«Чалов похож на Вагнера Лава». Экс-игрок «Локо» комментирует матчи РПЛ в Бразилии

Защитник Фининьо закончил карьеру шесть лет назад из-за травмы колена. С тех пор он поработал в четырёх бразильских клубах. Сейчас является координатором «Атлетико Жозеэнсе». Занимается юношескими командами – игроками 17-20 лет. В свободное время комментирует матчи чемпионата России на бразильском канале Band.

– Увы, в Бразилии не сильно следят за восточноевропейским футболом, — говорит он. — И российским, и украинским. Хотя это сильные лиги. Тем более в моё время можно было выпускать на поле максимум шесть иностранцев, а теперь их может быть восемь на поле. Помню, что в чемпионате России много сильных команд: «Спартак», «Локомотив», «Зенит», «Динамо» – эти клубы выступают в еврокубках.



– Вы раньше работали комментатором?

– Да, на чемпионате штата Сан-Паулу, но чаще выступал в студии при обсуждении матчей. А российскую лигу я комментирую вообще впервые. Мне позвонил всё тот же человек с Band и позвал уже на матчи РПЛ. У меня нет какого-то контракта с каналом. Меня просто пригласили несколько раз в качестве эксперта.

Фото: instagram.com/fininho15/

– Вы следили за РПЛ последнее время?

– Да, из-за моего друга Мишела Руффа, который работал тренером по физподготовке в «Тосно», а потом в «Урале». Мы работали вместе три года в харьковском «Металлисте». Так что из-за Мишела смотрел иногда матчи РПЛ. Сейчас стараюсь больше следить за лигой.



– В чём состоит ваша роль во время трансляций РПЛ?

– Я же поиграл в РПЛ и даже выиграл Кубок России с «Локомотивом», поэтому есть доверие к тому, что я рассказываю о командах, игроках и всём остальном.



– Как наш чемпионат воспринимают в Бразилии?

– Тут нужно понимать, что по общественному телевидению обычно показывают лишь бразильский футбол. А уже на спутниковых каналах французская, итальянская и прочие лиги, а также еврокубки. Разве что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов показываются бесплатно. А теперь у нас две лиги на общедоступном телевидении – бразильская и российская. Теперь большая аудитория знакомится с РПЛ.

Фото: instagram.com/fininho15/

– Первый матч, который вы комментировали, – «Химки» – ЦСКА. Увидели знакомые лица?

– Да. В первую очередь Акинфеева. Против него много раз играл. Тем более мы с ним практически одного возраста. Мне – 36 лет, а ему – 34 или 35. В 2007 году мы оба были молодые, но он уже считался основным и в клубе, и, кажется, в сборной. Дзагоев тогда тоже был молодым. Хотя больше запомнил по тем временам Карвальо и Дуду. Был ещё японец, который теперь играет в бразильском «Ботафого» (Кейсуке Хонда. — Прим. ред.). В атаке уже новые футболисты – Чалов вместо Вагнера Лава. Они, кстати, чем-то похожи.

– Вы серьёзно? Всё-таки Вагнер, возможно, лучший иностранец в истории РПЛ.

– Я говорю не про уровень, а про задатки. У Чалова отличная динамика развития. Он тоже начал в ЦСКА молодым, как Вагнер или Жо. Хотя да, понятно, что Вагнер Лав – король ЦСКА.

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– В «Локомотиве» остался только один футболист, которого вы застали в «Локо»?

– Да, лишь Гильерме. Но ещё два игрока стали тренерами. Только я не помню имён. Подскажите.



– Дмитрий Лоськов...

– Точно! И второй без волос.



– Олег Пашинин.

– Вот их я застал. Пашинин уже при мне был лысым. Помню ещё Гуренко, но не знаю, кем он сейчас работает.



– Тренером. Несколько раз возглавлял минское «Динамо».

– О, круто! Спасибо за информацию. Будем считать, что я тоже беру у вас интервью (смеётся).

Олег Пашинин и Фининьо Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Что было для вас самым невероятным за российский этап карьеры?

– Если я всё расскажу, то придётся написать книгу. Все бразильцы мечтают уехать играть в Европу. Когда меня пригласил российский клуб, я подумал: «Чёрт, реально Россия?» А тогда же интернет ещё не был так популярен, и я особо ничего не узнал о стране. Просто решил: «Ну ок, пускай будет Россия». Я приехал, и у меня сразу начались какие-то истории.



– Например?

– Питание. Я же по-английски не говорил. В ресторане официантке пришлось принести мне пять блюд, потому что первые четыре мне не понравились. Только потом выучил слова «рис», «фасоль», «рыба»…



– А от каких блюд вы отказались?

– Сначала мне принесли горячий суп. Я удивился – ну какой суп? Лето, жара. А ресторан солидный! Девушка забрала суп и принесла мне чёрный рис. Я в жизни такого риса не видел – только белый. И всё это в помидорах. Я снова такой: «Нет-нет-нет». Короче, на пятый раз мне принесли нормальную курицу.

Как выглядит РПЛ из Бразилии? Там тоже не поняли пенальти в ворота «Спартака» На другом конце света уже знают Кучаева.

– А какие ситуации случались на поле?

– Моя первая тренировка. Тогда главным тренером был иностранец, у которого тоже не было волос.



– Славолюб Муслин.

– Да. Так вот… Первая тренировка. А вы же знаете Лоськова – у «Локомотива» всегда мяч через него ходил. А я был крайним защитником, и меня никто не предупредил. Получалось так, что я вообще не отдавал ему мяч – ни одного паса на него.

Фото: instagram.com/fininho15/

– Почему?

– Мне хотелось идти в дриблинг (смеётся). Тем более я сначала два месяца адаптировался в дубле и там постоянно шёл в обводку. Мне казалось, что в главной команде от меня требуется то же самое.



– Лоськова злило, что вы ему не отдаёте мяч?

– Он мне постоянно кричал «give me ball», а я же по-английски не понимаю. Тренировку даже пришлось остановить. Один из тренеров отвёл меня в зал, включил видео и целый час показывал, что от меня требуется. Через пару дней я сказал: «А-а-а, ну теперь я понял, чего вы хотите».