Вот это Sucker Punch! Что говорят о финале Лиги чемпионов в англоязычных соцсетях

23 августа в Лиссабоне состоялся финальный матч Лиги чемпионов. «ПСЖ» потерпел поражение от мюнхенской «Баварии» со счётом 0:1. Немецкие фанаты отмечают победу своих, а болельщики из онлайн-школы английского Skyeng по доброй традиции читают иностранные соцсети и делятся с вами самыми интересными словами и выражениями.
Catch up – догонять
Неймар и Мбаппе – это, пожалуй, самая быстрая связка в мире. Форварды “Пари Сен-Жермен” – как две молнии на поле. Хотя в воскресенье баварцам удалось с ними совладать. Но не без труда.
“Когда тебе нужно догнать Неймара и Мбаппе. Реакция говорит сама за себя”.
Sucker Punch – удар исподтишка, запрещённый приём
Кингсли Коман – герой финала Лиги чемпионов. Кингсли родился в Париже и даже какое-то время играл за “ПСЖ”. В 24 года он уже выстроил в ряд на полочке 24 трофея. И есть какая-то ирония в том, что именно Кингсли принес победу “Баварии”.
“Кингсли Коман, который на протяжении 10 лет воспитывался в академии “Пари Сен-Жермен”, забивает гол в матче против своего бывшего клуба и одерживает победу в Лиге чемпионов — вот что называется удар ниже пояса. Поздравления “Баварии”!”
To spend – истратить
В 2014 году Коман, чей контракт с “ПСЖ” истек, подписал пятилетний договор с «Ювентусом» на правах свободного агента. Интересно, кусает ли сейчас менеджмент “Пари Сен-Жермен” локти? Мы бы на их месте кусали.
“ПСЖ” истратил 820 миллионов фунтов на трансферы с тех пор, как Кингсли Коман покинул команду бесплатно в 2014 году. И вот их первый финал Лиги чемпионов, и кто же забивает решающий гол? Коман, которого отпустили бесплатно!”
Clean sheet – голкипер, который не пропустил ни одного гола
Ещё одним героем финального матча стал Мануэль Нойер – 34-летний голкипер “Баварии” подтвердил свой мировой уровень и стоял, как стена. За весь матч он дважды спас команду – особенно нас впечатлил тот момент, когда он отбил удар Неймара.
“Мануэль Нойер не пропустил ни одного гола ни в финале чемпионата мира, ни в финале Лиги чемпионов”.
Distraught — в смятении
У Неймара был шанс, но Нойер виртуозно отбил удар в упор. Нападающий «Пари Сен-Жермен» отреагировал на поражение своей команды крайне эмоционально – просто разрыдался. Что ждёт Неймара после этого финала? Добьется ли он всеевропейской славы, играя за “ПСЖ”?
Если вас эта картина не тронула, то у вас просто нет сердца! Даже противники “ПСЖ” прониклись – Давид Алаба долго успокаивал рыдающего Неймара.
“Футбол – это не просто игра. Это эмоции. Возвращайся, сильный Неймар!”
WBU (What ‘bout U/What about you) – А вы?
Итак, просим любить и жаловать – новые чемпионы Европы! Мюнхенская «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Левандовски – лучший бомбардир, Коман – лучший игрок финала. Немцам определенно есть что праздновать!
“Так счастлив, что готов расплакаться. А вы?”
Что думаете насчёт этого финала и победы “Баварии”?
- 24 августа 2020
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:04
-
21:54
-
21:43
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:56
-
17:35
-
17:33
-
17:13
-
17:08