, тащить мяч и совершать так называемые «progressive runs». Хороший навык для внешнего центрального защитника, только пока Маслов пользуется им скромно. Даже на примере матча с «Уфой» мы видели, что агрессивных включений вперёд Павел совершил минимум – даже когда возникали подходящие для этого ситуации.



Слышал также несколько раз, что Тедеско высоко ценит пасовые характеристики Маслова, считает, что он лучше подходит для игры во владение. «Спартак» в последнее время стал играть чаще в контроль и уменьшил количество длинных передач – и этот стиль совпал со ставкой на молодого игрока. Здесь можно поспорить, поскольку визуально часто складывается иное ощущение. Павел склонен играть с мячом чересчур скромно, у него много передач ближним партнёрам – центральному защитнику Жиго, опорнику Кралу или правому защитнику Зобнину. На примере игры с «Уфой»: 15 пасов направились Жиго, 6 – Кралу, 6 – Зобнину, 5 – Джикии. То есть 32 передачи из суммарных 52 – без продвижения мяча или с минимальным продвижением. Тогда как ни одна из длинных передач (всего было три попытки) не оказалась точной.

У Маслова эпизодически наблюдается проблема, критическая для внешних центральных защитников: получая передачу с левой стороны, он принимает мяч не на ход, а под себя или влево, тем самым ухудшает ситуацию, поэтому в дальнейшем ему приходится отдавать мяч ближнему, а не вперёд. Особенно явно это прослеживалось в концовке прошлого сезона. Но и с «Уфой» несколько характерных эпизодов тоже возникло.

Кутепов тоже имеет много преимуществ

Ни в коем случае не хочется превращать Кутепова в лучшего защитника России, восхвалять его и приписывать качества, которыми он не обладает. Я согласен с тем, что Илья совершает немало ключевых ошибок – то провоцирует пенальти, то после единоборства с ним соперник забивает гол, однако определения «привозной» и «ненадёжный» — они всё равно преувеличенные. Тот же Джикия в прошлом сезоне тоже ошибался крайне много, причём не в борьбе, а позиционно – терял концентрацию и игроков, забывал поджимать, убегал из своей зоны и так далее. И это не менее грустные истории, чем проигрыши ключевых единоборств. Но Джикия в глазах болельщиков не привозной, а лидер и капитан.



Если сравнивать Кутепова с тем же Масловым, у Ильи наберётся немало преимуществ.



1) Кутепов лучше в агрессивном отборе со спины, он лучше просчитывает эпизоды, когда нужно вступить в отбор, и здорово вставляет длинные ноги, выталкивая мяч.



2) Кутепов лучше действует позиционно, что даже не обсуждается – Маслов может теряться, не всегда понимает, когда нужно покидать свою зону, а когда оставаться, поэтому его легко выдернуть из линии, например, ложным открыванием в недодачу.



3) Кутепов лучше в низком блоке и в своей штрафной, эффективнее действует вверху (62% выигранных дуэлей вверху против 50 у Маслова начиная с прошлого сезона. У Ильи есть проблемы со «вторым этажом», но у Маслова их ещё больше).

4) С точки зрения длинных передач Кутепов тоже сильнее. Например, в матче полуфинала Кубка с ЦСКА именно от Ильи шло большинство забросов в сторону форвардов – он сделал 23 длинных паса, из них 14 (61%) оказались точными. С «Краснодаром» было вовсе 80% (восемь из 10). Тогда «Спартак» играл больше через длинные передачи, чем сейчас.



5) С точки зрения грубых индивидуальных ошибок Маслов тоже вряд ли лучше. У него уже случались ляпы (двойной катастрофический отбор на пару с Гапоновым против Малкома в полуфинале Кубка – самый яркий пример), и они наверняка ещё будут. Фактор набора опыта через шишки никто не отменял.

Да и в целом по цифрам, характеризующим конструктив в атаке, нет никакого преимущества у Маслова по сравнению с Кутеповым. При одинаковой общей точности меньше передач в финальную треть, длинных передач и передач с продвижением мяча. Более высокая точность длинных пасов у Маслова – следствие характера пасов, он реже забрасывает напрямую в переднюю линию. Пока его точно нельзя назвать глубинным диспетчером.

Резюме

Тедеско – главные тренер, он имеет право на любую точку зрения, особенно если она приносит результат. Если «Спартак» будет крушить всех с Масловым в составе, а сам Павел резко прогрессирует и превратится в дорогостоящий актив, мы многократно похвалим немецкого тренера. Но пока его выбор не выглядит очевидным – если оценивать набор спортивных качеств для центрального защитника и баланс, то Кутепов выглядит более готовым и цельным футболистом прямо сейчас.



Ситуация сложная и для игрока, и для клуба, и для сборной России.



Для Кутепова – потому что он не может ждать, ему нужно играть, возраст таков, что сидеть на лавке нельзя ни в коем случае. Тем более Илья и так слишком много пропустил после чемпионата мира из-за травм. Смириться с ролью пятого центрального защитника в рейтинге тренерского штаба – значит, отказаться от личных амбиций.



Для клуба – потому что менеджмент и владелец «Спартака» вряд ли разочаровались в Кутепове. Илья – ценный кадровый актив, а сейчас он обесценивается из-за отсутствия игрового времени. Отпускать защитника к конкурентам не хочется, но и против мнения тренера пойти невозможно: Тедеско – самостоятельный и гордый, он сам принимает решения.



Для сборной России – потому что Черчесов по-прежнему верит в Кутепова и прекрасно знает его возможности. Станиславу Саламовичу проще всего было бы образовать готовую пару центральных защитников из двух спартаковцев, но пока это невозможно. И попросить «Спартак» вернуть Зобнина в центральную зону – тоже.



А в итоге теряется время. Никто не понимает, какие шаги предпринять. Но, наверное, если «Спартак» действительно верит в Тедеско (а играет команда сейчас неплохо), то нужно учесть все его пожелания: смириться с Масловым и Гапоновым в составе и отпустить Кутепова в другой клуб. Так будет лучше для всех конкретно сейчас.



Хотя в дальнейшем, очень вероятно, будет о чём пожалеть.



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.