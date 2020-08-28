Судья провалил проверку на полиграфе! Скандал на «Спартаке» может стоить Еськову карьеры

Сегодня стало известно, что судья Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе. В отношении 41-летнего рефери из Москвы будет проведено дополнительное расследование – ему грозит пожизненное отстранение от профессиональной деятельности. Еськов работал видеоассистентом на матче первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение

Еськова отправили на полиграф из-за «Спартака»

Напомним, бригада арбитров во главе с петербуржцем Василием Казарцевым и отвечавшим за систему VAR Еськовым попала в грандиозный скандал после того, как сочинцы в матче со «Спартаком» ушли от поражения в компенсированное время благодаря странному пенальти. Владелец столичного клуба Леонид Федун пригрозил снять свою команду с чемпионата из-за судейского заговора, а генеральный директор Шамиль Газизов заявил, что Казарцев с Еськовым должны «лишить возможности быть на поле пожизненно».



Эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов удивился тому, что Еськов не предложил Казарцеву посмотреть повтор.



«На VAR сидел Алексей Еськов, человек, который играл в футбол. Он мой товарищ, но как можно увидеть здесь пенальти? Судьи пробили очередное дно, дальше падать некуда. Им могло показаться, что Самуэль Жиго грубо сыграл уже после удара игрока «Сочи». Но это же просто смешно, мне даже комментировать это смешно! Вы видели, чтобы Казарцев хоть раз ходил к телевизору? А в протоколе есть такая рекомендация, чтобы добавить себе авторитета у команд, чтобы лишний раз убедиться в правильности решения. Но этого не происходит и не происходит именно со «Спартаком».



Комиссия РФС признала ошибку судей в эпизоде с пенальти. Казарцева и Еськова отстранили на неопределённый срок. Оба согласились пройти проверку на полиграфе.

Видео пенальти можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Как Еськов и Казарцев объяснили пенальти в ворота «Спартака»

На следующий день после матча Казарцев и Еськов выступили в эфире телеканала «Матч ТВ». Они объяснили, почему назначили одиннадцатиметровый в ворота «Спартака».



Казарцев: «Я находился недалеко от штрафной. Момент был как на ладони. Понимаю всю ответственность своего решения. Должен был принимать это решение, если был полностью уверен. У меня была уверенность: игрок «Сочи» — первый на мяче, а Жиго продолжает движение ногой вперёд. По мне, были основания наказать защитника, это я видел на поле и сообщил видеоассистентам».



Еськов: «Мы обязаны идти по протоколу VAR. Вмешиваемся мы только в очевидных ситуациях… Что касается пенальти, то это неочевидная ситуация, непростой эпизод для арбитра. Больше не пенальти, чем пенальти. У нас есть много семинаров, регламент VAR. Как бы мне ни казалось, я обязан следовать протоколу. Когда я выполнял функции VAR, смотрел, был ли контакт. Я был обязан следовать решению судьи. Это его трактовка и решение ситуации. Нарушаем ли мы протокол, если говорим, что это не пенальти? Да».



РФС в виде исключения предоставил расшифровку переговоров Казарцева с Еськовым. В этой истории удивило поведение именно московского судьи. Сначала он произнёс фразу «я не могу это не отменить», а потом подтвердил решение Казарцева и предложил продолжить игру.

«Сразу мне ёкнуло!» О чём говорили судьи, назначая второй пенальти в ворота «Спартака» Арбитр Казарцев объяснился, но не признал свою ошибку.

«Еськов посыпался на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги»

Еськов был профессиональным футболистом, а судейскую карьеру начал в 2003 году. В РПЛ дебютировал спустя шесть лет – в сентябре 2009-го. Ещё через пару лет получил звание рефери ФИФА. В РПЛ отработал на 158 матчах, в которых показал 694 жёлтые карточки и 41 красную, назначил 49 пенальти.

Ещё 17 августа генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал, что Еськов с Казарцевым успешно прошли проверку на полиграфе, поблагодарив арбитров за сотрудничество. Тем не менее спустя 11 дней появилась другая информация. Известный комментатор и блогер Василий Уткин поделился инсайдом в своём телеграм-канале:

«Вы меня простите, но меня крайне забавляет проверка судей на полиграфе как таковая. Ну, если это так круто, почему, интересно, это чисто российское ноу-хау? То есть официально: проблемы нашего судейства не в качестве, так сказать, свистирования, а просто жуликов полна жмень, жулики, жулики они?.. Еськов вот после матча «Спартак» — «Сочи» не прошёл проверку на полиграфе. Говорят, посыпался на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги (специально неряшливо сформулировал, не хочу влипать в бесконечную казуистику)», – написал Уткин.

«Соболев подумал: «Почему Дзюбе можно, а мне нельзя?» «Спартаку» подарили пенальти Удаления в Черкизово и на «Динамо», «точка» «Спартака» и падение Малкома – в разборе арбитра Федотова.

Ранее проверку на полиграфе успешно прошёл ещё один судья петербуржец Сергей Лапочкин. К нему также возникли вопросы по итогам работы на матче «Спартака» – в дерби с «Локомотивом». Между тем, если Еськова пожизненно отстранят от судейства, то это будет не первое подобное наказание в чемпионате России. Так, в сентябре 2017-го РФС пожизненно запретил арбитру из Грозного Мусе Кадырову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Кадыров в матче молодёжных команд «Терек» – «Амкар» избил в ответ на оскорбления игрока гостей Илью Кричмара.



На следующей неделе глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц должен встретиться с Еськовым и обсудить ситуацию. Ждём официальных новостей.