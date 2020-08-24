Символическая сборная 4-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Герои «Сочи» и «Урала», а также лучшие игроки дерби.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 4-го тура сезона-2020/21.

Вратарь

Илья Помазун, «Урал»



Помазун здорово действовал против «Краснодара» и сделал несколько ключевых спасений в этом матче. Именно его уверенная игра помогла «Уралу» победить.

Защита

Роман Зобнин, «Спартак»



Отличную игру против «Локомотива» провёл Зобнин. Он постоянно создавал остроту на правом фланге, обыгрывал один в один, отдавал обостряющие передачи и обеспечивал нужный команде объём.



Георгий Джикия, «Спартак»



Джикия против «Локомотива» выиграл много верховой борьбы, хорошо играл в единоборствах и грамотно начинал атаки команды.

Ужасное дерби для «Локо»: минус 3 очка и 2 лидера. Первое поражение Николича в РПЛ Тедеско вернулся — и «Спартак» победил.

Филип Уремович, «Рубин»



Против ЦСКА хорват провёл неплохо матч. Защитник надёжно действовал при оборонительных действиях и не позволил атаке «армейцев» создать много моментов.

Слуцкий снова отобрал очки у ЦСКА. Теперь все три. Но сколько нервов пришлось потратить! Победу бывшему «армейцу» Слуцкому принес «армеец» несостоявшийся Макаров.

Игорь Калинин, «Урал»

Калинин был одним из лучших игроков «Урала» против «Краснодара». Он не позволил правому флангу атаки «Краснодара» создать много моментов, при этом сам довольно активно поддерживал атаку «Урала».

Полузащита

Дуглас Сантос, «Зенит»



Сантос блестяще отыграл на позиции опорного в матче с «Тамбовом», к тому же забил прекрасный гол. Важно отметить, что в этом матче он сыграл ключевую роль в победе «Зенита».



Кристиан Нобоа, «Сочи»



Уже четвёртый тур подряд Нобоа играет очень качественно. Сегодня Кристиан очень важная и ключевая фигура в успехе «Сочи» и организации атакующих действий. Он вёл все атаки своей команды, раздавал обостряющие передачи и принимал верные решения.



Джордан Ларссон, «Спартак»



Ларссон провёл отличную игру. Забил гол, постоянно открывался и создавал много остроты, держал защиту «Локо» в постоянном напряжении.

Нападение

Никита Бурмистров, «Сочи»



Бурмистров оформил дубль в ворота «Ротора» и принёс «Сочи» важную победу. Заслуженное место в сборной.



Сердар Азмун, «Зенит»



Азмун продолжает забивать. В последних трёх турах он забил уже четыре гола. В матче с «Тамбовом» он ещё и записал на свой счёт голевой пас. Отличный матч иранца.

Дзюба не забил в день рождения. «Зенит» подарил ему крупную победу Чемпион спокойно разобрался с «Тамбовом».

Даниил Лесовой, «Арсенал»

Лесовой, как и Бурмистров, оформил дубль в ворота «Динамо». Принёс тулякам первую и очень важную победу в сезоне. С каждой игрой он играет всё увереннее и увереннее.

Лучший тренер

Владимир Федотов, «Сочи»



После четырёх туров «Сочи» идёт в тройке лидеров. Это отличный результат для команды. Безусловно, это заслуга Федотова, с чем мы его и поздравляем. Поэтому Федотова назову в этом туре лучшим.