«Месси ищет Коутиньо, чтобы украсть у него медаль ЛЧ». О чём шутят после финала

Вы уже знаете главную новость этой ночи – «Бавария» в шестой раз выиграла Лигу чемпионов. В социальных сетях поздравления и радость поклонников мюнхенской команды смешиваются с разочарованием болельщиков «ПСЖ», но есть место и шуткам. Как обычно.
Болельщики «ПСЖ» нещадно казнят лидеров команды за упущенные возможности в финале:
«До и после встречи с «Баварией».
«Тройка «ПСЖ», которая сражалась сегодня против «Баварии»: Неймар, Мбаппе, Ди Мария».
«Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи гонится за Мбаппе и Неймаром».
«Мбаппе сегодня».
«Неймар, Мбаппе и Ди Мария возвращаются в Париж».
«ПСЖ»: нам нужен 1 гол. Неймар: …»
«Самое близкое, насколько он подберётся к кубку ЛЧ в футболке «ПСЖ».
Не обошлось без темы Буффона, который ушёл из «ПСЖ»:
«Буффон, пытаясь перейти в «Баварию» в следующем сезоне: «Это бизнес».
«Как Буффон смотрел на то, что «Бавария» обыгрывает «ПСЖ».
«Дом Буффона после матча».
Ещё один объект острот – Коутиньо, который ушёл из «Барсы» в аренду и выиграл ЛЧ с «Баварией», которая выбила каталонский клуб в четвертьфинале.
«Лионель Месси после того, как узнал, что Коутиньо выиграл Лигу чемпионов с «Баварией»: «ЛЧ вернётся на «Камп Ноу»!».
«Болельщики «Барселоны» смотрят, как Коутиньо поднимает кубок ЛЧ».
«Месси ездит в поисках Коутиньо, чтобы украсть у него медаль ЛЧ».
«Коутиньо возвращается в «Барселону» после победы в финале ЛЧ».
«Коутиньо возвращается к Месси с медалью Лиги чемпионов».
«Возвращение Коутиньо из аренды. Он: дышит. Месси: …»
«Коутиньо, зная, что придётся вернуться в «Барселону».
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