До ЦСКА не дошёл – зато забил супергол Акинфееву на 90+2-й. Макаров – новая пушка РПЛ

Субботняя игра на 3-й Песчаной улице столицы была исключительно важна для всего «Рубина». Но для двух членов коллектива – вдвойне принципиальна. Тренер Слуцкий четыре года назад тут практиковал и по сей день, должно быть, испытывает душевный трепет, выходя в чашу «ВЭБ Арены». А футболист Макаров был в шаге от перехода в ЦСКА, да так его и не совершил – Казань перехватила.

Естественно, внимание присутствующих было сфокусировано на беспокойной фигуре Леонида Викторовича. Денис переключил его на себя лишь раз – зато надолго. Его залп в компенсированное время привёл в ужас красно-синие сектора. Всего три минуты назад они сокрушались по поводу упущенной победы (как же так, Гайч?!), и вдруг остались вообще ни с чем. Зеро. Развязка в стиле Тарантино.

Комбинация «Рубина» была гениально простой, а оттого эффективной. Длиннющий заброс от ворот Дюпина (уверен, что не наобум – он такие штуки ещё в «Анжи» проделывал) – скидка крепыша Деспотовича – выстрел Макарова. Скажете, шальной, случайный? Вы просто не смотрели ФНЛ и совсем не следили за командой «Нефтехимик». Макаров там и с центра поля заваливал. Левая у парня – колотуха, пушка! Зря, что ли, за него ЦСКА с «Рубином» дрались (фигурально, разумеется)?

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«Первая мысль была – отдать передачу налево, — по моей просьбе вспоминает субботний вечер Денис. — Но когда понял, что меня никто не встречает и позиция для удара удобная – пробил. Перед ударом ещё успел поднять голову и оценить положение вратаря. Мне показалось, что мяч очень долго летел. Смотрел на него и думал: «Да или нет?». Здорово, что залетел. Был очень рад забить и принести пользу команде. Хотя на первое место по важности в этом году я бы поставил другой гол — «Оренбургу» в прошлом чемпионате: положение у «Рубина» было очень тяжёлое, нервная концовка. Приятно было забить «Краснодару». В Москве тоже получился классный гол, но в ФНЛ бывали даже красивее. К тому же это только начало чемпионата и времени на исправление ситуации много. Сейчас три очка были очень нужны, чтобы почувствовать себя увереннее. После первых трёх туров было эмоционально тяжело, а теперь немного отлегло на душе».

В команде бывшего «армейца» Слуцкого у несостоявшегося «армейца» Макарова особая роль – главный ударник и «джокер» по совместительству, та самая карта, которую обычно держат при себе до конца и пускают в ход в случае крайней необходимости. На первый взгляд, статистика тольяттинца в РПЛ не кажется выдающейся: 13 игр, 4 гола.

Четыре ремарки наверняка изменят её восприятие:

— ещё в прошлом году (в первой половине) Макаров бегал даже не в ФНЛ – в ПФЛ;

— всего 5 раз в РПЛ он выходил в старте;

— 3 из 4 голов – победные: «Оренбургу» с «Краснодаром» в прошлом сезоне, ЦСКА – в этом;

— и он вообще-то не нападающий – полузащитник.

Игрок-открытие ФНЛ заинтересовал ЦСКА. Ещё недавно он был не нужен никому Макаров бесплатно пылил в КФК, а теперь забивает с центра поля в ФНЛ и получает приглашения из РПЛ.

Было бы странно, если бы тренер не эксплуатировал по полной главный талант подопечного – удар. Кто-то в запарке гонит громил-защитников в атаку, Слуцкий поднимает с лавки Макарова: «Иди и бомби!» В некотором смысле это можно рассматривать как пресловутый «план Б» — почему нет?

Денис ещё слишком молод и скромен, чтобы самонадеянно и вслух повторять знаменитый девиз Александра Кержакова – те самые ББББ. Но уже вовсю руководствуется этим принципом в игре – на радость болельщикам и во благо команды (ну и к собственному удовольствию, наверное, тоже). Уверен, что тренеры только поощряют такие проявления инициативы. Цифры подтверждают это.

По среднему количеству ударов за матч – 3,5 – Макаров уже вне конкуренции в своём клубе и на третьей позиции в лиге, после спартаковца Соболева (4) и Вандерсона из «Краснодара» (4,7). Но эти двое из основы не вылезают, а у Макарова 99 минут в сумме. Ещё более впечатляет скорострельность казанского левши в пересчёте на личное игровое время – один удар в семь минут!

«Я игрок атаки, а атакующий футболист обязан угрожать воротам, — объясняет заряженность на удар Макаров. — Не вижу смысла обыгрывать по пять человек впустую, когда есть возможность пробить. Без ударов нет голов. Но если замечу, что партнёр в лучшей позиции, – отдам передачу».

Но если не отдаст и забьёт – никто не обидится. Как в субботу на «Песчанке». Одарила мать-природа ударом – пользуйся!