Левандовски уже проиграл один финал ЛЧ… «Баварии». Третьего шанса у него может и не быть

6:3. Это не прогноз на сегодняшний финал. Это количество игроков в составах «Баварии» и «ПСЖ», которые знают, что такое побеждать в Лиге чемпионов. У «ПСЖ» — это Неймар («Барселона»-2015), Ди Мария («Реал»-2014) и Навас (коста-риканский вратарь трижды выигрывал ЛЧ с «Реалом» — 2016-2018). У «Баварии», помимо Тьяго («Барселона»-2011) – Нойер, Алаба, Боатенг, Хави Мартинес и Мюллер. Эта пятерка выходила на поле 25 мая 2013 года, когда в чисто немецком финале на «Уэмбли» мюнхенцы дожали дортмундскую «Боруссию» — 2:1 (кстати, в запасе у победителей тогда весь матч просидел нынешний тренер «Зенита» Анатолий Тимощук).

Звезды сегодняшней «Баварии» 7 лет назад были только в начале большого пути.



Флик помогал Лёву в сборной Германии, которая всего через год выиграет чемпионат мира в Бразилии. 17-летний Гнабри дебютировал за «Арсенал» (4 матча за сезон в разных турнирах), купивший его всего за 100 тысяч фунтов у «Штутгарта». 12-летний Дэвис бегал за молодежные команды не самого футбольного города – канадского Эдмонтона. Коман переписывал книгу рекордов… «ПСЖ». Выйдя на замену в концовке матча чемпионата Франции против «Сошо» 17 февраля 2013 года, он стал самым молодым новичком в истории парижан (16 лет, 8 месяцев и 4 дня).

«Бавария» потеряла Роббена и Рибери, но у клуба появился новый лидер. Это Гнабри Рассказываем, как прогрессирует главное открытие сезона в немецком футболе.

А Левандовски отыграл все 90 минут в том лондонском финале, но за «Боруссию» (то же самое мог сделать и Перишич, если бы за полгода до «Уэмбли», поссорившись с Клоппом, не переехал из Дортмунда в Вольфсбург).



Главный матч сезона Роберту откровенно не удался. После рекордных свершений в полуфинале с «Реалом» (поляк — единственный, у кого получилось оформить покер на этой стадии турнира) от него ждали гораздо большего, чем пара опасных удара за 90 минут. Говорили, что нападающему помешали разговоры о переходе в «Баварию». Что у него уже была договоренность с мюнхенцами, о которой он официально объявит в ноябре.



В «Баварию» Левандовски по проторенной Гетце дорожке (потом за ними отправится еще и Хуммельс) перейдет летом 2014-го. Мюнхен заплатит за форварда… ноль евро — его контракт с «Боруссией» к тому времени истечет (в этом году ESPN признает переход поляка лучшим трансфером в истории футбола на правах свободного агента). Дортмунд сознательно пойдет на это – потерять в деньгах, но еще на год удержать Левандовски у себя.



В «Баварии» он вырастет в одного из лучших центрфорвардов современности — если не самого лучшего. Выиграет 12 трофеев. Но в Европе — ничего. А ему уже 32 года (исполнилось в эту пятницу). И перспектива остаться в одном ряду с другими великими — Буффоном, Ибрагимовичем, Роналдо и Ко — никогда не побеждавшими в ЛЧ, конечно, не греет.



Тем более — такой сезонище. Больше 50 мячей, куча рекордов, сверхъестественные 8:2 с «Барселоной»…

«И это лучший футболист в истории?!» В соцсетях издеваются над Месси и «Барселоной» Фанатам «Барсы» сегодня лучше не заходить в интернет.

Сейчас Левандовски с 68 голами занимает 4-е место в списке лучших снайперов за всю историю Лиги чемпионов. Выше только Роналду, Месси и Рауль (до испанца 3 мяча). То есть он лучший бомбардир турнира среди тех, кто в нем не побеждал.



А еще Левандовски может стать первым после Ежи Дудека поляком — победителем ЛЧ. И единственным полевым игроком.



Сегодня или никогда?