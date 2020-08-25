Топ-пятёрка – без топ-клубов! Главные герои-вратари 4-го тура РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 4-го тура. Впервые в сезоне в рейтинг не вошли представители топ-клубов нашей лиги.

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Слово Владимиру.

Так же, как и в первом туре, составлять пятёрку вратарей было непросто. Есть три явных лидера, а четвёртое и пятое места пришлось натягивать, чтобы соответствовать правилам нашего рейтинга.

После этого тура много обсуждали сейвы Юрия Дюпина в матче с ЦСКА. Чтобы ни у кого не возникло вопросов, объясню, почему на первое место я поставил именно Илью Помазуна. И тот, и другой сыграли уверенно и помогли своим командам выиграть. «Краснодар» сейчас выглядит не лучшим образом, но в каждом матче создаёт опасные моменты — вратарь «Урала» здорово проявил себя, причём в абсолютно разных эпизодах. У Дюпина тоже важнейший сейв на последних минутах. Но на счету Помазуна сухой матч, а Дюпин пропустил — и я считаю, что этот мяч нельзя назвать неберущимся. Теперь подробнее.

С небольшим авансом поставлю Бабурина на пятое место. Во-первых, он сыграл на ноль на выезде. Во-вторых, сохранял концентрацию и надёжно действовал в тех немногих эпизодах, которые «Уфа» создавала у его ворот. «Ростов» же большую часть матча провёл в атаке. Это первая игра Егора в новом сезоне — видимо, после поражения от «Динамо» тренерский штаб Карпина решил провести ротацию.

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Хоть «Уфа» и проиграла, Беленов пропустил только один мяч, притом что моментов у его ворот возникало немало. Вратарь до последнего сохранял надежду на ничью, несмотря на то что его команда с 39-й минуты играла в меньшинстве.

В добавленное к первому тайму время Беленов выручил уфимцев после удара Шомуродова почти в упор. Форвард «Ростова» пробил на достаточно удобной высоте, поэтому Александру оставалось вовремя выбросить руку и отбить мяч. На 78-й минуте, после удара Мамаева головой, Беленов тоже делал всё правильно: не дёргался и ждал, куда именно пробьёт соперник. А вот в пропущенном голе вратаря обвинить нельзя: у него не было ни одного шанса прервать прострел Зайнутдинова на Хасимото.

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«Арсенал» неудачно начал сезон, недобирал очки в трёх матчах на старте, к тому же в предыдущем туре поменял голкипера. В матче с «Динамо» Нигматуллину важно было сыграть уверенно.

На 49-й минуте Бурлак не смог выбить мяч — видимо, его смутил Фомин, который бежал замыкать прострел. Мяч пролетел довольно низко на дальнюю штангу, Нигматуллин хорошо сориентировался и успел сблизиться с Игбуном. Если бы он этого не сделал, нападающий просто расстрелял бы ворота. Грамотный и своевременный выход позволил Нигматуллину спасти свою команду — Игбуну ничего не оставалось, кроме как пробить прямо во вратаря.

На 82-й минуте Нигматуллин не стал суетиться, занял позицию и ждал, пока защитник сыграет по мячу. Грулёв перекинул Бауэра, при этом Артур правильно сделал, что пошёл на мяч вперёд руками, так как по-другому шансов спасти команду у него не было. В таких моментах всегда есть риск получить травму — Грулёв прямой ногой попал Нигматуллину по лицу. Ценой собственного здоровья вратарь сохранил свои ворота сухими.

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На 39-й минуте Влашич вошёл в штрафную и пробил из большого скопления игроков. Мяч летел с отскоком от земли — Дюпин достал, но не попал по нему как следует, чтобы отбить на угловой. Не могу сказать, что этот удар неберущийся. Да, он непростой. Но в этой ситуации можно сказать, что вратарь не выручил — мяч скользнул по руке и залетел в ворота.

На 55-й минуте Дюпин надёжно сыграл после удара Сигурдссона. Правильно выбрал позицию, не дёргался и вовремя перевёл мяч на угловой. На самом деле момент не такой сложный, как может показаться со стороны. Близкое расстояние и правильная позиция позволили Дюпину отразить этот удар довольно спокойно.

Ключевой эпизод матча с ЦСКА случился на 88-й минуте. Двойное спасение — уже непросто. При ударе Бистровича с линии штрафной был рикошет, поэтому Дюпин успел подставить руки, чтобы хоть как-то этот мяч отбить. Он полетел не влево, как должен был при прыжке вратаря в эту сторону, а в другом направлении. Вратарь быстро сориентировался, встал и прыгнул вправо в расчёте, что Гайч пробьёт близко к нему — так и получилось. Это спасение дало «Рубину» импульс, и в одной из следующих атак команда смогла выйти вперёд и в итоге выиграть матч.

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Помазун уже второй матч проводит на хорошем уровне. Видно, что он немного нервничает, но при этом выручает «Урал», который при нём набирает очки. Для вратаря очень важно поймать кураж. Помазун пришёл в новый коллектив — заметно, что он сейчас заряжен и играет с эмоциями.

На 16-й минуте Помазун совершил эффектный прыжок и перевёл мяч на угловой после удара Рамиреса. Его команда забила в начале игры, а спасение в первом же моменте у своих ворот придало Илье уверенности.

На 26-й минуте Помазун не стал играть на выходе, отследил полёт мяча и здорово среагировал на удар Кайо. Перед добиванием Илья не выключился из эпизода и ногой перевёл мяч на угловой.

На 48-й минуте «Краснодар» хорошо разыграл мяч — Классон опасно пробил с близкого расстояния. Помазун вовремя сместился, занял правильную позицию и вытащил мяч из дальнего угла.

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В конце чемпионата Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.

Лучшие вратари по версии Владимира Габулова. Таблица после 4-го тура.

Сезон-2020/21

Антон Шунин («Динамо») — 9 очков

Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 9 очков

Илья Помазун («Урал») — 8 очков (5)

Матвей Сафонов («Краснодар») — 7 очков

Юрий Дюпин («Рубин») — 6 очков (4)

Александр Беленов («Уфа») — 6 очков (2)

Александр Максименко («Спартак») — 5 очков

Артур Нигматуллин («Арсенал») – 3 очка (3)

Сергей Рыжиков («Тамбов») — 3 очка

Михаил Кержаков («Зенит») — 3 очка

Егор Бабурин («Ростов») – 1 очко (1)

Гиорги Шелия («Ахмат») — 0

Маринато Гильерме («Локомотив») — 0

Алесандр Довбня («Ротор») — 0

Сослан Джанаев («Сочи») — 0

Илья Лантратов («Химки») — 0.