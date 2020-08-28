Полмиллиарда за Месси. Трансфер в «Манчестер Сити» уже не кажется фантастикой

Главной новостью недели стал возможный уход Лионеля Месси из «Барселоны». Спортивные СМИ связывают аргентинца с самыми большими европейскими клубами, но самым вероятным представляется переход Лео в «Манчестер Сити» к своему бывшему тренеру Хосепу Гвардиоле. Собрали последние новости и слухи зарубежной прессы по теме.

Месси серьёзно настроен перейти в «Сити»

Вчера ряд спортивных изданий сообщили, что Месси определился со своим будущим. 33-летний футболист выбрал «Манчестер Сити» и даже связался с Хосепом Гвардиолой. По информации журналиста Франсеска Агилара, аргентинец несколько дней назад общался по телефону с главным тренером «Манчестер Сити» и узнавал, есть ли у него возможность подписать контракт с английским клубом.

«Как сообщил Хави Кампос на Catalunya Radio, несколько дней назад Месси позвонил своему бывшему тренеру Пепу Гвардиоле и узнал, есть ли возможность подписать контракт с «Сити», – написал журналист Mundo Deportivo Франческ Агилар.

Как сообщает ESPN, «горожане» хотят предложить Месси трёхлетний контракт, по окончании которого аргентинец станет игроком «Нью Йорк Сити». Уже после завершения карьеры Лионелю могут предложить стать послом холдинга City Football Group.



При этом, согласно информации The Telegraph, для осуществления такого перехода «горожанам» придется потратить около 500 млн фунтов. Из этой суммы примерно 300 млн фунтов уйдёт только на заработную плату футболиста. Ещё 200 млн придётся заплатить «Барселоне». Такую же цифру называет итальянский журналист Танкреди Палмери.



А вот авторитетное издание The Guardian утверждает, что «Сити» нацелился заполучить Месси бесплатно. «Горожане» надеются, что смогут подписать аргентинского футболиста на правах свободного агента.



Возможный переход аргентинца в команду Хосепа Гвардиолы прокомментировал бывший футболист «Барселоны» Ривалдо. Бразилец верит в то, что Месси сможет засиять в Англии.

«Ему 33 года, но его качества и талант неоспоримы, и я думаю, что у него ещё есть несколько лет на вершине. Он мог бы быстро засиять в Англии. Гвардиола хорошо знает способности Месси и найдёт решение, чтобы быстро включить его в команду и получить от него лучшее. Я даже представляю, как Гвардиола строит остальную команду вокруг Месси. Его талант может иметь значение в любом месте и в любое время, и я уверен, что он может добиться успехов в АПЛ. Прискорбно видеть, что Лионель Месси, величайший игрок «Барселоны», пытается использовать пункт о расторжении контракта, чтобы покинуть клуб, но мы должны услышать обе стороны истории и попытаться понять, что происходит на самом деле», — приводит слова Ривалдо Daily Mail.

Лионель Месси и Неймар Фото: Elsa/Getty Images

Сегодня стало известно, что Лионель созвонился со своим бывшим одноклубником Неймаром и предложил ему воссоединиться в «Манчестер Сити». Так утверждает газета The Mirror. Месси рассчитывает, что Неймар покинет свой нынешний клуб «Пари Сен-Жермен» ради перехода в стан «горожан». Пока всё же тяжело поверить в то, что аргентинец и бразилец воссоединятся вновь.



В ближайшие дни 33-летний футболист должен публично назвать причины решения уйти из «Барселоны». По данным Goal, Месси выступит с обращением к фанатам «Барселоны», которые просят легенду остаться в клубе. Так что уже в самое ближайшее время мы узнаем, почему аргентинец решил покинуть клуб после 20 лет любви и верности.