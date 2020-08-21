Хиддинк принял сборную Кюрасао. А там что, есть футбол?

Вот так сюрприз! Гус Хиддинк принял национальную команду… Кюрасао. 73-летний экс-наставник сборной России будет тренировать сборную страны, о которой некоторые наверняка даже и не слышали. Хотя в рейтинге ФИФА Кюрасао на сегодняшний день занимает не такое уж низкое 80-е место. Выше, чем Узбекистан, Беларусь, Замбия, Грузия, Израиль и Кипр.

Гус Хиддинк стал главным тренером сборной Кюрасао

Напомним, на клубном уровне Хиддинк не тренировал с 2016 года, когда в качестве исполняющего обязанности возглавил «Челси» после увольнения Жозе Моуринью. Затем голландец взял творческую паузу, а в сентябре 2018-го стал тренером олимпийской сборной Китая. Однако всего через год Гуса уволили, так как результаты оставляли желать лучшего. В декабре 2019-го ПСВ взял Хиддинка на роль консультанта тренерского штаба команды, но это, конечно, не то, к чему привык голландец. Видимо, согласился на предложение, чтобы просто не скучать на пенсии. И вот теперь – Кюрасао.

«Это, может быть, и не очевидное решение, но было трудно сказать «нет». Кюрасао за последние годы сделал большой рывок, и я хотел бы помочь игрокам и персоналу подняться на ступень выше по международной лестнице», – сказал Хиддинк в интервью для foxsports.nl.

Кюрасао – самоуправляемое государство с автономией в составе королевства Нидерландов. Популярное туристическое направление с населением всего около 160 тыс. человек. Уроженцами этого острова являются некоторые известные футболисты, например, Вурнон Анита (выступал за «Аякс»), Йетро Виллемс (ПСВ, «Айнтрахт», «Ньюкасл»), Юрген Локадия (ПСВ, «Брайтон энд Хоув», «Хоффенхайм»), и Тахит Чонг («Манчестер Юнайтед»). Но все они поиграли за сборную Нидерландов. Самые известные игроки нынешней сборной Кюрасао – пожалуй, братья Леандро и Жуниньо Бакуна. Первый защищает цвета «Кардифф Сити», второй – «Хаддерсфилда».

В 2011 году сборная Кюрасао была принята в ФИФА как правопреемница Нидерландских Антильских островов. Она выступает в зоне КОНКАКАФ. Отборочный цикл ЧМ-2018 завершился для Кюрасао в третьем квалификационном раунде: новая команда Хиддинка дважды проиграла Сальвадору по 0:1. Тем не менее в 2017-м островная сборная добилась и первого значимого успеха в своей истории – выиграла Карибский кубок, победив в финале Ямайку со счётом 2:1. Теперь в Кюрасао мечтают побороться за попадание на ЧМ-2022, для чего и позвали Хиддинка.

Черчесов и Хиддинк открыто конфликтовали. Что это было? Хиддинк считал, что Черчесов злоупотребляет властью.

Где сейчас экс-тренеры сборной России?

Из бывших тренеров сборной России продолжают работать только двое – Леонид Слуцкий (49 лет, «Рубин») и Дик Адвокат (72 года, «Фейеноорд»). Юрий Сёмин (73 года) после ухода из «Локомотива» находится без клуба. Валерий Газзаев (66 лет) стал депутатом, Георгий Ярцев (72 года) – вице-президент «Тамбова», а Фабио Капелло (74 года), Олег Романцев (66 лет), Анатолий Бышовец (74 года) и Борис Игнатьев (79 лет) на пенсии. Павел Садырин ушёл из жизни в 2001 году в возрасте 59 лет.