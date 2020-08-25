Соболев пролетел мимо сборной из-за стычки с Дзюбой. С чего всё началось

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией. В национальную команду впервые были вызваны Евгений Луценко и Андрей Мостовой. А вот Александр Соболев, ярко проявивший себя на старте РПЛ (4 матча, 2 гола, 1 результативная передача), неожиданно пролетел мимо состава. Разбираемся, почему так получилось и при чём здесь Дзюба.

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией

Почему Соболев не получил вызов в сборную России

Причину столь спорного решения назвал Станислав Черчесов. Тренер сборной России не стал ничего выдумывать и выложил всё, как есть.

«Он заметно прибавил. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Дзюбой. Прежде чем что-то показывать, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артёмом поговорим, он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации. Одно дело: Оздоев и Джикия, где был рабочий момент. Здесь ситуация глубже. У Соболева было несчастье, я выразил ему соболезнования. Но здесь тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, эту тему открыл. Я никого здесь не поддерживаю. Артём – капитан команды, который год он показывает своё мастерство. Соболев стремится в сборную, но позволил себе вещи, которые в моём понимании, он не должен себе позволять. Он эту тему открыл, он и должен её закрыть. Это рабочий момент», — отметил Черчесов.

«У Соболева есть ситуация с Дзюбой – неприязнь». Черчесов — о составе сборной Почему неиграющие Кузяев и Нойштедтер есть в составе, а играющего и забивающего Соболева — нет? Черчесов объяснил.

С чего начался конфликт Соболева с Дзюбой

Первая искра вспыхнула ещё в мае нынешнего года. В интервью Евгению Савину Александр заявил, что не любит, когда его сравнивают с Дзюбой, и поставил под сомнение человеческие качества Артёма, который не поддержал своего друга Александра Кокорина после драки в «Кофемании».

«Никто не говорил, что надо сказать какие-то слова, «вы невиновны» или что-то в таком духе. На самом деле надо было просто что-то там сказать, а он этого не говорил. Если они такие друзья – я думаю, что хороший друг поддержал бы», — сказал Соболев.

Новый виток конфликта разгорелся во время полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). Тогда Соболев в центре поля сфолил на Ярославе Ракицком, за что получил «горчичник». После он извинился, однако вскоре к нему подошёл Дзюба. Соперники стали разговаривать на повышенных тонах и едва не сцепились – партнёры по команде успели их вовремя успокоить.

«Кто-то считает, что я лицемер, показушник. Нет – я настоящий». Мощное интервью с Дзюбой Новый контракт, видео с Азмуном и почему зацепились с Соболевым.

Что говорил Дзюба о Соболеве

Спустя несколько дней после стычки с Соболевым в интервью «Чемпионату» Артём Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим «Спартака».

— В вашей стычке с Соболевым ноги растут оттуда? Он, вспоминая историю Кокорина, публично заявил, что хороший друг в такой ситуации поддержал бы.

— На самом деле нет. Соболев – молодой парень. Он ещё глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он.

— Тогда почему вы так зацепились?

— Потому что он раз за разом некрасиво ведёт себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк — давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы.