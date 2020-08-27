Символическая сборная 5-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 5-го тура сезона-2020/2021.

Вратарь

Шунин уверенно провёл матч против «Зенита» и сделал несколько ключевых спасений. Победа над действующим чемпионом во многом его заслуга.

Защита

Шуньич забил победный гол в ворота «Зенита», но при этом очень уверенно действовал в обороне, был хорош в единоборствах.

То же самое можно сказать и про Евгеньева. Роман — очень молодой и перспективный футболист, играет всё увереннее и увереннее. В среду он выиграл много борьбы, хорошо сыграл на опережении, не дал Дзюбе захватить господство в верховых единоборствах. Хороший матч Романа.

«Динамо» остановило чемпиона! В последний раз «Зенит» проигрывал «Бенфике» Вилков лишил «Зенит» пенальти?

Семёнов внёс серьёзный вклад в победу над «Локомотивом». Действовал грамотно, надёжно и не допускал ошибок. Был настоящим капитаном на поле.

Полузащита

Макаров вышел на замену с «Уфой» и сделал дубль, который принёс команде победу. Очень хороший матч. Денис демонстрирует высокую результативность для флангового игрока атаки.

До ЦСКА не дошёл – зато забил супергол Акинфееву на 90+2-й. Макаров – новая пушка РПЛ Стреляет каждые 7 минут игры. И попадает!

«Локомотив» проиграл, но Крыховяк был на поле в Черкизово лучшим. Разгонял атаки, действовал надёжно в центре поля и забил гол, который подарил «Локо» надежду на спасение.

Нобоа продолжает играть очень качественно и быть ключевым игроком «Сочи». Теперь на его счету победный гол в ворота «Тамбова». Складывается впечатление, что он переживает вторую молодость. Без вопросов получает место в сборной.

Хвича Кварацехелия, «Рубин»

Кварацхелия с «Уфой» не совершал результативных действий, но был хорош. Постоянно держал в напряжении оборону соперника, обыгрывал один в один и создавал острые ситуации у ворот «Уфы».

Нападение

Корейский новичок «Рубина», выйдя на замену, изменил игру команды: забил хороший гол, постоянно обострял игру и отдавал классные проникающие передачи.

Ильин сыграл одну из ключевых ролей в победе «Ахмата» над «Локомотивом». На его счету гол и результативный пас. Владимир хорошо поработал на команду, был полезен в подыгрыше и принимал верные решения. Один из лучших в составе «Ахмата».

Никола Влашич, ЦСКА

Против «Краснодара» Влашич был самым активным среди «армейцев». Именно он сделал отличный голевой пас на Кучаева. Хорват разгонял почти все атаки ЦСКА и здорово сохранял мяч под прессингом.

Гончаренко пытался обмануть «Краснодар». Но супергол Вандерсона лишил ЦСКА победы Зато Кучаев снова забил.

Лучший тренер

Новиков со своей командой обыграл лидера и действующего чемпиона, который не проигрывал 11 месяцев. Вознаградим молодого тренера за эту победу местом в символической сборной.