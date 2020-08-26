700 миллионов за разрыв контракта?! «Барса» готова судиться с Месси

В понедельник вечером, как пишут испанцы, взорвалась бомба: стало известно, что Лео Месси отправил в клуб бюрофакс, в котором сообщил о намерении покинуть клуб.

Бюрофакс – сервис по отправке срочных документов, которые могут рассматриваться перед третьими лицами в качестве доказательств в случае суда. Особенность бюрофакса – надёжность и доказательная сила.

Аргентинец хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке – такая опция предусмотрена его соглашением по итогам каждого сезона. По информации Marcа, Месси мог бесплатно покинуть «Барселону» до 10 июня этого года: обычно сезон заканчивается в первых числах месяца, и у игрока есть время подумать и сообщить о своём намерении за 20 дней до срока истечения контракта. «Барселону» такой вариант не устраивает – как пишет Mundo Deportivo, руководство и юридический отдел считают, что Месси не может воспользоваться этим правом, так как срок бесплатного отъезда давно истёк, контракт в силе, следовательно он связан с клубом до 30 июня следующего года. Досрочное расторжение обойдётся аргентинцу в 700 млн евро.



«Кроме того, представители клуба хотят, чтобы Месси не только отыграл свой контракт до лета 2021 года, но и завершил карьеру в Барселоне», — сообщает издание.

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Месси же считает, что у него всё же есть право досрочного расторжения: сезон сдвинулся из-за коронавируса, а его официальным окончанием считается дата, когда была проведена последняя игра – 19 июля в Ла Лиге, 14 августа в Лиге чемпионов. «Война открыта, потому что клуб будет настойчиво бороться, что срок действия этого пункта истёк 10 июня, поэтому им нельзя воспользоваться. Лео и его окружение утверждают, что на досрочное расторжение есть законное основание», — пишет Marca.



О том, что Месси настроен уйти, журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер сообщил ещё 16 августа. По его информации, аргентинец уведомил клуб о своём желании после разгромного поражения в Лиге чемпионов. Он не верил, что «Барселона» в ближайшем будущем будет сильным спортивным проектом, готовым побеждать.

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«Решение Месси уйти совпадает с самым печальным периодом «Барсы» за последние годы. Команда только приступила к восстановлению после катастрофы в Лиге чемпионов, которая поставила команду в невыгодное положение. То, что должно стать отправной точкой для строительства новой «Барсы», также войдёт в историю как прощание Лео с клубом. Его уникальная история не заслуживала такого финала», — размышляет журналист Mundo Deportivo.



Бомба от Месси: он хочет уйти!

Издание Sport.es привело пять основных причин, почему Месси всё же решил уйти.

1. Он никогда не испытывал приятных чувств к этому руководству. «Он не разделял способ работы или управления клубом с тех пор, как нынешний исполнительный директор взял на себя ответственность за клуб в 2015 году».



2. Уход Вальверде и новый тренер. «У аргентинской звезды всегда были очень хорошие отношения с тренерами (а их было немало), с которыми он встречался с момента своего дебюта в 2004 году. Райкард, Гвардиола, Тата Мартино, Тито, Луис Энрике (несмотря на некоторые недоразумения) и Вальверде. С последним у него сложилась особая гармония, поэтому его увольнение стало для Месси большим ударом. Сюда же стоит добавить необъяснимое решение нанять Кике Сетьена, которого Лео несколько раз публично дискредитировал».



3. Полное несогласие со спортивным менеджментом. «В течение многих лет Лео был свидетелем того, как работа спортивного директора превращается в настоящую катастрофу. Сезон за сезоном планирование становилось всё более катастрофичным, трансферы – совершенно неподходящими, а деньги, оставшиеся после ухода Неймара, расходовались просто ужасно».



4. Уход Суареса и последние события. «Поражение в Лиссабоне в матче с «Баварией» стало ужасным ударом для его гордости и повлияло на его настрой. Ситуация с Суаресом ускорила процесс: Луис – главная опора Месси в раздевалке, один из его лучших друзей. Лео считает, что он заслужил гораздо больше уважения за свою карьеру».

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5. Он не видит «Барсу» как проект-победитель. «Месси совсем не убедило, что предложил Рональд Куман. Аргентинец считает, что в его возрасте, если есть желание выигрывать титулы и оставаться на вершине футбола, «Барса» — не лучший вариант».



«Тотальная война. Месси сообщил «Барсе» через бюрофакс, что хочет стать свободным»

Marca также попыталась разобраться в причинах такого решения, которое, по мнению издания, было не резким, а назревало давно: «Стакан наполнялся не недели или месяцы, а годы. Аргентинец испытывал чувство разочарования, видя, как команда проигрывала в Лиге чемпионов «Ювентусу», «Роме» и «Ливерпулю», а в команду не приходили усиления. Результат 2:8 подтвердил, что «Барса» — второстепенная команда за пределами Пиренеев.



В клубе сейчас начнётся процесс реконструкции, на возвращение на высший уровень уйдут годы. Это время, которого у Месси в 33 года нет. Также Лео не доверяет этому руководству и не считает его способным провести реструктуризацию, которая так нужна сейчас команде.



Последней каплей стала ситуация с Суаресом, его лучшим другом и лучшим партнёром, третьим по результативности бомбардиром в истории клуба, которому в этот понедельник позвонил новый тренер и сказал, что он больше в нём не нуждается».

«И бомба взорвалась!!! Месси хочет уйти из «Барселоны»

Есть и такое мнение: журналист AS считает, что такое поведение Месси может быть провокацией: «Бартомеу — президент-зомби, который вёл себя так, как будто клуб был им. Но Месси рискует совершить ту же ошибку: спутать президента и его правление с клубом. «Барса» — нечто иное. Это следует чётко различать. Отношение Месси после катастрофы с «Баварией», когда он не оставил ни единого сообщения для болельщиков в такое тяжёлое время, и его бюрофакс — это не путь. Даже предполагаемая некомпетентность руководства не оправдывает эту процедуру. Кроме того, этот бюрофакс вольно или невольно превращает игрока в предвыборного агитатора из-за содержащегося в нём подтекста: если Бартомеу уйдёт в отставку, я могу остаться. Эта ситуация удивительна для такого медленного, сдержанного и всегда внимательного к болельщикам мужчине. Есть провокация, Ла Лига, а среди прочего — её престиж и интерес».



«Прощай по бюрофаксу». Месси хочет уйти»

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Разрешения этой ситуации ждёт весь мир. Но, кажется, в этот раз Месси действительно твёрдо настроен уйти.