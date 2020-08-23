Ужасное дерби для «Локо»: минус 3 очка и 2 лидера. Первое поражение Николича в РПЛ

Марко Николич прервал беспроигрышную серию с «Локомотивом» в чемпионате России. До дерби со «Спартаком» его команда не проигрывала в РПЛ на протяжении 11 матчей (шесть побед и пять ничьих), а сегодня уступила по игре. «Спартак» набрал восемь очков и обошёл «Локомотив» в таблице.

Главные события матча на «Открытие Арене»

— Четвёртый тур подряд в заявку «Спартака» не попал Александр Кокорин. Нападающий тренировался с командой накануне дерби с «Локомотивом», тем не менее ещё не готов играть. По имеющейся информации, Кокорин может пропустить и два последних августовских матча с «Ротором» и «Арсеналом».

— На тренерскую скамейку «Спартака» вернулся Доменико Тедеско. Напомним, немец пропустил из-за ангины встречи с «Ахматом» и «Уфой». Под руководством его помощника Андреаса Хинкеля красно-белые довели беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей (три победы, две ничьи).

— При равной игре в начале матча «Локомотиву» удался быстрый гол со штрафного, назначенного за попадание мяча в руку Айртона. После подачи Наиль Умяров оказался не готов к тому, что Мурило окажется в его зоне и пробьёт. В этом эпизоде Георгий Джикия упал после контакта с Ведраном Чорлукой, однако судьи с VAR решили, видимо, что толчок со стороны хорвата не был достаточно сильным для того, чтобы тянуть на нарушение.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

— За 35 минут «Локомотив» потерял двух игроков. Дмитрий Баринов получил травму колена (похоже на «кресты»), а Алексей Миранчук – задней поверхности бедра. Впрочем, поменяв подбор игроков, «железнодорожники» не меняли схему. Николич выбрал на дерби неожиданные 4-4-2 с Фёдором Смоловым и Эдером на острие. Но в первом тайме, несмотря на возможность убегать в контратаки, два форварда не очень хорошо цеплялись за мяч и взаимодействовали.

— «Спартак» при счёте 0:1 высоко прессинговал, владел мячом и большим территориальным преимуществом. Превзошёл соперника по ударам – 5:4 (в створ – 3:2). Зачастую в развитии атак красно-белые задействовали правый фланг, куда смещался Алекс Крал. Роман Зобнин в этих ситуациях превращался, по сути, в крайнего форварда. Тем не менее моментов у команды Тедеско было минимум. Недоставало нестандартных решений и мощи сидевшего в запасе Александра Соболева. Верный шанс загубил Джордан Ларссон, пробивший с линии вратарской выше ворот после скидки от Эсекьеля Понсе.

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— После перерыва «Локомотив» глубоко оборонялся, а «Спартак» катал мяч без реального обострения. Крал с Умяровым свободно получали мяч, так как «железнодорожникам» не хватало полузащитников, но что-то извлечь из этого не получалось до 53-й минуты. Наконец, прошла длинная передача от Умярова на ход Ларссону. Ошиблись центральные защитники «Локо»: Мурило делал офсайд, а Чорлука задержался. Теперь швед всё исполнил блестяще.

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— «Спартак» выглядел интереснее и при счёте 1:1. «Железнодорожники» играли словно с гирями на ногах, проигрывали борьбу за мяч. Добавил давления на оборону команды Николича и выход Соболева на исходе часа матча. Тем не менее два лучших момента получил действовавший на контратаках «Локомотив». Новая связка Смолов – Эдер заработала! Россиянин дважды выводил португальца на ударные позиции, но португалец не попадал в ворота.

— Всё решил гол Соболева! Он пришёл с левого фланга. Дмитрий Рыбчинский не накрыл подачу Айртона, после чего Крал сделал скидку, а центрфорвард «Спартака» опередил державшего его Гжегожа Крыховяка.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в Rutube.

«Локомотив», несмотря на дебют Франсуа Камано, не смог создать ничего в концовке. «Спартак» выиграл второй тайм по ударам – 12:5 (в створ – 5:1) — и заслуженно победил.