От РПЛ до финала ЛЧ. Кто прошёл этот путь до Паредеса и Силвы

Сегодня, 23 августа, завершается уникальный европейский сезон. Сезон, который растянулся на 13 месяцев. Для российских болельщиков (кроме непосредственно поклонников «Баварии» и «ПСЖ») мы нашли в этом финише дополнительную интригу – впервые в истории сразу два бывших футболиста РПЛ могут одновременно выйти на поле в финале Лиги чемпионов.



А кто ещё, покинув российский элитный дивизион, добивался высшего достижения в клубной карьере? Таких счастливцев немного. Вспомним каждого и даже больше.

Сезоны в РПЛ: 1991-98 гг. («Локомотив», «Спартак») и 2004-06 гг. («Спартак»).



Сезоны в Европе: 1998-2004 гг. («Рома», «Перуджа», «Порту»).



Как сложился финал ЛЧ: вышел на замену на 60-й минуте, отдал голевую передачу и забил гол — победа над «Монако» (3:0).



Дмитрий Аленичев уезжал из тогда еще высшего дивизиона (РПЛ появится позже) в статусе одного из лучших игроков лиги, но европейская карьера экс-спартаковца до поры до времени не производила сильного впечатления. Нестабильная игрока в «Роме» Фабио Капелло, аренда в «Перуджу» и, наконец, судьбоносный переход в «Порту». Четыре года в Португалии – пик карьеры Аленичева. В сезоне-2002/03 команда под руководством Жозе Моуринью вышла в финал Кубка УЕФА, где в дополнительное время победила шотландский «Селтик» — 3:2. Аленичев провёл на поле все 120 минут. Португальцы трижды вели в счёте, и только в последнем голе россиянин не принял участия, записав в актив результативную передачу на Дерлея и собственный гол.



Следующий сезон «Порту» от и до провёл уже в главном клубном турнире Европы и тоже дошёл до конца, став участником самого сенсационного финала ЛЧ в XXI веке – на пару с «Монако». Аленичев начал игру в запасе и появился на поле на 60-й минуте при счёте 1:0 в пользу португальцев, спустя 11 минут отдал голевую передачу на Деку, а ещё через 4 минуты окончательно похоронил надежды монегасков на кубок. Россиянин стал вторым после Аллана Симонсена футболистом в истории, забившим в финалах Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Позже это достижение повторили Стивен Джеррард, Эрнан Креспо, Педро Родригес и, буквально два дня назад, Диего Годин.

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По завершении сезона-2003/04 31-летний россиянин вернулся из «Порту» в родной «Спартак». «Мы примем это предложение, потому что игроку уже 31 год, и у него есть возможность заключить контракт на три года и зарабатывать больше, чем у нас. В некотором смысле это — награда футболисту за огромный вклад в игру «Порту», в особенности — в финалах еврокубков» – заявил перед трансфером президент «Порту» Нуну Пинту да Кошта.



К сожалению, отработать все три года контракта Аленичеву не удалось. Открытое выступление против главного тренера Александра Старкова поставило карьеру спартаковской легенды на паузу. Пауза обернулась окончательным и бесповоротным финалом – своё слово завершить выступления в «Спартаке» Аленичев сдержал.



Позже Дмитрий Анатольевич вернулся в команду уже в качестве главного тренера – чтобы создать тот пресловутый «багаж», на котором Массимо Каррера вернул «Спартаку» чемпионский титул.

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Сезоны в РПЛ: 1996-97 гг. (ЦСКА, «Торпедо»).



Сезоны в Европе: 1997-2008 гг. («Брюгге», «Реал Сосьедад», «Бенфика», «Порту», «Ницца», «Хартс», АЕК Ларнака, «Белененсеш»).



Как сложился финал ЛЧ: попал в заявку, но провёл весь матч на скамейке запасных — победа над «Монако» (3:0).



Литовский нападающий провёл в высшем российском дивизионе два сезона. Летом 1996 года Янкаускас стал игроком ЦСКА, хотя на тот момент «Спартак» даже обсудил личные условия с футболистом. В дебютном сезоне литовец сыграл 18 матчей, забил 9 мячей, а «армейцы» заняли пятое место.



Следующий сезон Янкаускас начал уже в составе «Торпедо». Забив за автозаводцев десяток мячей, литовец перебрался в Европу, где и провёл следующие 11 лет.



Первым европейским клубом Янкаускаса стал бельгийский «Брюгге», там же он и провел больше всего времени – четыре сезона. После этого в его карьере были ещё семь команд, одна из которых — «Порту». Аккурат в годы расцвета клуба. В сезоне-2002/03 Янкаускас забил четыре мяча в еврокубках, в том числе один – в 1/16 финала Кубка УЕФА. В следующем сезоне – 10 матчей в ЛЧ, 0 результативных действий и 90 минут в запасе в решающем матче. Однако звание победителя Лиги чемпионов у Янкаускаса никто не отберёт.



В конце карьеры литовец снова оказался в России. Правда, не в РПЛ, а во втором по значимости турнире. Отбегал 10 матчей за воронежский «Факел» в ФНЛ и завязал с активными выступлениями.

Сезоны в РПЛ: 2004-05 гг. («Спартак»).



Сезоны в Европе: 1999-2004 гг. («Црвена Звезда») и 2005-16 гг. («Манчестер Юнайтед», «Интер»).



Как сложился финал ЛЧ: 120 минут в финале–2007/08, получил жёлтую карточку – победа в серии пенальти над «Челси» (1:1 – 5:4); 90 минут в финале–2008/09 – поражение от «Барселоны» (0:2); 90 минут в финале-2010/11, вышел с капитанской повязкой – поражение от «Барселоны» (1:3).



Неманью Видича до сих пор с теплотой вспоминают спартаковские болельщики, а специалисты называют одним из лучших легионеров в истории РПЛ. Хотя в России сербский защитник провёл всего полтора года, зацепив «серебро» и вернув «Спартак» в Лигу чемпионов, а затем укатил на Туманный Альбион к самому сэру Алексу Фергюсону.



Уже не секрет, что грандиозной европейской карьеры, звания капитана «МЮ» и победы в Лиге чемпионов у Видича могло и не быть, если бы не китайский врач москвичей Лю Хуншень, который вылечил спину игроку и тем самым косвенно способствовал созданию одной из самых монументальных связок центральных защитников в АПЛ. С Рио Фердинандом серб сыгрался до автоматизма, и в лучшие годы продавить эту пару было практически невозможно.



В карьере серба было целых три финала Лиги чемпионов. И каждый из них он провёл на поле от звонка до звонка. К сожалению англичан, ровно в это же время в Европе расцвела одна из лучших команд в истории футбола – «Барселона», победившая «МЮ» в обоих финалах практически без шансов для соперника. Однако выиграть Кубок чемпионов Видич всё же успел. И случилось это в самом символичном для серба месте – в Москве. Дождливые «Лужники», поскользнувшийся Джон Терри и дрогнувший Николя Анелька – всё это случилось в мае 2008-го.

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После «МЮ» карьера Неманьи фактически завершилась. Сезон в «Интере», где Видич был лишь бледной тенью самого себя, и скромное завершение карьеры в 34 года в статусе легенды сразу двух клубов. Ходили слухи, что серб может продолжить карьеру в «Спартаке», но – не случилось.

Сезоны в РПЛ: 2007-09 гг. и 2013-15 гг. («Зенит»).



Сезоны в Европе: 1995-2006 гг. («Шахтёр») и 2009-13 гг. («Бавария»).



Как сложился финал ЛЧ: попал в заявку, но провёл весь матч на скамейке запасных – поражение от «Интера» (0:2); 120 минут на позиции центрального защитника – поражение от «Челси» (1:1 – 3:4); попал в заявку, но провёл весь матч на скамейке запасных – победа над «Боруссией» Д (2:1).



Карьера Тимощука – пример образцовой надёжности на всём её протяжении. При нём донецкий «Шахтёр» превратился в главную силу в Украине, постепенно сместив киевское «Динамо» с трона. После перехода Анатолия в «Зенит» на новый уровень поднялся и петербуржский клуб, выигравший первый еврокубок в истории – Кубок УЕФА в сезоне-2007/08 (а следом и второй – Суперкубок).

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Следующий шаг для украинского опорника – прыжок сразу через несколько ступенек и борьба за место под солнцем в составе одной из сильнейших команд Европы. Мюнхенская «Бавария», которую «Зенит» Тимощука громил в полуфинале Кубка УЕФА, дала ему возможность принять участие сразу в трёх финалах ЛЧ. Правда, в отличие от Видича, на поле украинец выходил лишь в одном из них, да ещё и на позиции центрального защитника. Вот и за единственной победой Тимощук наблюдал со скамейки. В победном сезоне Лиги чемпионов он провел всего четыре игры и 138 минут в сумме, хотя ещё год назад было 11 игр (7 в стартовом составе).



По завершении триумфального сезона Тимощук вернулся в «Зенит», потом (ещё до Вагнера Лава) доигрывал в «Кайрате», а сейчас трудится в штабе Сергея Семака, продолжая выигрывать трофеи уже в качестве тренера.

Сезоны в РПЛ: 2017-18 гг. («Зенит»).



Сезоны в Европе: 2014-17 гг. («Кьево», «Рома», «Эмполи») и 2019-20 гг. («ПСЖ»).



Как сложился финал ЛЧ: пока неизвестно.



Паредес — пример трансферной политики петербуржского «Зенита», который, даже переплачивая за футболиста, умудряется перепродать его с выгодой. В питерскую команду Паредес перешёл из «Ромы» за € 23 млн, а уже через полтора года ушёл в «ПСЖ» за 40. Отличная сделка!



Пока карьера аргентинца складывается неоднозначно. У него был шанс стать важным игроком в римской команде, но вместо этого Паредес переехал в Россию. В РПЛ у него сложилась репутация типичного латиноамериканского игрока, не гнушающегося симуляциями и прочими некрасивыми приемчиками. Поэтому желание «ПСЖ» подписать Леандро было достаточно неожиданным. Тем более за такую сумму.



В составе парижан Паредес своим так и не стал, хотя полуфинальный матч с «РБ Лейпцигом» провёл на высочайшем уровне. Однако даже качественная игра с немцами не даёт никаких гарантий Паредесу сегодня. Скорее, наоборот, выход против «Лейпцига» в основе стал сюрпризом от Тухеля.

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Тьяго Силва, «ПСЖ»

Сезоны в РПЛ: 2005 г. («Динамо»).



Сезоны в Европе: 2004-05 гг. («Порту») и 2009-20 гг. («Милан», «ПСЖ»).



Как сложился финал ЛЧ: пока неизвестно.



Если помните, в 2005 году «Динамо» вздумало удивить мир шумной и дорогостоящей трансферной кампанией. Среди приезжих звёзд числился и Тьяго Силва, на тот момент восходящая бразильская звёздочка. Уже в расположении клуба у футболиста выявили тяжёлую форму туберкулеза. Дальше мнения расходятся. Кто-то утверждает, что заболел он уже в Москве, а кто-то, наоборот, говорит, что «Динамо» в погоне за громкими именами просто-напросто прошляпило болезнь и взяло игрока вообще без медосмотра.



В связи с этим Силва не сыграл за московский клуб ни одного матча и после излечения благополучно уехал во «Флуминенсе», не отработав контракт. «Динамо» писало жалобы, требовало $ 15 млн, но ФИФА ничего положительного для них не решила. Тьяго же вырос в настоящую звезду и одного из лучших игроков в мире и сейчас готов сыграть в своём первом еврокубковом финале в последнем матче за «ПСЖ».

Тьяго Силва близок к переходу в «Челси»

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Игорь Добровольский, «Марсель», сезон-1992/93

Добровольский дебютировал на высшем уровне ещё в чемпионате СССР, а перед развалом Союза уехал в Европу. Его первым зарубежным клубом стал итальянский «Дженоа». Однако главные воспоминания о европейской карьере одного из самых талантливых полузащитников сборной России связаны с полугодичным пребыванием в «Марселе».



В декабре 1992 года по инициативе президента «Марселя» Бернара Тапи Добровольский перебрался во Францию. Как оказалось, Тапи подписал хавбека без ведома тренерского штаба, поэтому игрок не пользовался доверием со стороны наставника «Олимпика» Раймона Гуталса. Несмотря на это, Добровольский был включен в заявку на весеннюю часть ЛЧ 1992/93, и даже принял участие в мартовском матче «Марселя» против ЦСКА. В остальных матчах турнира, включая финал, россиянин довольствовался ролью резервиста, хотя в список победителей турнира он всё равно вошёл.



Андрей Демченко, «Аякс», сезон-1994/95

Демченко начал футбольную карьеру в Запорожье, но в 1990 году переехал в Москву и был зачислен в молодёжный состав ЦСКА. Через год его перевели в основную команду, и вскоре талантливый полузащитник получил приглашение в юношескую сборную России. Благодаря выступлениям на международном уровне о Демченко узнали в Европе. В 1994-м он неплохо проявил себя на юношеском Евро, после чего Константин Сарсания устроил полузащитника в «Аякс».



По словам самого Демченко, получив выгодный контракт, он практически забыл о футболе. Несмотря на это, в сезоне-1994/95 Демченко был в заявке «Аякса» на ЛЧ, и, хотя не провёл в турнире ни одного матча, номинально считается одним из победителей. Также полузащитник сыграл в ответной игре Суперкубка УЕФА – 1995 и попал в заявку на Межконтинентальный кубок в том же году, поэтому в его коллекции есть золотые медали и этих турниров.



Владимир Бут, «Боруссия» Д, сезон-1996/97

Воспитанник новороссийского «Черноморца», как и Демченко, заявил о себе на турнире для молодых футболистов – ЧМ-1994 среди юниоров. Там его заметили скауты дортмундской «Боруссии», которые предложили 17-летнему полузащитнику переехать в Германию. Бут быстро принял решение, имея на то не только спортивные причины. За год до этого в Новороссийске убили отца футболиста – Владимира Бута-старшего, который был вице-президентом «Черноморца», и молодой человек остро нуждался в смене обстановки.



Первое время Бут играл только за молодёжный состав «Боруссии», но начиная с сезона-1996/97 его начали привлекать в основу. Он стал мелькать в Бундеслиге и попал в заявку на ЛЧ, сыграв суммарно 3 минуты на групповом этапе против «Видзева» и «Стяуа». Именно в этом сезоне, дебютном для Бута, дортмундцы взяли главный трофей клубного футбола. В общей сложности Бут провёл за «шмелей» сотню матчей – неплохая статистика для человека, попавшего в высший немецкий дивизион из первого российского.

Бранислав Иванович, «Челси», сезон-2011/12

Соперником Анатолия Тимощука по финалу 2012 года должен был стать экс-«железнодорожник» Бранислав Иванович, но в ответном полуфинальном матче с «Барселоной» Бано схватил жёлтую карточку, обернувшуюся дисквалификацией на главный матч в его карьере.

2 сезона в «Локомотиве» до перехода в «Челси, 4 сезона в „Зените“ — после: карьера Ивановича была тесно связана с нашей страной. Сейчас 36-летний сербский защитник находится в поиске клуба, и не исключено, что вскоре завершит карьеру.