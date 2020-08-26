Гончаренко пытался обмануть «Краснодар». Но супергол Вандерсона лишил ЦСКА победы

В гостевой встрече с «Краснодаром» Виктор Гончаренко пошёл на хитрость и выбрал схему с двумя центральными защитниками. Поначалу задумка главного тренера ЦСКА работала, но выстоять против атак хозяев оборона «армейцев» всё-таки не смогла.

Чалов вышел в старте. Фукс и Зайнутдинов остались на скамейке

И так страдающий от обилия травм «Краснодар» перед важнейшей игрой с ЦСКА недосчитался ещё одного игрока основы – за красную карточку в матче с «Уралом» дисквалификацию отбывал Кайо. Так что центр обороны с Мартыновичем делил Сорокин.



Однако не обошлось и без хороших новостей для болельщиков «быков». К игре с «армейцами» восстановился Вандерсон. Бразилец заменил на правом фланге полузащиты Кутового.



Кроме того, по сравнению с предыдущей встречей Мурад Мусаев сделал в команде ещё две перестановки. Петров появился на поле с первой минуты вместо Смольникова, а Классон – вместо Сулейманова.



Значительные изменения были и в составе ЦСКА. Виктор Гончаренко отправил на скамейку начудившего в матче с «Рубином» Васина и выбрал схему с двумя центральными защитниками – «4-2-3-1». В центре обороны с первой минуты появились Магнуссон и Дивеев, Кучаев усилил полузащиту, а в нападении действовал восстановившийся после травмы Чалов.



Новички Бруно Фукс и Бактиер Зайнутдинов впервые попали в заявку ЦСКА.

Кучаев снова забил. Сейчас Константин – лучший бомбардир ЦСКА

Главное неожиданностью начала встречи в Краснодаре стало преимущество гостей во владении. В первые 15 минут встречи ЦСКА контролировал мяч около 60% времени. Тем не менее ничего опасного, кроме дальнего удара Марадишвили, на старте игры из владения московский клуб извлечь не смог. Тем временем «Краснодар» благодаря короткому пасу в центре поля едва не вышел вперёд. Берг получил передачу на линии чужой штрафной и пробил низом в ближний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

К середине тайма «Краснодар» попытался ускорить темп матча, стал чаще рисковать и большими силами пошёл вперёд. При таком положении дел и не самой надёжной обороне ворота хозяев и так оказалась в опасности, но защитник Сорокин, кажется, сделал всё возможное, чтобы ещё больше создать проблем своей команде. Возле линии собственной штрафной он не сумел как следует попасть по мячу. В результате срезки мяч отскочил Влашину. Хорват в мгновение одним пасом на Кучава отрезал минимум четверых соперников, а Константин здорово пробил в дальний угол и вскоре отпраздновал уже третий забитый мяч в РПЛ.

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После гола Кучаева ЦСКА вовсе не собирался сбавлять обороты. Команда Гончаренко позволила хозяевам догнать себя по проценту владения мячом, но в атаке стала действовать ещё агрессивнее и в результате нанесла в два раза больше ударов по воротам в концовке тайма, чем «Краснодар».



«Быков» же пропущенный мяч явно надломил. Хозяева стали часто ошибаться при передачах и терять мяч в простых ситуациях. Единственным футболистом, которого можно было выделить у «Краснодара» в первой половине игры, оказался Вандерсон. Бразилец регулярно разгонял атаки команды и пытался обострять игру, но даже он до перерыва больше не сумел создать ничего опасного у ворот Акинфеева.

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ЦСКА прижался к воротам и пропустил шикарный гол. Вандерсон издали зарядил в девятку

Второй тайм начался с двух замен. Сначала Мусаев выпустил Вильену вместо Газинского, а спустя несколько минут Гончаренко поменял Чалова на Зайнутдинова. Вскоре стало ясно, что перерыв пошёл хозяевам на пользу. «Краснодар» заметно прибавил и вновь стал угрожать воротам ЦСКА.



От пропущенного гола на старте тайма ЦСКА спас Игорь Акинфеев. Сначала голкипер выловил мяч в своей штрафной и не дал Бергу пробить, а затем после крутой стеночки Классона с Уткиным отразил удар шведа с убойной позиции.



На это гости ответили опасным дальним ударом Зайнутдинова. Полузащитник метил в дальний угол, но Сафонов справился с угрозой.

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К концовке встречи игра на стадионе «Краснодар» кардинально изменилась. Гости, даже несмотря на выход Гайча на поле, прижались к собственным воротам и практически забыли об атаке, за что вскоре и поплатились. Хозяева ещё сильнее надавили на оборону гостей и вскоре всё-таки добились своего. Вандерсон подобрал мяч после выноса Облякова из своей штрафной и шикарным ударом издали вколотил его в дальнюю девятку. Акинфеев пытался спасти ЦСКА в красивом прыжке, но не дотянулся до мяча.

Спустя несколько минут «армейцы», желая вернуть преимущество в счёте, заставили хорошенько потрудиться Сафонова. Голкиперу в течение пяти секунд пришлось тащить два мощнейших удара из района линии штрафной – голкипер справился с ударом Влашича и с добиванием Тикнизяна.



А вскоре прозвучал и финальный свисток. Обе команды впервые в этом сезоне разделили очки.