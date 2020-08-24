«Месси ищет Коутиньо, чтобы украсть у него медаль ЛЧ». О чём шутят после финала

Вы уже знаете главную новость этой ночи – «Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов. В социальных сетях поздравления и радость поклонников мюнхенской команды смешиваются с разочарованием болельщиков «ПСЖ», но есть место и шуткам. Как обычно.

«ПСЖ» казнил его же воспитанник. «Бавария» — клубный чемпион Европы! Суперсейвы Нойера, штанга имени Левандовского, травма Боатенга и слёзы Неймара — в главном матче 2020 года.

Болельщики «ПСЖ» нещадно казнят лидеров команды за упущенные возможности в финале:



«До и после встречи с «Баварией».

«Тройка «ПСЖ», которая сражалась сегодня против «Баварии»: Неймар, Мбаппе, Ди Мария».

«Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи гонится за Мбаппе и Неймаром».

«Мбаппе сегодня».

«Неймар, Мбаппе и Ди Мария возвращаются в Париж».

«ПСЖ»: нам нужен 1 гол. Неймар: …»

«Самое близкое, насколько он подберётся к кубку ЛЧ в футболке «ПСЖ».

«Бавария» выиграла все матчи Лиги чемпионов! Есть вопросы по победителю? Победа «Баварии» над «ПСЖ» – справедливый результат финала.

Не обошлось без темы Буффона, который ушёл из «ПСЖ»:

«Буффон, пытаясь перейти в «Баварию» в следующем сезоне: «Это бизнес».

«Как Буффон смотрел на то, что «Бавария» обыгрывает «ПСЖ».

«Дом Буффона после матча».

Ещё один объект острот – Коутиньо, который ушёл из «Барсы» в аренду и выиграл ЛЧ с «Баварией», которая выбила каталонский клуб в четвертьфинале.



«Лионель Месси после того, как узнал, что Коутиньо выиграл Лигу чемпионов с «Баварией»: «ЛЧ вернётся на «Камп Ноу»!».

«Болельщики «Барселоны» смотрят, как Коутиньо поднимает кубок ЛЧ».

«Месси ездит в поисках Коутиньо, чтобы украсть у него медаль ЛЧ».

«Коутиньо возвращается в «Барселону» после победы в финале ЛЧ».

«Коутиньо возвращается к Месси с медалью Лиги чемпионов».

«Возвращение Коутиньо из аренды. Он: дышит. Месси: …»

«Коутиньо, зная, что придётся вернуться в «Барселону».