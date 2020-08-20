«Угрозы Федуна не подействовали: судить лучше не стали». Пострадали «Спартак» и «Локо»

После первого тура РПЛ разговоры о неквалифицированном судействе подутихли – таких скандалов, как после матча «Спартака» и «Сочи», больше не было. Но вопросы к арбитрам всё равно возникают. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу судей в третьем туре чемпионата.



«Сочи» — «Рубин» — 2:3. Вопросов к Безбородову почти нет

Безбородов нормально провёл матч, никаких серьёзных вопросов к нему нет, кроме одного момента на 53-й минуте: Набиуллин попал по голеностопу игроку «Рубина». Это не жёлтая карточка, но там мог быть опасный штрафной. По-судейски это пропуск нарушения. А в остальном работа хорошая, как и оценка.

«Краснодар» — «Арсенал» — 2:0. Иванов проявил смелость, показав жёлтую Бергу

Сергей Иванов свистнул в парочке непонятных нарушений, например, на Уткине, а потом дал карточку за неспортивное поведение. Это не фол, а обыкновенная борьба. Отметил бы показ карточки Бергу: была атака «Краснодара», борьба в штрафной, после чего Берг высказал Иванову недовольство. А Иванов проявил смелость – остановил игру и предъявил жёлтую карточку Бергу, после чего назначил свободный удар в другую сторону, хотя шла атака «Краснодара». Для чего Берг это делал? Даже не знаю. В Европе карточки за разговоры залетают «на здрасьте».

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«Тамбов» — «Химки» — 1:0. VAR испортил оценку Вилкову, но и сам Вилков ошибочно назначил пенальти

Первый вопрос по удалению Грицаенко. Как можно по таким повторам что-то определять? Пошло полное недоверие к человеку, который мог видеть эпизод – Антону Кобзеву. Он сигнализировал первое и второе нарушение, когда Вилков общался с ним. За этот момент следует показать жёлтую карточку, что Вилков и сделал. Дальше вмешался VAR. Что мы видели? Куда-то идёт рука, а куда именно – никто не видел. Люди просто додумали. По этим повторам VAR не имел права туда вмешиваться. Происходит нарушение протокола. Это неявно и неочевидно, а додумывать ничего не надо. По итогу VAR привёз отрицательную оценку Вилкову и Кобзеву.



Второй момент – назначение пенальти на 50-й минуте в ворота «Химок». По мнению Вилкова, игрок «Химок» играл рукой. Если мы посмотрим на повторах, то рука у футболиста находилась на земле, служила опорой, а убрать её он не мог. Если бы мяч попал в кисть, об 11-метровом можно было бы говорить. Но так – это не одиннадцатиметровый удар.



«Урал» — «Локомотив» — 1:1. Матюнин не назначил пенальти в ворота «Урала»

Хотел похвалить Матюнина, но вынужден отметить момент на 41-й минуте. Шла атака «Локомотива» с правой стороны. Судья находился в радиусе, зачем-то смотрел на мяч, хотя перед ним была зона помощника, можно было сконцентрироваться на трёх парах, находящихся около одиннадцатиметровой отметки. Рыбчинский пытался ворваться в штрафную, чтобы выйти на мяч и занять позицию. Его сзади догнал Кулаков, начал держать руками за штрафной и в итоге развернул в штрафной площади. Матюнин должен был назначить пенальти в ворота «Урала» за этот фол, но никто не видел момента, потому что все смотрели на мяч. А VAR на игре не работал.

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«Уфа» — «Спартак» — 1:1. «Спартак» должен был перебить пенальти

Внимания заслуживает эпизод с назначением 11-метрового удара в ворота «Уфы». Был удар по воротам, арбитр находился в хорошей позиции, но не увидел игру рукой у защитника «Уфы». Вмешался VAR, там работает Карасёв, который и позвал Васильева посмотреть эпизод. Только тогда и назначили одиннадцатиметровый. Но Васильев не показал жёлтую защитнику «Уфы», а должен был, так как мяч летел в ворота.

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Следующий эпизод – пробитие одиннадцатиметрового. До удара три игрока «Уфы» вошли в штрафную. Из-за этого по правилам игры пенальти следовало перебить. Что касается Беленова, то левая нога у него цеплялась за линию ворот – всё в порядке. За игроками «Уфы» следил именно Васильев.

«Ахмат» — «Ротор» — 3:1. Лапочкин вёл странные переговоры с VAR

В этом матче важно разобрать взаимодействие VAR и Лапочкина. Сигнал пошёл Лапочкину с 24-й минуты, где было нарисованное падение игрока «Ротора». Да, какой-то контакт был, но это не 11-метровый. Следующий момент – на 27-й минуте Семёнов стоял на двух ногах, мимо него прокинул мяч игрок «Ротора». Он просто шёл в Семёнова, это симуляция. Это второй звоночек для Лапочкина. И, наконец, на 39-й минуте судья назначил пенальти. Но Кукуян позвал его посмотреть повтор.



Что я слышу в переговорах Лапочкина и VAR? Нарушение протокола. Судья спрашивает: «Спорный мяч? Симуляция? Свободный удар»? Ему что-то отвечают. Арбитр не знал, как возобновить игру. Зачем-то он запросил худший повтор из-под резервного арбитра. Чудак стоит и спрашивает, что ему делать. VAR отвечает: «Серёжа, ты в порядке? Это симуляция».



Это неправильно назначенный пенальти. Удивительно, как Лапочкин спрашивал у Кукуяна, что же ему делать в этом моменте. Он что, правил не знает?



Показ второй жёлтой игроку «Ротора» – правильное решение. Игрок «Ахмата» был первым на мяче, футболист «Ротора» просто толкнул его. А там открывалось пространство для атаки.



«Динамо» — «Ростов» — 2:0. Пенальти в ворота «Ростова» назначен верно

По пенальти в ворота «Ростова» вопросов нет. Защитник левой ногой попал в голеностоп Комличенко. Что касается падения Норманна, то там не было ничего такого – ручки положил просто.



«Зенит» — ЦСКА — 2:1. Мешков справился с игрой

На 40-й минуте Дриусси, вбрасывая аут, попал в голову Фернандесу. Есть два варианта: это красная карточка, и мяч становился предметом, который игрок «Зенита» умышленно бросил в голову футболисту ЦСКА. Второй вариант – это было случайно. Можно увидеть, как вбегает игрок «Зенита», открывается Дзюба. Почему это не красная? Между игроками должно быть расстояние около метра, а сам игрок должен бросить мяч в агрессивной манере. Здесь же расстояние было около четырёх метров. Захотеть попасть в голову надо ещё умудриться. Мешков поступил правильно. Но мы запомнили этот момент. Не дай бог в будущем кто-то покажет красную или жёлтую карточку в таком моменте.



В эпизоде с попаданием мяча в руку Оздоеву Мешков принял правильное решение – нужно было продолжать игру. Рука у игрока «Зенита» была в естественном положении.

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Фол на Влашиче на 68-й минуте пропустили, дав играть. Если бы в этой же атаке забился гол, то VAR вмешался бы. Из-за того, что эпизод закончился, после чего был назначен стандарт – это уже другая история. По-судейски это обсуждать смысла нет. Просто арбитр пропустил фол. Снижается оценка судьи, если он пропускает больше трёх фолов. Плохо, что в следующей фазе был забит гол, а Влашич стоял за боковой линией. Но для VAR это уже другой эпизод, вмешаться они не могли – таковы правила.

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По оценкам за третий тур ошибок не было только у Иванова и Безбородова. Стали ли судьи работать лучше после слов Федуна? Нет, его угрозы не подействовали – судить лучше не стали.