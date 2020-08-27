«Я и сейчас не чувствую себя бомбардиром». Кучаева прорвало: 5 матчей – 3 гола за ЦСКА

Три гола в пяти матчах – приличный показатель и для штатного бомбардира. А для человека, никогда прежде не забивавшего в РПЛ, – удивительный. Результативный всплеск Константина Кучаева – возможно, самое приятное открытие болельщиков ЦСКА на старте нового сезона. В Краснодаре хавбек-универсал заколотил очередной мяч в чужие ворота, а по возвращении в Москву ответил на вопросы «Чемпионата».



— Противоречивые эмоции после Краснодара остались?

— Есть такое. Хотели выиграть и были близки к этому. Во втором тайме больше терпели, чем атаковали, но, к сожалению, не дотерпели. Обидно упускать победу за 10 минут до конца.



— Во втором тайме невольно сели в оборону или осознанно?

— Скорее неосознанно – само собой получилось. Не знаю, с чем это связано. Может быть, силы закончились. По себе скажу, что во втором тайме игралось точно тяжелее, чем в первом.

— Вспомните навскидку, когда последний раз играли в четыре защитника?

— Даже не вспомню. Вроде бы в Грозном, с Тулой в прошлом сезоне, но это неточно: я тогда не играл.



— Долго вспоминали, как действовать в этом модуле?

— Одну тренировку провели – и всё. Большинству ребят схема знакома: кто-то раньше по ней играл, а мы (Дивеев, Чалов, Обляков, Кучаев. – Прим. «Чемпионата») в молодёжке используем.



— Ваши функции и задачи от трансформации схемы изменились?

— Схема меняется, а вместе с ней меняются и обязанности игрока. Я – не исключение. Но строгой установки – больше защищаться или, наоборот, атаковать — не было. На поле самому нужно думать и принимать решения, как поступить в той или иной ситуации. Где-то защите нужно помочь, а где-то – сэкономить силы на атаку.

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— Вы уже столько позиций сменили, что трудно определить базовую. Где она сейчас?

— Моя позиция – та, где меня видит тренер. Конкретно в Краснодаре играл в верхней тройке полузащитников.



— Гончаренко после потери очков кипел?

— Не знаю, как он это воспринял – это же его личные эмоции и переживания. Думаю, все расстроились, и тренер тоже. С «Рубином» потеряли очки по-дурацки, с «Краснодаром» тоже немного не дотерпели. Но, как бы ни было обидно, на команде Виктор Михалыч не срывался. Надо спокойно проанализировать прошедшие игры и уже готовиться к следующей.



— Необычно себя ощущать лучшим бомбардиром команды?

— А я себя им и не ощущаю. Прошло всего пять туров, три гола – не показатель. Перестанешь приносить пользу команде – быстро спустишься на последнее место в этом списке. Голы – не самое главное в футболе. Важнее, чтобы команда побеждала.



— Полсотни игр без голов в РПЛ — и вдруг сразу три. Есть объяснение этому прорыву?

— Я даже не пытаюсь это как-то объяснить. Не придаю своим голам особого значения. Забил и забил. Так получилось и всё. Я просто стараюсь каждый раз сыграть как можно лучше.



— Так просто? Может быть, в личной жизни происходят события, способствующие душевному подъёму?

— Может быть, что-то и влияет на подсознательном уровне, но не думаю, что это прямо связано. Есть личная жизнь, а есть спортивная.



— Тема отношений с Еленой Радионовой для вас – табу?

— Я просто не люблю выносить отношения на публику. Это личное. К спорту не имеет отношения.

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— Окей, вернёмся к футболу. Какой из трёх голов больше всего пришёлся по душе?

— Я на своих голах не зацикливаюсь и после матчей не пересматриваю. Все голы запомнились, потому что вообще редко забиваю. Но особенно – победные.



— Два первых гола в РПЛ – с левой ноги. «МЮ» – с левой. Выходит, всё равно, с какой бить?

— Не то чтобы всё равно, просто мяч на ударной позиции оказывался под левой ногой. Пробил – залетело. Может, просто повезло. Но в команде уже подкалывают: может, тебе стать левшой?

— Как новички адаптируются?

— Потихоньку вливаются. Пока у нас только Адольфо более-менее длительный срок в команде. Остальные только две-три тренировки провели. График плотный, игр много – тренируемся не так часто, как раньше. Но постепенно адаптируемся. Помогает то, что в команде есть люди, с которыми те же Гайч и Фукс могут поговорить на одном языке. Мы тоже по мере сил стараемся помочь иностранцам. Так что всё будет нормально.



— Гайч и Фукс больше к Марио тянутся?

— К Марио и физиотерапевту, испанцу.



— Фернандеса не назовёшь душой компании. Тот ещё молчун.

— На самом деле с Марио и в работе, и по жизни можно поговорить. Даже на русском. Наш язык он уже неплохо понимает – просто стесняется говорить. Но это не значит, что Марио молчит постоянно.



— Дивеева подкалывают по поводу внешнего сходства с Гайчем?

— Это уже заезженная шутка. Первые дня два-три поприкалывались: мол, братишка приехал. Шутили, что теперь важно не перепутать – не отправить Дивеева в нападение, а Гайча – в защиту.



— Чувствуется, что конкуренция в команде день ото дня обостряется?

— Да, но я на этом не зацикливаюсь. Мы тренируемся в обычном режиме, а то, что команда усиливается – это только в плюс. И конкуренция тоже. С более сильными партнёрами ты и сам быстрее будешь прогрессировать. Мы друг друга поддерживаем и радуемся за каждого.



— Давление на команду автоматически возрастает — как с ним справиться?

— Не сказал бы, что раньше ожидания были другие. ЦСКА всегда рассчитывает на самые высокие места – в этом плане ничего не меняется.