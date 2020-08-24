«ПСЖ» истратил огромные деньги на футболистов, а роковой гол получил от своего воспитанника, которого отпустил бесплатно.

Вот это Sucker Punch! Что говорят о финале Лиги чемпионов в англоязычных соцсетях

23 августа в Лиссабоне состоялся финальный матч Лиги чемпионов. «ПСЖ» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1. Немецкие фанаты отмечают победу своих, а болельщики из онлайн-школы английского Skyeng по доброй традиции читают иностранные соцсети и делятся с вами самыми интересными словами и выражениями.

Catch up – догонять

Неймар и Мбаппе – это, пожалуй, самая быстрая связка в мире. Форварды “Пари Сен-Жермен” – как две молнии на поле. Хотя в воскресенье баварцам удалось с ними совладать. Но не без труда.

“Когда тебе нужно догнать Неймара и Мбаппе. Реакция говорит сама за себя”.

Sucker Punch – удар исподтишка, запрещённый приём

Кингсли Коман – герой финала Лиги чемпионов. Кингсли родился в Париже и даже какое-то время играл за “ПСЖ”. В 24 года он уже выстроил в ряд на полочке 24 трофея. И есть какая-то ирония в том, что именно Кингсли принес победу “Баварии”.

“Кингсли Коман, который на протяжении 10 лет воспитывался в академии “Пари Сен-Жермен”, забивает гол в матче против своего бывшего клуба и одерживает победу в Лиге чемпионов — вот что называется удар ниже пояса. Поздравления “Баварии”!”

To spend – истратить

В 2014 году Коман, чей контракт с “ПСЖ” истек, подписал пятилетний договор с «Ювентусом» на правах свободного агента. Интересно, кусает ли сейчас менеджмент “Пари Сен-Жермен” локти? Мы бы на их месте кусали.

“ПСЖ” истратил 820 миллионов фунтов на трансферы с тех пор, как Кингсли Коман покинул команду бесплатно в 2014 году. И вот их первый финал Лиги чемпионов, и кто же забивает решающий гол? Коман, которого отпустили бесплатно!”

Clean sheet – голкипер, который не пропустил ни одного гола

Ещё одним героем финального матча стал Мануэль Нойер – 34-летний голкипер “Баварии” подтвердил свой мировой уровень и стоял, как стена. За весь матч он дважды спас команду – особенно нас впечатлил тот момент, когда он отбил удар Неймара.

“Мануэль Нойер не пропустил ни одного гола ни в финале чемпионата мира, ни в финале Лиги чемпионов”.

Distraught — в смятении

У Неймара был шанс, но Нойер виртуозно отбил удар в упор. Нападающий «Пари Сен-Жермен» отреагировал на поражение своей команды крайне эмоционально – просто разрыдался. Что ждёт Неймара после этого финала? Добьется ли он всеевропейской славы, играя за “ПСЖ”?

Если вас эта картина не тронула, то у вас просто нет сердца! Даже противники “ПСЖ” прониклись – Давид Алаба долго успокаивал рыдающего Неймара.

“Футбол – это не просто игра. Это эмоции. Возвращайся, сильный Неймар!”

WBU (What ‘bout U/What about you) – А вы?

Итак, просим любить и жаловать – новые чемпионы Европы! Мюнхенская «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Левандовски – лучший бомбардир, Коман – лучший игрок финала. Немцам определенно есть что праздновать!

“Так счастлив, что готов расплакаться. А вы?”



Что думаете насчёт этого финала и победы “Баварии”?