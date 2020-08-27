Символическая сборная 5-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 5-го тура сезона-2020/2021.
Вратарь
Антон Шунин, «Динамо»
Шунин уверенно провёл матч против «Зенита» и сделал несколько ключевых спасений. Победа над действующим чемпионом во многом его заслуга.
Защита
Тони Шуньич, «Динамо»
Шуньич забил победный гол в ворота «Зенита», но при этом очень уверенно действовал в обороне, был хорош в единоборствах.
Роман Евгеньев, «Динамо»
То же самое можно сказать и про Евгеньева. Роман — очень молодой и перспективный футболист, играет всё увереннее и увереннее. В среду он выиграл много борьбы, хорошо сыграл на опережении, не дал Дзюбе захватить господство в верховых единоборствах. Хороший матч Романа.
Андрей Семёнов, «Ахмат»
Семёнов внёс серьёзный вклад в победу над «Локомотивом». Действовал грамотно, надёжно и не допускал ошибок. Был настоящим капитаном на поле.
Полузащита
Денис Макаров, «Рубин»
Макаров вышел на замену с «Уфой» и сделал дубль, который принёс команде победу. Очень хороший матч. Денис демонстрирует высокую результативность для флангового игрока атаки.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
«Локомотив» проиграл, но Крыховяк был на поле в Черкизово лучшим. Разгонял атаки, действовал надёжно в центре поля и забил гол, который подарил «Локо» надежду на спасение.
Кристиан Нобоа, «Сочи»
Нобоа продолжает играть очень качественно и быть ключевым игроком «Сочи». Теперь на его счету победный гол в ворота «Тамбова». Складывается впечатление, что он переживает вторую молодость. Без вопросов получает место в сборной.
Хвича Кварацехелия, «Рубин»
Кварацхелия с «Уфой» не совершал результативных действий, но был хорош. Постоянно держал в напряжении оборону соперника, обыгрывал один в один и создавал острые ситуации у ворот «Уфы».
Нападение
Хван Ин Бём, «Рубин»
Корейский новичок «Рубина», выйдя на замену, изменил игру команды: забил хороший гол, постоянно обострял игру и отдавал классные проникающие передачи.
Владимир Ильин, «Ахмат»
Ильин сыграл одну из ключевых ролей в победе «Ахмата» над «Локомотивом». На его счету гол и результативный пас. Владимир хорошо поработал на команду, был полезен в подыгрыше и принимал верные решения. Один из лучших в составе «Ахмата».
Никола Влашич, ЦСКА
Против «Краснодара» Влашич был самым активным среди «армейцев». Именно он сделал отличный голевой пас на Кучаева. Хорват разгонял почти все атаки ЦСКА и здорово сохранял мяч под прессингом.
Лучший тренер
Кирилл Новиков, «Динамо»
Новиков со своей командой обыграл лидера и действующего чемпиона, который не проигрывал 11 месяцев. Вознаградим молодого тренера за эту победу местом в символической сборной.
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