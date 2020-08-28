«Это халтура». Близкие и одноклубники Эдуарда Стрельцова раскритиковали сериал о нём

Эдуард Стрельцов — уникальная личность. Парнишка с окраины Москвы стал культовым футболистом для страны. История жизни Стрельцова — настоящая драма. Не так давно мы вспоминали её, но сегодня делаем это вновь. Поводом послужил выход на телеэкраны сериала «В созвездии Стрельца». Картина задумывалась как масштабный биографический проект о «русском Пеле», но почти ничего общего с реальной историей прославленного спортсмена не имеет.

«А после полового акта он уснул». Как великого Стрельцова посадили за изнасилование Что это было: криминал или просто подстава? Точного ответа нет до сих пор.

Что это за сериал?

«В созвездии Стрельца» — картина о судьбе Эдуарда Стрельцова, в основу которой вошли события из жизни футболиста в период с 1955-го по 1964 годы. Сериал был снят ещё в 2015 году. Транслировали в интернете, а до телевидения он добрался лишь на этой неделе. Режиссёр картины — актёр Роман Гапанюк. Роман известен эпизодическими ролями в сериалах «Глухарь», карьеру режиссёра начал в 2012 году, но ни один из его проектов до картины про Стрельцова не имел широкого резонанса.



«При подготовке сценария я консультировался с сыном Эдуарда Стрельцова, он вносил коррективы в сценарий», — рассказывал Гапанюк. Сценаристом выступил Илья Цофин («Ёлки 1914»). Главную роль исполнил актёр Дмитрий Власкин, известный по сериалу «Физрук». Если верить анонсу картины, большинство сцен Дмитрий Власкин играл самостоятельно. В роли дублёра выступал экс-футболист минского «Динамо» Владимир Маковский. Помогал с постановкой футбольных сцен бывший главный тренер «Динамо» Брест Владимир Курнев.

«К роли готовился всесторонне, — рассказывал Власкин. — Изучал публикации про Эдуарда Стрельцова, перечитывал его книгу «Вижу поле». А еще общался с современниками великого футболиста. Мне помогал известный торпедовский тренер Олег Анатольевич Левин. Раскачка, ложный замах, стрельцовский пас — этому меня обучили».

«Сериал не про Стрельцова совсем, его там попросту нет»

«В созвездии Стрельца» — художественная картина, но от этого возмущений меньше не стало. Одноклубники и близкие друзья Стрельцова остались недовольны увиденным на экране. Мы связались с ними и узнали, что они думают о картине.

Михаил Гершкович (одноклубник Стрельцова в «Торпедо»)

Прежде чем дать слово Михаилу Даниловичу, стоит отметить: близкий друг легенды был очень расстроен. Настолько, что слушать было больно. Экс-футболист еле находил слова… Слово Гершковичу:



«Фильм на душу не лёг. Есть два положительных момента: хороший артист и тот факт, что Эдика показали хорошим, добрым и порядочным человеком. Ровно таким, каким он был на самом деле. Не исказили ситуацию с несчастным случаем, где он действительно не был виноват… Зато показали много вещей, которых не было вовсе. Масса людей на некоторых должностях, которые не соответствуют действительности. Очень плохо показали тренировочные поля. Что это было вообще? Ощущение, будто на огороде играли. Скажу честно, я не окунулся в атмосферу, в которой прожил всю жизнь. Мне звонили многие коллеги с возмущениями, что не смогли сделать достойный фильм для достойного человека. Там ведь и выдумывать даже ничего не нужно было. Также в концовке фильма искажена жизненная биография Стрельцова.

Фото: из архива Михаила Гершковича

История в фотографиях. Эдуард Стрельцов Очередной выпуск рубрики «История в фотографиях» посвящён легендарному нападающему «Торпедо» и сборной СССР Эдуарду Стрельцову.

Фильм заканчивается странно: в 1965 году «Торпедо» становится чемпионом, приезжают в Москву, а Эдика встречает жена с дочкой. Неужели нельзя было проверить, что в 1964 году у Эдика от Раисы Михайловны родился сын Игорь? Который здравствует до сих пор. Надо же думать об этом. Получается, что его встретила жена с дочкой, с которой он не жил. Они давно были в разводе. Зачем было выдумывать? Почему нельзя показать, что после выхода из тюрьмы он нашёл новую семью, в которой был счастлив? Раиса Михайловна всю жизнь его оберегала, заботилась. Мы очень с ними дружили. Вот об этом нужно было сказать! Хорошо, что фильм о Стрельцове сняли и показали его порядочным и добрым человеком. Но можно было это сделать и не искажать других вещей. В фильме много дури. Думаю, со мной многие ребята согласятся. С каждой серией терял интерес. Досмотрел из-за уважения к Стрельцову. Хорошо, что о Стрельцове заговорили, идёт дискуссия. Может, кто-то возьмётся и сделает хороший и добрый фильм? Который всё же передаст трагичность судьбы. Можно прийти на Ваганьковское кладбище и посмотреть, какой памятник стоит у Стрельцова. Замысел заключается в том, что его голова и фигура зажата двумя глыбами, а он рвётся к мячу. Нужно передать вот эту трагедию. Стрельцов был очень добрым, жалостливым парнем. А в итоге сделали халтуру! Пусть возьмут в консультанты людей, которые были рядом.



Скоро выходит другой фильм о Стрельцове. Нас приглашали: я, Симонян, Кавазашвили, Мирзоян читали сценарий. Было много замечаний. Там тоже много несуразицы. Наши замечания, видимо, не очень понравились. Было несколько встреч, обмен мнениями, но снимали всё без нашего участия. Саша Петров – талантливый актёр, но ростом он ниже Андрюши Аршавина. Как можно подобрать артиста, который Стрельцову еле до плеча доставал бы? Фильм про Яшина тоже неплохой, но артист – левша. Потом подсказали, видимо. Бил из-за ворот другой человек. Есть вещи, которые бросаются в глаза людям, знавшим Яшина и Стрельцова. Народ-то не обманешь! Может, Саша Петров очень талантливый парень и за счёт своего актёрского мастерства сможет что-то сгладить».

«Эдик мало в чём себе отказывал — вино рекой, веселье...» Истории о великом Стрельцове Ни слова о тюрьме.

Виктор Шустиков (одноклубник Стрельцова в «Торпедо»)

«Мы с женой смотрели сериал. Картина понравилась, но были выдуманные моменты… Что-то было правдиво, остальное — нет. Спасибо, что вспомнили».

Скромный Виктор Михайлович пытался найти нужные слова, но с трудом получилась. Сложилось впечатление, будто прославленный футболист не хочет обидеть создателей картины. Однако на заднем фоне были слышны реплики негодования. Оказалось, возмущалась супруга Шустикова Александра Николаевна. Даём ей слово:



«Нет там правды никакой. Мне сериал совсем не понравился! Во-первых, там мало реальных фактов. Где в последних сериях Раиса Михайловна, сын? Закончили Аллой, которая сразу же ушла. Нет там реальности никакой. Мне и актёры не очень понравились: внешность не похожа, Иванов изящней по сравнению с Эдиком… Эдик – сильный герой, а Иванов будто крупнее. Вольского показали несерьёзным мальчишкой, будто кролик какой-то. Аркадий Иванович был гигантом, мог разговаривать… Очень много героев мне не понравились. В последней серии был какой-то Юра… Не поняла этого



Очень много выдуманных фактов. Виктор Михайлович с администратором столько раз ездили в тюрьму, а тут он почему-то обратился к заключённому по поводу бутс и мяча. Эдику экипировку всю отвезли: Виктор Михайлович с администратором на своём “москвиче” постоянно ездили туда, отвозили продукты. А тут какой-то уголовник за махорку решил что- то сделать… Серый фильм! Я возмущалась! Эдик был улыбчивым, а где в фильме его коронная улыбка? Надо было серьёзно снять: показать, как заботился завод, роль болельщиков… Много времени посвятили тюрьме. Виктор Михайлович у меня скромный человек, а я вот говорю… Он считает, раз помнят об Эдике… А как помнят? Лично передо мной другой Эдик. В рекламе я видела высокого и статного блондина. Как начала смотреть фильм, расстроилась. Режиссёр – это художник, но хотелось больше реальности».

Александр Нилин (близкий друг, написавший ряд книг о культовом футболисте)

«Картина снималась 5 лет назад. Видимо, денег не было совсем. На лужайке пихают мяч футболисты сборной… Слишком много огорчительных промашек. В случае с Эдиком даже сценарий не нужен, там вся судьба — сценарий. Сколько вариантов можно было сделать? Человек прожил две разные жизни! Не понимаю… Самое главное в вышедшем сериале — нет характера героя. У Стрельцова был один из самых самых интересных характеров. Этакая золотая жила. Как можно подобным образом играть в сериале… Симпатичный мальчик, который якобы мухи не обидел, а власть его взяла… В первую очередь, Стрельцов — национальный характер. На свете много таких людей, но никто из них ни разу не гениальный футболист. Каждый из них может сказать: «Вот это про меня, только я не умею играть в футбол». Великолепный человек, открытый всем. Не умел пить, но не все умеют. Что теперь? У Эдика был огромный дар, который его выручал. Как можно 7 лет не играть в футбол? Огромная эпоха прошла без него. В тюрьме ведь не было телевизоров, он не видел ни одного футбольного матча. Вышел и снова играл! Интуиция, что ли. Выражение гениальности! Этот фильм должен был стать огромным успехом национального характера. Главный герой может и не играть в футбол, у него должен быть национальный характер.

Играть в роли Стрельцова — событие. Он должен был проснуться знаменитым на весь мир после такой роли. В старое время мог сыграть Алейников. Вот такого масштаба должен быть актёр! Очень жалко смотреть на это всё. Орлов назвал сериал бездарным? Генка прав, картина — бездарная. Неудобно называть чужую работу бездарной, но я ним совершенно согласен. Нельзя так снимать футбол… Будто во дворе играют. Ну не может великий футболист бить по мячу так, как это делает артист. Зачем это показывать? Мы поверим, что Стрельцов гениальный футболист. Зачем бить ногой, если ты элементарно не можешь её согнуть? Это же стыдно…

Стрельцов заслуживал великой картины, которую смотрели бы все вокруг. Очень много людей, даже далёких от футбола, должны были узнать себя. Некоторые называют картину карикатурой на Стрельцова? Да нет, карикатура ведь бывает талантливой. Сериал не про Стрельцова совсем, его там попросту нет. У Эдика ведь был удивительный характер… Настоящему актёру было бы очень интересно сыграть такую роль, чтобы завтра встать в ряд с мировыми актерами. А тут просто симпатичный мальчик, который любит мать и жену. Кстати, жена придуманная. Не совсем корректно, у него же было две жены. Почему она одна? Не совсем понятно.

Фото: РИА Новости

Вот как так можно? Человека не было 7 лет, а что происходило в этом время в стране? Тюрьма ведь не совсем интересна. В мире происходит масса событий, а он возвращается так, будто никуда и не уходил. В чём сюжет-то? Нельзя делать фильм про героя, если не берёте его характер и особенности. Это же судьба! А её нет.

Я сразу понял концепцию, что будет неправда. Мол, он святой человек, а власть ему строит козни. Всё ведь намного тоньше. В картине тайные службы борются против него, но на самом деле не было такого. Когда молодой человек ведёт себя так независимо, как будто не существует начальства или институтов общественных — это всегда вызывало подозрение. Самым главным-то был фельетон о нём. Это страшная вещь. Стрельцов не чувствовал опасности. На нём стояло клеймо, и ему нужно было быть крайне осторожным.

Аркадий Иванович многое сделал для Эдика. Но в сериале и Вольский какой-то неинтересный. Я его знал лично, он очень умный человек… Он был очень влиятельным директором завода. Именно он помог вернуть Стрельцова. И так его изображать… Это провал…

Я одного не понимаю, почему не сделать так, как было в жизни? Мне обидно за Стрельцова… Сейчас столько всего про него написано. Вон ещё один фильм выходит в сентябре. Сильно сомневаюсь, что будет лучше. Снова взяли модного артиста, который улыбается во всех фильмах? Это будет не Стрельцов. Зачем это нужно? Снова дешёвый заход. Можно было найти артиста, который стал бы открытием в этой роли…”