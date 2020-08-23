Лига чемпионов. Самый главный матч 2020 года. LIVE!

Привет, друзья! Удивительное дело: в России новый сезон уже раскочегарился, а в Европе старый никак не закончится. Сегодня наконец в нём будет поставлена точка. Жирнее не придумаешь! За неимением чемпионата Европы (спасибо, зараза коронавирус) финал Лиги чемпионов автоматически приобретает статус самого главного матча года. Тем более что до конца, судя по результатам урезанного плей-офф, действительно дошли достойнейшие из достойных. «ПСЖ» — «Бавария», Неймар и Мбаппе против Мюллера и Левандовского — гарантия зажигательного шоу. Наслаждаться таким лучше всего в компании — так что присоединяйтесь к нам! Игра на «Да Луше» начнётся в 22:00 мск, а мы стартуем раньше. Пока сгружайте прогнозы на счёт в комменты — после сверим с цифрами на табло.