ЦСКА нашёл второго Мусу. Цена вопроса — € 12 млн

Московский ЦСКА продолжает агрессивную трансферную кампанию. “Армейцы” уже подписали аргентинца Адольфо Гайча, бразильца Бруно Фукса и казахстанца Бактиера Зайнутдинова. Теперь московский клуб может пополнить вингер голландского «Херенвена» Чидера Эджуке. По информации SCORENigeria, 22-летний футболист уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта. Наши источники подтверждают данную информацию. Рассказываем, кто такой Чидера Эджуке и какие у него сильные стороны.

Где начинал и как оказался в Европе

Нигериец является воспитанником академии Supreme Court, которая базируется в столице Нигерии Абудже. В 2016 году Эджуке подписал свой первый профессиональный контракт c клубом «Гомбе Юнайтед», но надолго там не задержался. Его заметили скауты норвежской «Волеренги» и пригласили в Осло на просмотр.



Уже в марте 2017 года Чидера согласовал условия личного контракта с норвежским клубом, подписав соглашение на три года. Однако сразу же попасть в состав первой команды у нигерийца не получилось. Он сыграл несколько игр за второй состав «Волеренги», а уже через месяц оказался на скамейке запасных главной команды. В первом сезоне Эджуке провёл за норвежский клуб 16 матчей и забил четыре гола. Видео с первым голом в официальном матче нигериец разместил у себя в “инстаграме”: налицо приличная скорость и отличный дриблинг.

Уже к концу сезона Элитсерии-2017 Эджуке стал прочным игроком стартового состава «Волеренги». Всего Чидера провёл за клуб из Осло во всех турнирах 69 матчей, забил 15 голов и отдал 6 голевых передач, пока летом прошлого года не перешёл в голландский «Херенвен» за 2 млн евро.



Тренер Йонни Янсен определил Эджуке на позицию левого вингера. Нигериец отблагодарил специалиста за доверие, удачно проведя досрочно завершившийся сезон в Эредивизии. Забив 9 голов и отдав 4 голевые передачи в 25 матчах, Эджуке привлёк внимание скаутов московского ЦСКА.

Нигерийцем интересовался «Галатасарай», но ЦСКА предложил больше

Помимо московского клуба к 22-летнему футболисту проявлял интерес «Галатасарай». Турки предложили на игрока 7 млн евро, но сразу же получили отказ от «Херенвена». Фанаты «Галатасарая» даже стали писать Эджуке комментарии в “Инстаграме” с просьбой перейти в их клуб.



А вот предложение ЦСКА в размере 12 млн евро устроило голландцев. В «Твиттере» «Херенвен» сообщил, что разрешил Эджуке вести переговоры с другим клубом. Именно поэтому нигериец не поехал с командой на сборы.

По информации нидерландского издания Voetbal Primeur, трансфер 22-летнего нигерийца в ЦСКА будет завершён до конца этой недели. В сделке будет участвовать и бывший клуб футболиста – «Волеренга». Согласно условиям контракта, часть суммы за Эджуке должна поступить на счёт норвежской команды.



Болельщики ЦСКА уже в ожидании официального подтверждения. Одни недоумевают из-за его высокой трансферной суммы, другие сравнивают потенциального новобранца с Ахмедом Мусой.