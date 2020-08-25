А вот каталонцы отпустят игрока только за отступные в контракте.

Месси устал от «Барселоны» и хочет уйти. На этот раз всё очень серьёзно

Вслед за Суаресом «Барселону» может покинуть и Лионель Месси. Аргентинец хочет уйти из команды и может расторгнуть контракт с клубом в одностороннем порядкe уже в ближайшее время. По информации газеты Marca, футболист не будет задействован в тренировках команды в грядущие выходные и откажется сдавать тест на коронавирус. Собрали последнюю информацию относительно ситуации Лионеля Месси.

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Пресса после поражения от «Баварии»

После самого крупного поражения в карьере аргентинца испанская пресса стала говорить, что 33-летний футболист хочет покинуть «Барселону». Причиной возможного ухода СМИ называют отсутствие серьёзного спортивного проекта, готового побеждать. Первым об этом сообщил журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер, который написал о переходе Неймара в «ПСЖ» летом 2017 года.

На следующий день испанская газета Marca опубликовала новость о том, что аргентинец не намерен подписывать новый контракт с «Барселоной». Нынешний истечёт летом следующего года.

После назначения Рональда Кумана на пост главного тренера в адрес Месси посыпались лестные слова от нидерландского специалиста. В частности, он заявил, что работать с Месси – одно удовольствие.

«Не знаю, придётся ли мне уговаривать Месси остаться в клубе. Он лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. И никак иначе. Лично я с удовольствием поработаю с Месси. Он выигрывает матчи для клуба. Я буду очень счастлив, если он захочет остаться. У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним побеседовать. Мы собираемся пообщаться с различными игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы», – сказал Куман в интервью Mundo Deportivo.

Уговаривать 33-летнего футболиста остаться в клубе всё же пришлось, но получилось безрезультатно. По информации радиостанции RAC1, Месси дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

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А вчера утром испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что «Барселона» отпустит Месси только за 700 млн евро, если он подаст запрос на трансфер. Именно эта сумма прописана в контракте аргентинца в качестве отступных. Президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу категорически против продажи Лионеля. В клубе считают, что Месси все ещё является главным игроком атаки «Барсы». Кроме того, с ним подписано огромное количество рекламных контрактов, которые сине-гранатовые не хотят потерять.

Клубы для Месси

Сейчас к игроку проявляют интерес несколько европейских топ-клубов. В их числе «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

Испанская газета Mundo Deportivo, которая издаётся в Барселоне, писала даже о том, что представители «ПСЖ» и «Интера» связывались с отцом Месси, чтобы узнать, как развивается ситуация вокруг футболиста. Французский клуб уже изучил возможности подписания Лионеля и знает, как провернуть переход без санкций со стороны УЕФА.

Главный тренер парижан Томас Тухель даже прокомментировал слухи, связывающие аргентинца с его командой.

«Будем очень рады видеть его. Какой тренер откажется от Месси? Но, думаю, он закончит карьеру в «Барселоне». Он мистер «Барселона», – сказал Тухель в интервью телеканалу BT Sport.

Что касается интереса со стороны миланского клуба, то бывший владелец «Интера» Массимо Моратти утверждает, что самое трудное будет убедить Месси приехать в Милан.

«Допускаю, что «Интер» уже пытался подписать его. Я видел рекламу Suning с силуэтом Месси на Дуомо. И это заставляет меня думать, что они уже пытались его приобрести. И, думаю, попытаются ещё. Финансово это будет непростая сделка, без сомнения. Но самое больше препятствие – убедить Месси приехать. Нужно знать, действительно ли он хочет покинуть «Барсу», а я в этом не уверен», – сказал Моратти в интервью испанской газете AS.

Ещё одним претендентом на легендарного футболиста является «Манчестер Сити», где Месси может воссоединиться с Пепом Гвардиолой. Однако «горожане» пока не выходили на игрока и только присматриваются к нему.

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Сегодня появилась новость о том, что к Месси проявляет интерес другой клуб из Манчестера – «Манчестер Юнайтед». По информации Deportes Cuatro, «красные дьяволы» готовы предпринять необходимые действия, чтобы заполучить капитана «Барселоны». «Юнайтед» может даже удовлетворить финансовые запросы Месси.

Три варианта развития событий

Испанская пресса продолжает муссировать слухи относительно будущего Лионеля Месси, а мы предлагаем три возможных варианта развития событий.

1. Аргентинец разрывает контракт с «Барселоной» и начинает искать себе новый клуб. Такой сценарий будет самым сложным. Руководство клуба будет против ухода футболиста в таком стиле и наверняка захочет судиться с Месси. Сам аргентинец не в восторге от работы руководства после того, как у Бартомеу не получилось вернуть Неймара в клуб по просьбе Лионеля.

2. Месси может уйти из клуба через год, после того как закончится его контракт. Если он не продлит действующее соглашение этим летом, то сможет уже зимой вести переговоры с другими командами.

3. Лионель согласится на продление контракта с «Барселоной», но подпишет его на небольшой срок.