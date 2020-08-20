Кононов снова провалился в Европе. Вылетел из Лиги чемпионов

А в остальном у него всё хорошо.

После провала в «Спартаке» Олег Кононов оказался в латвийской «Риге». В Тарасовке он так и не выстроил обещанный болельщикам футбол ни за четыре месяца, ни за год. «Народную команду» тренер покинул в сентябре прошлого года, а спустя пару месяцев неожиданно объявился в Латвии.

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Команда создана в 2015 году. Владелец — русский бизнесмен

Футбольный клуб «Рига» был создан в 2015 году на основе объединения двух латвийских команд низшего дивизиона — «Карамба» и «Динамо». Клуб получил название «Карамба/Динамо» и право участвовать в первой лиге. Руководством были подписаны игроки, имеющие опыт выступления в “вышке”. В дебютный год рижане вышли в высший дивизион и вскоре переименовались в «Ригу». За пять лет существования команды в ней сменилось 14 тренеров. Самый успешный — украинский специалист Виктор Скрипник, возглавлявший ранее бременский «Вердер». Под руководством Скрипника «Рига» впервые в истории выиграла чемпионат и Кубок Латвии.

Владелец команды — российский бизнесмен Сергей Ломакин. Он является основателем российской сети продовольственных магазинов «Копейка» (сейчас это «Пятёрочка» и «Перекрёсток»). В 2008 году предприниматель продал «Копейку» банку «Уралсиб». Сумма сделки составила около $ 120 млн. Спустя год Ломакин с партнёрами основал инвестиционную фирму. Самыми крупными и прибыльным проектами стали компании Modis, «ЦентрОбувь» и Fix Price.

Фото: rigafc.brando.pro

«Рига» — не единственный футбольный проект Ломакина. Бизнесмен тесно связан с российской «Родиной», выступающей в ПФЛ, и кипрским «Пафосом». Этим летом Ломакин чуть не стал владельцем подмосковных «Химок», когда команда остро нуждалась в средствах для выступления в РПЛ. Но до приобретения дело так и не дошло. Руководство “Химок” и без помощи Ломакина нашло возможность заявиться в РПЛ.

Новый тренер для «Риги»

«Рига» представила Олега Кононова в роли главного тренера в начале февраля нынешнего года.

«Я очень рад оказаться в этом клубе, замечательном городе, — делился впечатлениями Кононов. — В первую очередь это клуб, который ставит перед собой большие цели и добивается их, если говорить о чемпионате Латвии, а также играет в Лиге чемпионов и также хочет добиваться поставленных целей. Для меня очень важно, что команда амбициозная и хочет прогрессировать. Мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают, потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результата. Хотел бы помочь команде дальше прогрессировать».

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В первом матче под руководством Олега Кононова «львы» одержали победу — над “родственной” подмосковной «Родиной» в “товарняке” (1:0).

Перед стартом нового сезона Олегу Георгиевичу прибыло подкрепление — в лице российского ассистента Равиля Сабитова. Но старт сезона пришлось перенести из-за коронавирусной эпидемии в мире. Во время вынужденной паузы новостей из стана рижан почти не доносилось. Команда готовилась к сезону, пусть и в непривычных для себя условиях.

Фото: rigafc.brando.pro

Весной, когда футбол был на паузе, в России Кононова вспоминали охотно. Евгений Ловчев, например, назвал Олега Гергиевича порядочным человеком: «Сегодня с утра поздравил с днём рождения Олега Кононова. Да, у него не получилось в „Спартаке“. Но разве только у него? Олег — порядочный человек, и это главное». Александр Мостовой заметил, что тренеру было непросто: «Про Кононова мы изначально говорили, что ему будет тяжело». Только положительно отзывался о совместной работе с Кононовым украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский: «Самый спокойный тренер — Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него всё взвешено, спокойно, более продуманно».

Удачный старт и пиджаки на трибунах

Сезон в Латвии стартовал 15 июня. В первом туре «Рига» обыграла «Валмиеру» со счётом 2:0. Этот матч стал для «львов» первым официальным при Кононове. Но уже во втором туре команда испытала трудности. Рижане приехали в гости к юрмальскому «Спартаку» и, несмотря на статус фаворита, неожиданно уступили (1:2). По ходу встречи фанаты «Спартака» знатно поиздевались над Кононовым. Среди баннеров появился пиджак. Это отсылка к акциям активных болельщиков московского «Спартака», которые подобным образом передавали привет главному тренеру.

Пикантности случаю добавляет тот факт, что президентом латвийского «Спартака» является известный агент Марко Трабукки. Именно Трабукки вёл дела главного идола болельщиков московского «Спартака» Массимо Карреры.

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Видимо, поведение болельщиков лишь раззадорило Кононова. С тех пор «Рига» не проигрывала в чемпионате. В активе «львов» 12 побед подряд, а разница мячей составляет +24. Подопечные Кононова единолично возглавляют турнирную таблицу, набрав 39 очков. У ближайшего соперника — РФШ — на два меньше, но у «Риги» игра в запасе.

Провал в Европе. Кононову не привыкать

Так уж получилось, что со «Спартаком» Кононов не сыграл в Лиге чемпионов даже в квалификации. А в Лиге Европы потерпел с красно-белыми два поражения — от “Рапида” и “Вильярреала” в конце 2018 года.

В 2019 году «Рига» в очередной раз стала чемпионом Латвии, получив право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Клубу предстояло пройти все квалификационные раунды, кроме предварительного.



«Маккаби» — очень опытная команда, раньше игравшая в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиге Европы, — говорил Кононов перед игрой. — Сейчас они играют дома. Да, «Маккаби» — фаворит. Однако самое главное будет показано на футбольном поле”.



Напоминаем, квалификации в Лиге чемпионов и Лиге Европы в этом году проходят в новом формате. Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух, как это было ранее. Хозяев полей определяет жеребьёвка. На этот раз удача была не на стороне латышей — матч выпал на Тель-Авив.

«Это новая ситуация для всех команд, — подытожил Олег Георгевич. — Теперь можно сказать, что каждая игра как финал».

С первых минут хозяева захватили инициативу. Моментов для забитого гола было достаточно, но лишь на 58-й минуте нападающий «Маккаби» Ник Блэкмэн реализовал пенальти. Подопечные Кононова побежали отыгрываться и в концовке пропустили ещё. Дубль оформил Блэкмен, причём снова с одиннадцатиметровой отметки. «Маккаби» прервал 12-матчевую победную серию рижан, а приключения Кононова в Лиге чемпионов закончились всего через 90 минут.

После вылета из Лиги чемпионов «Рига» продолжит выступление в еврокубках. Команда будет отбираться в Лигу Европы со второго квалификационного раунда. Соперники на этой стадии выглядят проще, но это только на бумаге. Кстати, на этой же стадии начнут выступления в Европе и старые “друзья” рижан из юрмальского «Спартака».