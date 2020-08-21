Акинфеева подвели защитники, а к Кержакову есть вопросы. Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 3-го тура. В обновлённом рейтинге появился новоиспечённый вратарь «Урала» Илья Помазун. А вратарь «Динамо» продолжает радовать болельщиков матчами на ноль.

Слово Владимиру.



К сожалению, как и в первом туре, обилия яркой игры от вратарей мы не увидели. Системно оценить причины этого невозможно, каждый случай — особенный. В одних матчах команды сыграли организованно — и вратарям, на счету которых «сухари», не пришлось совершать суперсейвов. В других, наоборот, защитники действовали слишком открыто и не создавали препятствий атаке соперника — например, Азмун практически без сопротивления забивал в ворота Акинфеева.



Отдельно отмечу гол Влашича в центральном матче тура в Петербурге, так как у болельщиков могут возникнуть вопросы. Момент был не из простых, но, по моему мнению, вратарь уровня «Зенита» должен спасать после таких ударов. Это был бы суперсейв. Влашич бил издалека, мяч летел на средней высоте. Но Михаил Кержаков не смог быстро подстроиться под него и отбить.

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И Шунин, и Рыжиков в этом туре отыграли на ноль. Стоит отметить, что оба вратаря внимательно действовали в тех моментах, которые возникали у их ворот. Нельзя назвать это спасениями — обязательные мячи, которые голкиперы должны ловить. Они не совершили помарок, действовали чётко. Например, Рыжиков очень внимательно сыграл на 59-й минуте после удара Конате головой в нижний угол.

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Поставил Антона на четвёртое место, а Рыжикова на пятое, потому что уровень соперника «Динамо» был намного выше, чем у «Тамбова». Да и моменты у ворот Шунина, которые создавал «Ростов», были немного острее и сложнее. Например, на 56-й минуте Ерёменко с лёту бил в угол, но Антон в эффектном броске поймал мяч. Хотя с этим ударом он обязан был справляться.



Также хочу отметить, что Шунин — единственный голкипер, который за три тура не пропустил ни одного мяча. В том числе потому, что «Динамо» очень организованно действует в обороне — в команде хорошие центральные защитники.

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С определённым авансом поставлю Помазуна на третье место. Во многих моментах Илья выручал свою команду, были спасения при выходах один на один. На 51-й минуте, когда Миранчук низом бил в дальний угол, вратарь хорошо сложился, вытянув руку, и кончиками пальцев вытащил мяч из-под штанги. Отмечу здесь своевременную реакцию и правильную позицию Помазуна — он не делал лишних движений.



Но про аванс я сказал, потому что хочется видеть у Ильи меньше суетливости при выходах. Это объяснимо — всё-таки против «Локомотива» он провёл первую игру за новую команду. Но, так или иначе, «Урал» заработал одно очко во многом благодаря Помазуну.

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Несмотря на то что Беленов пропустил от Понсе, за 6 минут до этого он смог отбить пенальти. Это спасение не позволило «Спартаку» победить в Уфе.



Судьи сейчас обращают особенное внимание на действия вратаря при пенальти. Если голкипер даже немного выходит с ленточки до удара, то одиннадцатиметровый нужно перебить. Беленов же очень хорошо раскачал Джордана, заранее выбрал угол и чуть покинул линию ворот, отбив пенальти. Удар был хорошим, так что отражённый пенальти — заслуга вратаря.

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Вратарь должен быть внимателен и сконцентрирован на протяжении всего матча. Всегда сложно, когда твоя команда играет первым номером, а моменты у ворот возникают только периодически. Эпизоды, в которых Сафонов выручил в начале и конце матча «Краснодара» с «Арсеналом», — тому подтверждение.



Ключевой момент игры — спасение Сафонова на 16-й секунде. Не выручи вратарь, туляки бы повели после классного удара Луценко и обрели уверенность. Матвей действовал предельно внимательно, сделал все правильно. Защитник «Краснодара» ошибся, но Сафонов правильно выбрал позицию, закрыв большую часть ворот, и вовремя выбросил ногу, чтобы отбить удар.



А на 94-й минуте Ткачев здорово бил со штрафного, но Сафонов сыграл четко. С такой угрозой вратарь и должен был справляться. Но уже видно: Матвей добавил в солидности и строгости — все его действия в воротах по делу.

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