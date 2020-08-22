Шикарный финал Лиги Европы! Голевая перестрелка закончилась в пользу «Севильи»

«Севилья» обновила свой же рекорд по числу побед в Лиге Европы. До этого испанская команда дважды побеждала под руководством экс-тренера ЦСКА Хуанде Рамоса (2006, 2007) и трижды подряд под руководством бывшего наставника «Спартака» Унаи Эмери (2014, 2015, 2016). Теперь впервые в карьере еврокубок завоевал Хулен Лопетеги, на котором полтора года назад едва не поставили крест, как на тренере.

Четыре гола за тайм. Диего Карлос в третий раз привозит пенальти

Финал Лиги Европы начался с быстрого гола «Интера». Третий матч подряд пенальти привёз центральный защитник «Севильи» Диего Карлос! Испанцы после собственного стандарта пропустили контрвыпад: здорово сыграли Николо Барелла, выцарапавший мяч у Эвера Банеги, и Роману Лукаку, который выиграл у Диего Карлоса соревнование в скорости. Бразилец то ли слишком надеялся на свои физические качества, то ли туго соображал, но так или иначе просто завалил бельгийца в штрафной.

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Этот гол ещё сильнее разжёг огонь игры. Футбол соответствовал статусу финала ЛЕ во всём: эмоциональный, зрелищный, качественный. «Севилья» сделала почти невозможное: перевернула ситуацию в свою пользу и забила два «Интеру», который очень мало пропускает в последнее время. Испанцы играли в своём стиле, резко переводили мяч с края на край, что затрудняло итальянцам прессинг. Было много длинных передач, однако это не обедняло игру.

Сперва «Севилья» использовала численное преимущество на флангах. Хесус Навас исполнил сильный кросс, а Люк де Йонг забил фирменный гол головой. Диего Годин опоздал за голландцем.

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На исходе получаса де Йонг оформил дубль. А ведь он вообще мог не попасть в основу! Защитники «Интера» оказались не готовы к движению центрфорварда при подаче со штрафного. Голландец резко забежал за спину Роберто Гальярдини, после чего классно пробил со «второго этажа».

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Но «Севилья» вела всего две минуты. Слабым местом команды Хулена Лопетеги опять оказался Диего Карлос. До этого бразилец едва не организовал второй пенальти в свои ворота, сыграв рукой в штрафной (Антонио Конте получил «горчичник» за споры с судьёй), а перед вторым голом «Интера» он нарушил правила на Лукаку. Подачу со штрафного завершил точным ударом головой Годин. Опытный уругваец исправился за ошибку.

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После перерыва характер игры поменялся. Команды стали играть ниже, больше держать мяч ради контроля, да и фолы тоже оказали влияние на то, что упал темп. Очевидно, никто не хотел устать раньше соперника, потому что третий гол отыграть было бы значительно тяжелее, чем первые два. В этой игре ближе к забитому мячу оказался «Интер». На 65-й минуте Лукаку, воспользовавшись очередной ошибкой Диего Карлоса, убежал один на один, однако голкипер «Севильи» Боно совершил такой же крутой сейв, какие совершал в полуфинале с «Манчестер Юнайтед».

И вот ирония судьбы – в самый непростой для «Севильи» момент матча команду выручил Диего Карлос! Придя на стандарт, центральный защитник забил ударом через себя. Впрочем, авторство гола бразилец должен разделить с Лукаку. Замучивший Диего Карлоса бельгийский нападающий подставил ногу, от которой мяч в сетку ворот «Интера». Сюжет для кино, честное слово.

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В концовке «Севилья» очень солидно оборонялась, но «Интер» всё равно имел шансы перевести игру в дополнительное время. Однажды Жюль Кунде вообще вынес мяч с линии ворот. Благодаря «сейву» француза его напарник Диего Карлос останется в истории, как автор победного мяча. Лукаку в финале обновил рекорд, забив в 11 матче Лиги Европы подряд (с учётом выступлений за «Эвертон» в сезоне-2014/2015). Но последний его точный удар – в собственные ворота – оставил «Интер» без трофея.