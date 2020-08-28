Деньги за Головина заплатили не тем. Как так получилось?

Зимой мы разбирались, кто и сколько должен получить от «Монако» за воспитание Александра Головина. Тогда всё выглядело предельно понятным: большая часть суммы полагается школе в Осинниках, где Саша провёл четыре года – с 2008-го по 2012-й. Французский клуб ещё в 2018 году направил туда письмо с просьбой предоставить данные валютного счёта, но руководство ДЮСШ подумало, что это «какой-то развод», поэтому чуть было не упустило возможность получить деньги.

Где сейчас деньги за Головина и кому они положены? Мы разобрались.

В дело в итоге вмешался РФС (хотя по правилам ФИФА деньги перечисляются в учебное заведение напрямую), и до школы средства всё же дошли.

– Они будут потрачены на развитие футбола в Осинниках, — сказала директор Галина Рудольф в интервью Sport24 в июне. – Прежде всего речь идёт о массовом и детском футболе — спортивном инвентаре и многофункциональной уличной площадке с искусственным покрытием для занятий футболом. Всё это будет доступно всем жителям и гостям нашего города — как детям, так и взрослым.

Казалось бы, история закончена: законные деньги наконец дошли до получателя, их планируют потратить по назначению – всё так, как и должно быть. Но нет: к нам обратились из училища олимпийского резерва Ленинск-Кузнецкого, откуда Саша уходил в ЦСКА, и сообщили, что они не получили полагающиеся им выплаты.

Пришлось разбираться заново.

В «паспорте футболиста» у Головина три школы. Он не учился ни в одной

В современном футболе есть два вида компенсаций: солидарная выплата и компенсация за подготовку футболиста. Их регулирования на международном уровне (по регламенту ФИФА) и российском (регламент РФС) несколько отличаются в части расчёта и порядка их выплат.

– По регламенту РФС при подписании первого трудового договора с футболистом в 2013 году ЦСКА был обязан выплатить всем школам, где он обучался с 12 до 23 лет, компенсацию за подготовку. На тот период это сумма могла максимально составить 960 тыс. рублей, из которых 50% должны были пойти на оплату труда тренеров, участвовавших в его воспитании. Пропорциональную часть этой компенсации в данном случае получил как раз УОР Ленинск-Кузнецкий.

– После перехода Головина в 2018 году в «Монако» французский клуб обязан выплатить солидарную выплату, которая составляет 5% от суммы трансфера и полагается школам, которые также готовили его с 12 до 23 лет. Важный момент: по регламенту ФИФА деньги получает не тренер, а школа.

Расчёт производится следующим образом:

1) календарный год 12/13/14/15-го дня рождения — 0,25% общей суммы выплаты;

2) календарный год 16/17/18/19/20/21/22/23-го дня рождения — 0,5% общей суммы выплаты.

Школы, которым предназначаются выплаты, определяются по паспорту игрока. Согласно регламенту ФИФА, если в документ школа не внесена, то нельзя считать, что она готовила футболиста, а значит, не может и претендовать на деньги. Фактически она может его готовить – он может у них жить, тренироваться, питаться, играть, но, если нет соответствующих записей в паспорте, это не имеет никакого значения.

В течение установленного срока с момента регистрации игрока школы должны сами обращаться в клуб для получения выплат, а также доказать, что они имеют на них право. Если за этот срок соответствующее заявление не поступает, клуб имеет полное право ничего не выплачивать. Если же обращение поступило, то клуб напрямую перечисляет нужную сумму в школу.

ФИФА в ближайшем будущем введёт новое правило – clearing house. Согласно ему, при трансфере клуб обязан перевести деньги представителю ФИФА, который, в свою очередь, перенаправляет 95% суммы клубу-покупателю, а солидарные выплаты в общем размере 5% сразу же школам, указанным в паспорте футболиста.

Теперь к конкретной истории. Футболист Александр Головин был зарегистрирован в трёх школах:

– 13 февраля 2008 — 31 января 2012 года – ДЮСШ г. Осинники;

– 31 января 2012 года – 12 февраля 2012 года – ДЮСШ г. Ленинск-Кузнецкий;

– 13 февраля 2012 года – 31 октября 2012 года – «Металлург-Кузбасс-2»;

– 1 ноября 2012 года – 5 марта 2013 года – «Металлург-Кузбасс-2».

Таким образом, общая сумма выплат, составляющая 467 тыс. евро, пропорционально распределилась между тремя указанными школами: 303 тыс. евро досталось Осинникам, 150 тыс. евро – новокузнецкому «Металлургу» и 5300 – ДЮСШ Ленинск-Кузнецкого.

Калтану, откуда Саша родом и где действительно воспитывался, деньги не полагались, но всё же достались. Всё потому, что «Металлург-Кузбасс-2» больше не существует. Решение перевести деньги родному городу РФС принял совместно с органами местной власти.

– Учитывая, что Головин воспитанник Кемеровской области, а именно Калтана, мы перечислили эти деньги муниципальному образованию именно этого города, договорившись, что средства пойдут на строительство поля и покупку инвентаря, – пояснил директор по развитию РФС Максим Митрофанов.

Строительство поля в Калтане уже началось. Плясунов говорит, что уже к сентябрю поляна будет готова.

Но есть и ещё одна школа, которая не фигурирует ни в одном списке – училище Олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецком. Именно это место родители и близкие Головина считают важным в формировании его карьеры.

– Он учился в Калтане, иногда играл за Осинники и за «Металлург-Кузбасс», потом уже за училище олимпийского резерва Ленинск-Кузнецкий, – объясняет Сергей Владимирович, отец Саши. – Но в Осинниках и Новокузнецке он не учился – они его брали только на турниры, больше 10 раз ездил. Но он не их воспитанник!

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Позиция семьи Головина: денег заслуживают не только ДЮСШ в Калтане, но и УОР Ленинск-Кузнецкого

В семье футболиста историю восприняли с грустью – тренеры и школы, реально вложившие время и силы в воспитание Головина, так и не увидели денег за трансфер в «Монако».

«Нам больно, — говорит Светлана Игнатьевна, мама Головина. – Могли бы как-то прислушаться к нашему мнению. Отец столько раз интервью давал, перечислял всех тренеров, года обучения. Вот и Саша говорит: «Хоть бы меня спросили». Вообще никто не посчитался. Он играл за Осинники, но есть протоколы, выписки, приказы, что он учился и играл за Ленинск-Кузнецкий. Но на всё это махнули рукой. «Монако» поэтому и отправил деньги в РФС, чтобы те разобрались, какая школа в него больше вложила. А получилось, что просто отмахнулись и всё. Нам очень неприятно, что всё так получилось».

«РФС ещё публиковал что-то про ДЮСШ Ленинск-Кузнецкого, – добавляет она. – Эта школа вообще к Саше никак не относилась. Он один раз за них в мини-футбол сыграл, а так он близко их знать не знает, как и они его. Его все звали поиграть, но учился он только в Калтане и Ленинске».

В школьном личном деле Саши значится, что в 2002 году он был зачислен в первый класс СОШ №14 г. Калтана, тогда же Сергей Владимирович привёл его в местную ДЮСШ, к тренеру Александру Плясунову.

«Я его принял в шесть лет, он тренировался у меня до 2004 года, — говорит Плясунов. – Потом Саша занимался у другого тренера и вернулся ко мне в 2009 году. В 2010-м ушёл. Он всегда ездил со мной на турниры, но ещё играл за Осинники и за Новокузнецк».

«От нас он сразу перешёл в училище олимпийского резерва в Ленинск-Кузнецкий, – подтверждает слова Плясунова директор школы Оксана Плахотская. – У него было несколько игр за сборную Осинников, но там он никогда не обучался.

В Ленинск-Кузнецкий Головина действительно зачислили в августе 2010 года – у нас есть результаты вступительных тестирований и приказ о зачислении".

Имя Головина есть и в заявочных листах за 2011-2012 гг., и в протоколах матчей команды УОР. Там же указан номер паспорта игрока.

Из УОР Сашу забрали в ЦСКА, но он продолжил обучение. Чтобы футболиста не отчислили, клуб писал заявления и просил освободить полузащитника от занятий на время матчей.

В 2016 году Головин получил диплом об образовании.

За указанные же в паспорте школы Головин играл только на турнирах: тренеры его легко отдавали, чтобы он получал больше практики. Этот факт не отрицает ни Плясунов, ни Васютин, ни родители Саши – он действительно играл за разные команды на соревнованиях. Игрока отдавали на время, чтобы у него была возможность проявлять себя.

«Ко мне периодически обращались из Новокузнецка: «Сергей Николаевич, нам нужны игроки на турнир», – рассказывает тренер УОР Ленинск-Кузнецкого Сергей Васютин. – Я не возражал — для ребят это была отличная практика. В их паспорта с разрешения областной Кемеровской Федерации вписывали школу, которую они едут представлять: как правило, Осинники или Новокузнецк. Затем делали приказ, что они отчислены из школы. Никому и дела не было, что человек живёт в Калтане, а тренируется якобы в другом городе».

ЦСКА заметил Головина на турнире в Крымске в 2012 году, куда он поехал в составе сборной Сибири. В протоколах тех матчей Саша значится как игрок «Металлург-Кузбасса», хотя тогда он играл за команду УОР.

«Саша поехал играть в Новокузнецк, где на него обратили внимание, – объясняет Васютин. – На основе регионального турнира Сибири сделали сборную команду. Мне позвонили и сказали: «Головин едет на турнир в качестве представителя Новокузнецка». Я ответил: «Он наш игрок, поэтому для поездки мы должны дать согласие». Они всё переиграли. Мы написали: «Разрешаем Головину играть за сборную Сибири». Через три недели после этого агент ЦСКА Мовсесьян позвонил и приехал к нам обсуждать трансфер. ЦСКА подписал Головина, а нам выплатил компенсацию за его подготовку. Саша тренировался и играл за «армейцев», но продолжал обучение в нашем училище. В 2016 году он благополучно защитился, получил диплом. Мы имеем право называть его собственным воспитанником, потому что от нас он шагнул в профессиональный футбол».

По итогу всего возникают три вопроса.

Откуда взялись Осинники, если с 2008 по 2010 год он числился в Калтане, а с 2010-го по 2012-й играл за команду УОР?

Почему за «Металлург-Кузбасс-2», как и за школу в Осинниках, он был зарегистрирован такое долгое время?

Почему нет калтанской школы и УОР, если он за них играл, изредка уезжая на турниры?

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Головин играл за разные команды региона, даже за «мужиков». В этом одна из главных причин некорректных выплат

Разбирая ситуацию, сначала мы позвонили в Осинники и попросили их предоставить какие-либо документы, доказывающие, что Саша у них не только играл, но и учился. Галина Рудольф отказалась давать интервью.

Затем мы обратились в кемеровскую федерацию футбола, а именно к председателю комитета детско-юношеского футбола Сергею Устинову.

«У нас была инструкция: какая команда заявляет, за неё мы и регистрируем, – говорит он. – Саша где только не играл, даже за Читу ездил [играть]. Но основанием для регистрации в паспорте является заявка. Приносят документ — мы регистрируем. Заявка за школу Новокузнецка, где он играл по России, происходит в апреле. Заявили и всё. В июне они отыграли предварительный этап, а финал был только в сентябре. Всё это время он числился за этой школой, если бы я перевёл игрока в УОР, то это был бы второй переход. Напоминаю, третий запрещён. За Новокузнецк в таком случае невозможно заявить.

Школа Новокузнецка договаривалась непосредственно с УОР, где он должен числиться. Да, Головин учился в училище, играл «по мужикам» некоторые матчи на первенстве области. Но на переходе никто не настаивал. Он как числился за Новокузнецком, так и числился. Кто знал, что он выстрелит?

Сейчас идёт переформатирование единой информационной системы в цифровую платформу. Стараются, чтобы любой переход был по заявлениям игрока и родителей. Раньше было так: основание — заявочный лист. Принесли из Новокузнецка и говорят: «Мы договорились с УОР, он будет играть за нас».

Осинники, по словам Устинова, появились в паспорте, потому что за их школу он выступал на детском первенстве:

«В Калтане Головин не играл ни на первенство области, ни на России… Калтан — маленький городок, там мини-футбол и прочее. На детском же первенстве он выступал за школу Осинников.

Допустим, собрались 6-8 команд в сентябре и играют между собой финальный этап. Это все соревнования, которые идут на первенство области. Всё остальное — другие, среди которых «Кожаный мяч» и мини-футбол. Например, за Ленинск-Кузнецкий район он поехал на первенство России по мини-футболу. Договорились с УОР: «Мы возьмём парня?». Там никто не возражал. Отыграл всё это дело, они приехали, сказали: «Всё, можете снимать с учета и отдавать его Новокузнецку, потому что Головин будет выступать за их школу на первенстве России». В училище был лишь чемпионат Кемеровской области среди любительских команд. В 15 лет он там одну игру сыграл, на следующий год — весь сезон. А вот когда он числился за «Металлург» — играл на первенстве области и России".

То есть понимаете, какая получилась история? Осинники его зарегистрировали для участия в детском первенстве, но даже при зачислении в УОР не отписали. За команду училища Головин также играл, будучи зарегистрированным как игрок «Металлурга-Кузбасс-2». Тогда на это закрывали глаза, потому что никто не догадывался, что через пару лет такая халатность к документам будет стоить школам, действительно в него вкладывающим, огромных денег.

Сейчас добиться каких-то выплат для училища нельзя: ФИФА выплачивает средства не по заявленным листам и протоколам, а по данным паспорта, которые сейчас уже не изменить — это просто не имеет смысла.

«К сожалению, в данной ситуации невозможно внести изменения в паспорт задним числом, – разъясняет директор Митрофанов. – УОР имел полное право зарегистрировать его как своего игрока. Даже если в один год нарушалось правило «двух футболок», то это можно было сделать в следующем. ДЮСШ г. Ленинск-Кузнецкий зарегистрировали Головина на неделю и получили свои деньги. УОР не зарегистрировало ни на один день. Все данные в электронной системе абсолютно прозрачны – там есть только три школы, им и полагаются деньги».

Почему всё стало возможным – документы на футболистов-детей в России долгое время оформляли ужасно

История Головина – пример для всех школ, насколько важно оформлять паспорт игрока и вовремя регистрировать футболистов

Васютин сам признаёт, что документы тогда «составлялись на коленке».

«Во избежание нынешних проблем, нужны были разъяснения по арендованным игрокам на те самые турниры. Самое главное — вписали игроков на турнир, выпишите после его окончания. Тут же получается, будто Саша выступал за Осинники 4 года. Никто не задался вопросом: «Как так вышло?».

А теперь уже и нет смысла спрашивать: и федерация, и школа в Калтане, и училище в Ленинск-Кузнецком должны были отслеживать момент с регистрацией игрока 12-10-8 лет назад. Сейчас же любые доказательства в виде протоколов и заявочных листов бьются о простой факт: нет регистрации в паспорте игрока – нет выплат.

Да, это несправедливо, но таковы последствия безалаберного отношения к документам и в федерации, и в УОР: одни допускали до игр за команду училища игрока, зарегистрированного за другой клуб, другие – почему-то не подумали о его регистрации за себя.

Можно, конечно, обвинять Осинники, что они забрали не причитающиеся им деньги, говорить, что они, зная ситуацию, могли и поделиться с УОР (или вообще отдать всё), но не нам судить, как и что они должны. Тем более что, по словам представителей РФС, все выплаченные их ДЮСШ средства пойдут на строительство инфраструктуры для развития детско-юношеского футбола в регионе — новыми полями смогут пользоваться не только школа Осинников, но и школы соседних городов и посёлков.

***

Понять переживания родителей и училища можно – они вполне объяснимы. В этой ситуации всё могло сложиться иначе (правильнее), если бы в определённый момент к внесению данных в паспорт игрока отнеслись более серьёзно.

Но вряд ли тогда кто-то думал, что щупленький парень из Калтана однажды переедет в «Монако» за рекордные для российского футбола 30 млн евро.