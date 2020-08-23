«Спартак» уже второй. Но выиграть в Волгограде ему будет даже сложнее, чем у «Локо»

Рваная, лоскутная игра. Две травмы у «Локомотива» уже за первые полчаса, а «Спартак» во втором тайме вынужден был заменить Понсе. Много ошибок и нервов.



Миранчук, что твой мавр, успел сделать свое дело. До матча в Екатеринбурге на его счету было 9 из 12 последних мячей команды. А теперь он перешел на голевые. Против «Урала» ассистировал Смолову, сегодня — своей левой клюшкой – навесил на голову Мурило. Забивает, отдает, решает, тащит.

Всё идет к тому, что до 5 октября (день закрытия трансферного окна в Италии) 59-й номер «Локомотива» отправится в Серию А. Варианты есть – «Милан», «Аталанта». Решение вопроса упирается в деньги. Клуб резонно хочет получить за свой главный актив максимальную сумму. Здесь главное не пережать и всё-таки поставить во главу угла интересы игрока.



Как «Локомотив» будет без Миранчука? Ну, во-первых, этот трансфер ещё должен случиться. Во-вторых, другой Миранчук в «Локо» останется – брат Антон. В-третьих, свято место пусто не бывает. Хотя сегодня красно-зелёные почти час играли без своего лидера и вместо 1:0 получили 1:2.



Хочется верить, что травма Алексея (задняя поверхность бедра) не расстроит его планы. Во всяком случае уходил он с поля сам, в отличие от Баринова, которого увезли в раздевалку со слезами на глазах. Похоже, выбыл Дмитрий надолго. И это, конечно, тоже потеря для «Локомотива». Да и для сборной – наверняка Черчесов планировал вызвать обоих полузащитников на ближайшие матчи Лиги Наций.

Волшебное лето Миранчука. Если он и теперь не уедет в Европу, будет грустно Надо цепляться за любой достойный шанс, будь то «Аталанта» или «Милан».

Без Баринова и Миранчука «Локомотив» впервые проиграл при Николиче – 12-й матч в РПЛ стал для серба несчастливым. И теперь уже «Спартак», а не «Локо» делит вторую строчку с «Сочи». «Спартак», который тоже поставил задачу пробиться в Лигу чемпионов (напомню, что с этого сезона в главный еврокубок у нас только две путевки). Насколько реально её решение? Многое, считаю, будет зависеть от ближайших трех матчей. «Спартак» должен брать шесть очков в играх с «Ротором» (в гостях) и «Арсеналом» (дома), а потом — уже после паузы на матчи сборных – давать бой ЦСКА.



Сегодня Тедеско – герой. Пропустив два тура из-за ангины, он вернулся на лавку и в такой день, когда кто-то из немецких тренеров точно выиграет Лигу чемпионов (кстати, второй сезон подряд) своей победой поддержал реноме родной тренерской школы. Но теперь нужно закрепить этот успех. А с этим у «Спартака» в последнее время проблемы. Для него выиграть у «Локо», а потом проиграть в Волгограде – раз плюнуть. Или эти проблемы в прошлом, как болезнь главного тренера?

Хорош Джордан – новый лидер спартаковской атаки. Не забил в первом тайме (с линии вратарской послал мяч выше ворот) – отличился в самом начале второго. Подарок отцу (Ларссон-старший вошел в тренерский штаб «Барселоны») и уже 3-й гол в 4 играх сезона (а еще был незабитый пенальти в Уфе). Швед – пример Бакаеву, который вернулся в стартовый состав, старался, обострял, но снова остался без результативных баллов.



Хороша лавка. Вышел Соболев – забил. А есть ещё Глушенков, Тил, таинственный Урунов… Кокорин!

Кокорин — в «Рому», Миранчук — в «Аталанту»? Кто из россиян может уехать в Европу Некоторые уже очень близки к трансферу.

Рваная, нервная игра. Тем ценнее отсутствие вопросов к Карасёву. Во всяком случае по примеру «Уфы» никто с чемпионата сниматься не собирается.