«Уфа» зря наезжает на судей, а «Зенит» снова забил не по правилам». Ни тура без скандалов!

В четвёртом туре РПЛ снова не обошлось без судебных скандалов – на этот раз работой арбитров остались возмущены в «Уфе». Вслед за руководством «Спартака» боссы «Уфы» пригрозили снятием команды с чемпионата. Вопросы к судьям возникали и в других матчах. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал работу коллег в четвёртом туре чемпионата.

«Урал» — «Краснодар» — 1:0. Турбин прибил «Краснодар»

Судья просто убил «Краснодар» в матче с «Уралом». Мягко и нежно прибил клуб Галицкого. Причём делал это всю игру. У Кайо была спорная жёлтая в первом тайме, хотя, по-моему, её дали ни за что. А на 54-й минуте Кайо выпрыгивал, коснулся рукой игрока «Урала», играя в мяч, и получил за это вторую жёлтую. Это просто жесть. VAR вмешаться не мог – это вторая жёлтая.



На 84-й Турбин пропустил фол, после которого чуть не забил «Урал». На 89-й минуте он не назначил 11-метровый удар в ворота «Урала». Игрок «Краснодара» принял мяч в чужой штрафной, после чего в него по неосторожности врезался футболист «Урала». Для VAR, где сидит Лапочкин, это не явный и не очевидный момент? Вы что, смеётесь? Пускай тащат Турбина на полиграф, хотя толку-то? Что он там расскажет?

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«Химки» — «Ахмат» — 1:2. Кукуян пропустил много карточек

В матче «Химок» с «Ахматом» по 11-метровым вопросов нет, как и по второй жёлтой Идову и Боженову. Но пропущено много карточек: одну не показали «Химкам», ещё нужно было наказывать Семёнова.



«Арсенал» — «Динамо» — 2:0. К Москалёву вопросов практически нет

На 73-й минуте арбитром был правильно назначен 11-метровый. Судья находился в хорошей позиции, успел догнать игроков и сам принял верное решение. Также на 38-й минуте судья дал жёлтую карточку Чаушичу. Ему показалось, что игрок попал локтем в Каборе. На самом же деле Чаушич выпрыгнул, прижал локоть, а Каборе сам наткнулся на его руку. Но, в целом, Москалёв отработал хорошо.



«Зенит» — «Тамбов» — 4:1. Гол Ерохина стоило отменить

На 40-й минуте судья принял верное решение: был прострел в штрафную площадь «Тамбова», мяч отскочил в плечо игроку гостей. Защитник успел убрать руку назад. Панин принял верное решение продолжить игру, показав на угловой.



Гол Ерохина на 68-й минуте стоило отменить, так как Дзюба находился в офсайде. Выпрыгивая вверх, он вмешивался в игру, вводя в заблуждение вратаря, который реагировал сначала на него, а только потом на Ерохина. Но на матче не было VAR, если бы они увидели этот момент, то должны были бы вмешаться.

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«Ротор» — «Сочи» — 1:2. Жёлтые карточки давали на ровном месте

Нормальная игра для Иванова. Единственное, что хочется отметить: у меня складывается впечатление, что судьям сказали давать определённое количество жёлтых карточек хоть за что. Их дают на ровном месте. Судья много двигался, отработал хорошо. Показал жёлтую на 91-й минуте Кожемякину. Она для меня непонятна: была борьба, выставил ручку, игрок взял и упал.

ЦСКА — «Рубин» — 1:2. Ошибочно показана жёлтая Уремовичу

Мне непонятна жёлтая карточка Уремовичу на 51-й минуте. Он немного выставил локоточек в борьбе за мяч — за такое карточки, что ли, давать? На 35-й минуте судья принял правильное решение: Влашич простреливал в штрафную, после чего мяч попал в руку игроку «Рубина». Но тут футболист руки демонстративно убирал, поэтому нарушения правил не было. В целом Кирилл Левников отработал хорошо, ничего плохого сказать не могу.

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«Уфа» — «Ростов» — 0:1. Вилков три раза ошибся в пользу «Уфы»

В «Уфе» заявили, что Вилков их прибил. Вообще-то, он три раза ошибся в пользу «Уфы»! Но сначала действительно была ошибка в пользу «Ростова». На девятой минуте арбитр не показал жёлтую карточку Глебову за неспортивное поведение. Игрок «Ростова» руками развернул футболиста «Уфы», попросту не успевая за ним.



Что касается истерии по поводу эпизода на 14-й минуте, то там Хашимото опередил Голубева и первый играл в мяч. А игрок «Уфы» ударил ему по ноге. Вместо того, чтобы дать нарушение в сторону «Ростова», Вилков дал фол в пользу «Уфы». Если бы такое случилось в штрафной, нужно было бы назначать пенальти в ворота «Уфы» и показывать жёлтую карточку.



В ключевом эпизоде на 36-й минуте, когда Вилков не показал прямую красную карточку игроку «Уфы», VAR пригласил его на просмотр. Просмотрев повтор, судья решение поменял. Это правильное решение — Кротов выставлял ногу, попал выше щитка. Также ассистент Вилкова ошибся в моменте с определением офсайда у игрока «Ростова» в начале второго тайма, так как не успел за эпизодом.

Теперь «Уфа» грозится сняться с чемпионата. Берёт пример со «Спартака» В РПЛ снова скандал, и опять на судейской почве.

В этом матче было три явных ошибки в пользу «Уфы». Непонятно, почему они визжат? На 73-й минуте не показана жёлтая карточка Осипенко, который выставил локоть и попал Тиллю по лицу. Здесь следовало показать жёлтую карточку и назначить штрафной. Что касается жёлтой карточки Байрамяну на 82-й минуте: в этом эпизоде он попал игроку «Уфы» бутсой в голову. Почему это не красная? Если бы были шипы, то уже неважно, играл ли Байрамян в мяч. Но этот контакт был на жёлтую.



Подводя итог этой игры, посоветовал бы «Уфе» спокойно пересмотреть эти моменты. Судья ошибался в обе стороны.



«Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Хорошая и спокойная игра

Хорошая спокойная игра, как и ожидалось. Карасёв не показал две жёлтые карточки игрокам «Локомотива» за борьбу с применением рук. Здесь можно говорить о неодинаковой трактовке единоборств: Рыбусю дал жёлтую, когда тот попал Зобнину рукой по лицу, а в конце матча, когда Соболеву попали ладонью по лицу, — нет. На 41-й минуте Джикия двигался к мячу, а Рыбчинский выставил руку, попав сопернику по лицу. Судья свистнул фол, но не показал жёлтую карточку.

«Спартак» уже второй. Но выиграть в Волгограде ему будет даже сложнее, чем у «Локо» А «Локомотив» теряет Миранчука. Прощай, Европа?

«Локомотив» забил «Спартаку» по правилам. Да, Джикии положили ручки на плечи, он что-то почувствовал и решил упасть. Но это нормальная борьба, ничего такого тут нет.