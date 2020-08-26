«Динамо» остановило чемпиона! В последний раз «Зенит» проигрывал «Бенфике»

«Зенит», проиграв в Москве «Динамо», прервал свою беспроигрышную серию в 2020 году. Она составила 19 матчей (16 побед и 3 ничьи). Последнее поражение сине-бело-голубые потерпели 10 декабря 2019-го во встрече с «Бенфикой» в Лиссабоне.

Главные события матча в Москве:

— Кирилл Новиков поменял тактическую схему под «Зенит». Динамовцы сыграли с тремя центральными защитниками. Любопытно, что при этом центрфорвард сборной России Николай Комличенко не попал в основу, как и хорватский новичок Никола Моро.



— На «Зенит» неприятности стали сыпаться с самого начала. При равной игре в дебюте встречи первый голевой момент чемпиона на 12-й минуте завершился… травмой Себастьяна Дриусси. Аргентинец столкнулся в штрафной «Динамо» с Шарлем Каборе и не смог даже сам покинуть поле. Дриусси унесли на носилках – возможно, у него что-то серьёзное.



— Весь первый тайм динамовцы здорово работали без мяча: правильно двигались всей командой, перекрывали все зоны, агрессивно вступали в единоборства и выигрывали их. Использовали численное преимущество в центре. «Зенит» должен был прибавлять в скорости, чтобы вскрыть оборону москвичей, но игре сине-бело-голубых недоставало огня. Только стандарты петербуржцев таили в себе опасность. До перерыва команды лишь по разу пробили в створ, а пара форвардов Артём Дзюба – Сердар Азмун вообще не нанесла на одного удара (общее количество ударов – 4-6)!



— «Динамо» показало идеальную реализацию – забило своим единственным ударом в створ. Гол пришёл со штрафного, который заработал экс-зенитовец Дмитрий Скопинцев, посадивший на жёлтую карточку Вячеслава Караваева. Впервые игравший в нынешнем сезоне Тони Шуньич продавил и Дзюбу, и Деяна Ловрена, который был занят опекой другого динамовца.

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— Едва возобновилась игра, как случился спорный эпизод в штрафной «Динамо». Шарль Каборе, видимо, потерял концентрацию за 15 минут отдыха: совершил «обрез», после чего Дзюба отправил Малкома передачей один на один с Антоном Шуниным. Отставший от бразильца Каборе сделал движение рукой, а Малком, почувствовав руку соперника, упал в штрафной. «Зенит» требовал пенальти, тем не менее судьи с VAR (во главе с Михаилом Вилковым) поддержали решение арбитра Станислава Васильева не назначать одиннадцатиметровый.



— «Зенит» добавил в скорости – стал создавать голевые моменты. Мог забить молодой новичок сборной России Андрей Мостовой, заменивший Дриусси. Но Дзюбу с Азмуном динамовские защитники закрыли плотно. В результате Сергей Семак поступил неожиданно и убрал Дзюбу с поля. Артём сегодня так и не пробил по воротам. После этого возникла ещё одна длительная пауза: Васильев при помощи VAR принял, пожалуй, справедливое решение удалить Скопинцева, который прямой ногой въехал в голеностоп свежего Ригони (именно аргентинец вышел вместо Дзюбы).



— В концовке матча было больше эмоций, чем футбола. Случавшиеся едва ли не каждую минуту фолы были на руку «Динамо», так как сбивали темп. «Зенит» недолго играл в большинстве: Вильмар Барриос заработал вторую жёлтую карточку за фол на Комличенко (значит, колумбиец не сыграет и в следующем туре с «Локомотивом» в Москве). Команда Семака нанесла во втором тайме 12 ударов (в створ – 3), хозяева – 2 (в створ – 1). На 93-й минуте Шунин вытащил сложный мяч от Малкома, и «Динамо» победило.