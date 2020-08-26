ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию. Теперь с Гончаренко можно спрашивать

Такого пламенного, наполненного классными событиями трансферного окна в новейшей истории «армейцев» ещё не было. Даже знаменитое обновление команды по итогам сезона-2017/2018, когда в экстренные сроки пришлось реконструировать весь состав после оттока лидеров, — это немного другая история. Тогда ЦСКА просто набирал отовсюду интересных игроков, покупки носили массовый характер – и было не только любопытно, но ещё и страшно: способны ли вообще прибывшие малоизвестные и молодые футболисты в один миг заменить старую обойму.

Сейчас у ЦСКА уже есть каркас новой команды, но время показало, что её ресурсов не хватает для борьбы за золото. Даже с учётом взросления и набора шишек «армейцам» не удалось сделать шаг вперёд, необходимый хотя бы для закрепления на уровне Лиги чемпионов. Тренерская проблема в этой истории явно была не основной, хотя Гончаренко, конечно же, где-то ошибался. Но всё же по-настоящему спрашивать с него было нельзя — по суммарному уровню исполнителей ЦСКА не входил и в первую тройку. Сложно выигрывать сложнейший марафон, если хромаешь на одну ногу, испытываешь дискомфорт в спине и постоянно страдаешь от головной боли.

Адольфо Гайч (справа) уже успел дебютировать за ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кадровые проблемы красно-синих были известны примерно всем. Мы дружно перечисляли их перед каждым трансферным окном, а после списка задач делали скромную сноску: хорошо бы устранить хотя бы одну из болевых точек. Но время шло – а ничего не менялось. Или менялось, но из-за безденежья приходили футболисты, в чьём уровне по умолчанию было минимум уверенности: Гогуа и Шарлия, Лукас Сантос и Шкурин…



И проблемные позиции толком не закрывались. ЦСКА с ними же вступил в весну.



1. Давным-давно команда нуждалась в сильном нападающем, который дополнил бы Чалова и позволил разнообразить атакующий стиль.



2. Центр обороны страдал из-за нехватки опыта и спорного набора качеств у большинства защитников (Васина, Карпова, Гогуа), подбор исполнителей в этой зоне заставил Гончаренко отодвинуть игру наверх и прибегнуть к постоянному высокому прессингу, поскольку защищаться позиционно было сложно.



3. Гончаренко долго искал баланс в центральной зоне, перепробовал уйму вариантов, но так и не нашёл оптимального. Плюс начались травмы у Ахметова, продолжились – у Дзагоева, а профильные опорники Бистрович и Бийол не вписались в стиль. У Бистровича – нехватка мобильности и скорости, у Бийола – ограничения в работе с мячом.



4. Левый фланг обороны давно и далеко отстал от правого. Здесь требовался игрок пусть не уровня Марио Фернандеса, но хотя бы такой, через кого можно строить атаки. Щенников много пропустил и не отличается атакующей натурой, Обляков и Кучаев – половинчатые варианты, поскольку их родные позиции в других зонах.



И вот когда у ЦСКА появились деньги, клуб перешёл в агрессивное наступление. Причём решил закрыть не одну-две позиции, а сразу все.

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Гайч – тот самый нападающий, который привнесёт в игру ЦСКА мощь и агрессию

Первым трансфером «армейцев» стал аргентинец Гайч. Болельщики успели увидеть его в деле, порадовались резвому выходу на замену в стартовом туре с «Химками», далее форвард играл скромнее, но это ожидаемо: ему наверняка потребуется время для адаптации.



У Гайча множество интересных качеств: игра в оттяжке низом развита лучше, чем вверху (широкая спина и устойчивость на ногах); для роста 190 достойная общая подвижность. Он очень неплохо бежит на дистанции, поэтому полезен в альтернативных от штрафной зонах, имеет достойную статистику ожидаемых голов и передач xG + xA, то есть умеет получать моменты. Много открывается за спину, и вообще нравится, как, отыгравшись в середине, разворачивается и моментально бежит на рывке в штрафную. Не на скорости Холанда конечно, но стабильно и агрессивно. Моментов за счёт открываний получает достаточно. Умеет улучшать позицию для удара за счёт дриблинга.



Качество верховых единоборств у Гайча не на высшем уровне, но ЦСКА, вероятно, оно и не требовалось. Команда не собирается предельно упрощать футбол и превращать аргентинца в «столба». А если вдруг и захочет, с молодым нападающим можно поработать – данные для этого есть.

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Бруно Фукс – центральный защитник, который дополнит Дивеева

ЦСКА требовался защитник, который улучшил бы позиционную структуру. Бруно Фукс – не Бекао, если оценивать стилистические особенности. Прежний бразилец «армейцев» — яркий, агрессивный, резкий, очень жёсткий, но не всегда хладнокровный в решениях.



Бруно Фукс, наоборот, визуально имеет ограничения в резкости, агрессии, да и скорости (она не критично низкая, но и не топ), не так здорово ведёт единоборства, испытывает проблемы при смене направлений. Зато впечатлила так называемая школа. Он очень спокойный и — главное — надёжный. Не авантюрист, не стремится быть ярким. Нехватку агрессии компенсирует грамотным плассированием — использует принцип «главное оставаться на ногах, тогда я буду в эпизоде до самого конца», не катится и не выбрасывается без надобности, чем затрудняет обводку соперникам.

Роман Бабаев и Бруно Фукс Фото: pfc-cska.com

У Бруно Фукса хорошая позиционная игра, быстрые падение в створ и страховка. В ситуациях, когда есть соблазн выброситься из линии и оголить зону, впустить туда соперника без мяча, бразилец умеет выжидать, делать паузу, после чего находит лучший момент для отбора или перехвата. Это действительно у него развито здорово.



Думаю, в ЦСКА Бруно Фукса рассматривают на роль самого центрального в тройке — так будет правильнее. Он поможет команде защищаться в среднем и низком блоках, будет страховать более агрессивных партнёров, атакующих соперников в приём. Дивеев, который увереннее ведет борьбу при приеме соперником мяча спиной к воротам, переместится из самого центра вправо или влево.



Несмотря на отсутствие внешней яркости, это позитивный трансфер для ЦСКА. Не элитный уровень (если бы было больше агрессии и скорости — при таких данных, такой школе и таком классном длинном пасе он уехал бы в Европу), но достойный.

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Зайнутдинов – теперь главная опция на левом фланге обороны

Гончаренко уже обмолвился, что казахстанский футболист разнообразит игру ЦСКА и может использоваться как на позиции крайнего защитника, так и любой атакующей. Но, полагаю, в первую очередь он будет рассматриваться именно на левый фланг, пусть в «Ростове» в обороне играл крайне редко – разве что в двух последних турах. Всё остальное время он использовался на более атакующих позициях или в центре поля.



Для вингера при 3-5-2 или 3-4-3 у Зайнутдинова хорошая фактура: вменяемая скорость, левая нога, умение работать с мячом в широких и высоких точках. Казахский футболист умеет простреливать без потери темпа в одно-два касания. С точки зрения обороны есть проблемы в выборе позиции, да и в стабильности отбора, но Зайнутдинов компенсирует это быстрым возвратом в позицию и общим уровнем агрессии. В «Ростове» он неплохо был встроен в прессинг-систему и не выпадал.



Баланс качеств для линейного игрока в модуле с тремя центральными защитниками у Зайнутдинова достойный.

Роман Бабаев и Бахтиёр Зайнутдинов Фото: pfc-cska.com

Кто ещё может прийти?

Почти наверняка придёт новый опорный полузащитник для баланса – ЦСКА хочет Жоау Палинью из «Спортинга». Альтернатива – Фаусто Вера.

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Также клуб близок к приобретению Эджуке из «Херенвена» — скоростного дриблёра, интересного форварда полуфлангов, то есть подходящего под систему 3-4-3, которую любит Гончаренко. И это индивидуально более яркий игрок, чем тот же Сигурдссон.



Как и всегда, ЦСКА берёт молодых игроков. Но разница по сравнению с прежними трансферными кампаниями огромная. Сейчас приезжают футболисты за большие деньги – и все они более готовые и проверенные. Риски присутствуют, но они не такие зашкаливающие, как в историях с Лукасом Сантосом или Шарлией.



А с Гончаренко теперь можно будет по-настоящему спрашивать. Отговорки про слабый уровень состава или провисающие позиции через месяц-другой уже перестанут быть действительными. Пора побеждать. ЦСКА снова должен стать сильным.