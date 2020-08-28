Защитники «Спартака» помогли Максименко стать лучшим. Рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 5-го тура. Акинфеев потерял лидерство в общем зачёте, а первым стал обидчик действующего чемпиона РПЛ.

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Слово Владимиру.

Тур порадовал нас зрелищной игрой многих команд. Вратари совершали не только яркие спасения, но и очень важные и сложные сейвы, которые напрямую повлияли на результат. Составлять пятёрку было не менее трудно, чем в предыдущих турах, но в этот раз из-за того, что многие голкиперы себя здорово проявили. Главное — определить, какие из этих спасений стали наиболее важными.

5. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Акинфеев выдал очень качественный матч против «Краснодара» на выезде. Если бы он спас свою команду и после удара Вандерсона на 80-й минуте, мог бы претендовать на победу в нашем рейтинге по итогам пятого тура. То же самое можно сказать и про Сафонова — вопросы по пропущенному голу к нему тоже есть, но в целом и Матвей, и Игорь показали классную игру в очень динамичном матче.

Отмечу, как на 59-й минуте Акинфееву удалось забрать мяч из ног Берга, выбегавшего из-за спин защитников. Вратарь вовремя сократил дистанцию, выждал момент, когда швед ошибётся и далеко отпустит мяч.

А на 63-й минуте Акинфеев выручил после плотного удара Классона с 5-6 метров, с угла вратарской. Показалось, что Игорь начал заранее двигаться в дальний угол, но в такой ситуации в принципе трудно выдержать позицию. Здесь вратарю удалось сориентироваться, выбросить руку в левую сторону и совершить ключевое спасение.

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В матче против «Тамбова» Сослан сыграл на ноль и совершил очень важные спасения. Главный эпизод с участием Джанаева — сейв после мощного удара головой Панченко на 94-й минуте. Нападающий бил в противоход — нашим вратарям вообще редко удаётся спасать ворота в таких моментах. Именно благодаря этому спасению «Сочи» взял три очка в матче с «Тамбовом».

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Матвей совершил много результативных спасений в матче против ЦСКА, который атаковал чётко, слаженно и с большим количеством ударов в створ.

На 24-й минуте Чалов бил низом из-под ноги защитника с линии штрафной — довольно слабо, но точно в угол и немного в противоход вратарю. Сафонов находился в движении, но успел переложиться, оттолкнуться и выудить мяч из угла. В концовке прошлого сезона Фёдор в похожем эпизоде смог забить «Рубину» — тогда не спас Дюпин.

Важнейшие спасения Матвей совершил на 90-й минуте после серии ударов ЦСКА. Сначала Влашич бил на неудобной высоте, но вратарь отразил мяч перед собой. Затем последовал очень сильный удар Тикнизяна — Сафонов прыгнул, выбросил руку и снова спас. Мне показалось, Матвей не видел момент и реагировал уже на траекторию мяча, когда тот вылетал из-за спин защитников.

На третье место Сафонов попал именно из-за количества моментов у его ворот и их степени сложности. Все его спасения напрямую повлияли на результат матча против ЦСКА.

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Шунин провёл очень качественный матч против «Зенита», его спасения помогли «Динамо» одержать победу над действующим чемпионом. Хочется отметить игру динамовцев в целом — каждый футболист действовал чётко, был нацелен на результат.

Самый важный эпизод матча случился на 46-й минуте, когда Малком требовал назначить пенальти. Шунин концентрировался на бразильце, тот упал, но мяч оказался у Мостового на углу вратарской. Антон должен был занимать позицию относительно Малкома, но вовремя сориентировался, продолжил перемещение и перекрыл все углы. Антон мог не успеть, но не растерялся и отбил удар Мостового между ног защитника.

На 63-й минуте после удара Оздоева Шунин эффектно сложился и достал мяч из дальнего угла. Да, Антон отбил его перед собой, но защитник подстраховал. На 93-й минуте Малком с ходу направлял мяч в ближний угол. Удар был не очень плотным, в ту позицию, которую выбрал Шунин, — тот успел выбросить руку и спас «Динамо». Выстрелы под перекладину всегда выглядят эффектно, но с такими моментами необходимо справляться.

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Я долго выбирал между Шуниным и Максименко. У них были очень разные игры: «Динамо» играло против действующего чемпиона, «Спартак» — против новичка РПЛ. Но Александр попал на первую строчку из-за более высокой сложности своих моментов.

На 40-й минуте Степанов плотно бил с острого угла из-под ноги защитника в дальний угол. Максименко не видел момент удара, но правильно выбрал позицию и отбил мяч перед собой, а Джикия вовремя подстраховал вратаря и сделал вынос.

Самый важный эпизод, который напрямую повлиял на результат, случился на 74-й минуте. Давиташвили выходил один на один по центру штрафной без сопротивления со стороны защиты «Спартака». У нападающего было всё, чтобы забить — фактически он пытался реализовать буллит, как в хоккее, а такие моменты возникают редко. Но Максименко сыграл просто отменно, правильно выбрав позицию, — вышел не слишком высоко и не чересчур глубоко, а недалеко от линии вратарской. Хладнокровные действия и своевременная реакция помогли ему совершить это спасение. Даже, как мне показалось, вратарь немного предугадал направление удара Зурико.

Ещё раз объясню, почему на первом месте именно Максименко, а не Шунин. «Динамо» сейчас выглядит более организованно при оборонительных действиях. Если моменты у ворот Антона и возникают, то мяч к нему прилетает, что называется, порванным — благодаря действиям всей команды. «Спартак» же играет более открыто — из-за этого возникают очень острые моменты у ворот Максименко, который вынужден спасать свою команду.

Если бы можно было поставить двух вратарей на первое место, я бы так и сделал. Но мы должны придерживаться правил, так что «буллит» Максименко в Волгограде перевесил спасения Шунина против «Зенита».