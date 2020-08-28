Массажиста футбольного клуба уволили за прогулы, пока он боролся с коронавирусом на скорой

Массажист «Енисея» и по совместительству фельдшер коронавирусной бригады скорой помощи Нуретдин Аскеров не работает в клубе с 20 августа – его уволили после служебной проверки за прогулы в период с 29 июля по 19 августа.

Сначала гендиректор клуба Алексей Ивахов сказал «СЭ», что опубликованная информация не соответствует действительности:



– Информация о том, что клуб уволил массажиста Нуретдина Аскерова из-за того, что во время пандемии коронавируса он работал на скорой помощи, неправдива.



Спустя некоторое время в интервью тому же изданию генеральный директор сказал чуть другое:



– В рамках законодательства мы провели два служебных внутренних расследования, по которым с соблюдением всех норм Аскеров был уволен. Наши юристы выяснили в соответствующем медицинском учреждении, что в «красной зоне» Нуретдин не задействован и может работать по совместительству.



Как пишут красноярские СМИ, специалист по кадрам «Енисея» Елена Дементьева в общении с журналистами подчеркнула, что бригада скорой помощи не считается красной зоной, поэтому запрет на совмещение работ тут не действует. Следовательно, нельзя считать, что Аскеров прогуливал работу по уважительной причине. Также клуб утверждает, что массажисту предложили уйти сначала в оплачиваемый отпуск, а после — за свой счёт, но он отказался.

Нуретдин же говорит обратное: он не просил оплачивать ему пропущенные дни, а лишь просил сохранить за ним рабочее место, пока у него не появится возможность вернуться. Он предоставил клубу справку от станции скорой помощи, что находится на передовой борьбы с коронавирусом.

– С 26 марта я пошёл работать в коронавирусную бригаду скорой помощи, — рассказывает врач/массажист. — Футбола не было, моя помощь в клубе была не нужна, а острая помощь людям – необходима. Я осознанно пошёл на этот риск, считая своим долгом помогать людям в этой непростой ситуации.

– Вы предупредили об этом клуб?

– Я думал, что клуб выйдет, когда вируса не будет. Но правительство ослабило режим, пошли тренировки, а я продолжил работать. Отправил им справку, что работаю в коронавирусной бригаде, по сути первым вступаю в контакт с больными. Мне на мою смску ответили, что всё приняли. А потом вдруг начали писать, что я отсутствую на работе, ссылаться, что я их не уведомил. При этом они до этого вручали мне кофемашину, снимали репортаж.

– Тренировки возобновились летом. Вы не могли сказать в скорой помощи, что вам нужно вернуться на работу в клуб?

– Скорая помощь – моя основная работа уже больше трёх лет. В прошлом году, когда закончил колледж, я уже трудился на скорой в должности фельдшера. До этого был санитаром. Если бы «Енисей» был основным местом работы, то, естественно, я выбрал бы его. Совмещать было нельзя: по указу Роспотребнадзора, медработники из красной зоны не должны работать по совместительству.



– Получается, «Енисей» остался без массажистов?

– Никто без массажа не остался: нас там трое было. Возможно, у них были трудности, не хватало рук. Но до того, как я пришёл в «Енисей», там и так было два массажиста.



– Раньше у клуба не было претензий, что вы совмещаете?

– Никаких. Изначально, когда я пришёл, объяснил, что работаю на скорой. Но совмещать удавалось. Ездил вместе с клубом в разные города на выезды. Моё дело было массажировать, все футболисты оставались довольны, некоторые до сих пор консультируются со мной.



– Клуб говорит, что вам предлагали взять отпуск, но вы отказались. Это правда?

– Это было после предложения уволиться.



– Вы будете разбираться с клубом?

– Да. Я выложил пост в «Инстаграм», чтобы найти среди подписчиков людей с юридическим образованием, которые помогли бы мне разобраться в этом вопросе. Может, «Енисей» в этой ситуации неправ.

– Хотите добиться какой-то компенсации?

– Пока не могу ответить на этот вопрос.