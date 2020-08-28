«Торпедо» провело онлайн-встречу с фанатами. Подключилось более 200 человек

У фанатов «Торпедо» регулярно возникают противоречия с руководством клуба. Сейчас отношения еще не настолько напряженные, как во времена Тукманова, однако претензий хватает. После поражения от «Шинника» в 1/16 финала Кубка России болельщики неоднократно скандировали призыв к Игнашевичу уйти в отставку. Президент клуба говорит, что главный тренер отработает сезон полностью. Есть и другие вопросы, по которым позиции фанатов и руководства расходятся.

Именно в этот момент «Торпедо» организовало встречу с фанатами в онлайн-формате. Все желающие могли подключиться по интернету к конференции в Zoom. В результате общение продлилось два с половиной часа, а болельщики смогли напрямую спросить у первых лиц команды обо всём, что их волновало. В конференции приняли участие: • основной акционер Роман Авдеев



• председатель совета директоров Павел Поселёнов



• член совета директоров Андрей Крюков



• президент Денис Маслов



• технический директор Кирилл Макарищев



• руководитель селекционного отдела Максим Ляпин



• главный тренер команды Сергей Игнашевич



• более 200 болельщиков



Официальный сайт «Торпедо» сообщил: «Общение получилось продуктивным. Полная видеоверсия будет опубликована на всех официальных ресурсах клуба в ближайшее время». Спустя сутки после конференции она пока не была опубликована. Мы обратились за комментарием к президенту «Торпедо» и одному из болельщиков, который присутствовал на конференции. Вот что сказал Денис Маслов, назначенный на руководящую должность три месяца назад (до «Торпедо» он был гендиром «Крыльев» (2012-2013), а также исполнительным директором «Амкара» (2015-2017) и «Нижнего Новгорода» (2011).



– Встреча с фанатами в Zoom – новый формат, мы хотели поэкспериментировать, – говорит Маслов. – Сейчас подходящее время, учитывая пандемию. Да, можно было собраться живьём, как некоторые клубы, но наш стадион мы уже разбираем и все кресла сняли. Собралось 219 человек – такое количество людей мы на стадион запустить не могли. Был вариант снять зал в «ЗИЛе», но хотелось опробовать формат в Zoom. Болельщики сказали, что неплохо зашло.

– Насколько сторонам удалось достучатся друг до друга?

– Время покажет. Мне кажется, что мы предельно откровенно ответили на вопросы.



– В какой момент поняли, что общение получается откровенным?

– Я с самого начала знал, что так будет. Иначе какой смысл общаться с людьми, объясните мне? Вы когда с кем-то встречаетесь, говорите искренне?



– Было много случаев, когда клубы выдают официальные формулировки, в которых по сути нет ничего.

– Я так понимаю, что вас вчера не было на встрече в Zoom. В следующий раз присоединяйтесь, чтобы у вас были не только чужие мнения, но и своё о степени искренности беседы.



– Будет ли опубликована запись этого общения?

– Думаем об этом. Мы ничего не скрываем. Вчера могли подключиться все желающие. В том числе журналисты и даже поклонники других клубов.



– Несмотря на недовольство фанатов, клуб по-прежнему поддерживает главного тренера?

– Безусловно. Ничего не изменилось. Игнашевич – тот тренер, с которым нам предстоит длинный путь. На нём мы где-то будем спотыкаться, а где-то, наоборот, прыгать выше того, что заслуживаем. Шараханья ни к чему хорошему не приводят.



А вот что рассказал Павел Мальцев, болельщик «Торпедо» и автор Telegram-канала «ТорпеДо и После».



– Я был на встрече в Zoom, – говорит Мальцев. – Есть ощущение, что это была точка перелома или точка невозврата. Теперь очевидно, что спорные решения директоров клуба принимаются при поддержке Романа Ивановича Авдеева и Андрея Крюкова. Раньше могло показаться, что владелец клуба не следит за ситуацией или упустил её. Теперь же понятно, что у руководства клуба есть поддержка владельцев. Принимавшиеся решение соответствуют взгляду главного акционера.



– Маслов сказал, что общение получилось откровенным. Согласны?

– Со стороны фанатов – безусловно. Насколько откровенными были слова руководства – не могу знать. Нам еще предстоит это понять. Ответы хоть и прозвучали, но по некоторым вопросам не прояснилось ничего. Моё мнение даже скорее ухудшилось относительно того, что декларируется и что реально происходит.



– Какие именно претензии у вас к руководству клуба?

– Из самого наболевшего: трансфер Вани Сергеева, бонусы некоторым футболистам, которые идут в суд, меняющиеся сроки строительства стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса, структура руководства клуба, отсутствие целей на сезон, непрозрачные пункты в бюджете.



– Что за пункты?

– Платно-бесплатная школа. Доход как-то потерялся в бюджете. Клуб объявил курс на прозрачность, но на первой же встрече всплыла эта деталь про школу – родители же платят за детей. Денис Маслов сказал, что около 8 миллионов потерялось. То есть появляются общие цифры, но не сама прозрачность – ничего не проверить. Потерялось 8 миллионов, может, где-то еще 10 миллионов потерялось.



– У вас действительно была возможность задать все вопросы, как заявляет клуб?

– Да, могли подключиться все желающие. Люди задавали вопросы без модерации, как и в чате. Желающих спросить голосом было больше, чем допущено в итоге. В плане формата действительно дали высказаться по самым наболевшим вопросам. Я никогда не общался с руководством вот так – для меня это была первая возможность поговорить с ним.



– На ваш взгляд, от таких встреч в зуме есть польза?

– С одной стороны была возможность задать вопрос в той форме, в какой ты хотел. С другой, мы получили ответы, с которыми придётся как-то жить.

– С чем именно придётся жить?

– Неприкасаемость Игнашевича. Такого не должно быть. Постоянная апелляция к тому, что необходимо беспрекословно поддерживать команду. И это исходит от людей, которые пришли в клуб три года назад, а я за команду болею условно 23 года. Нас призывают не критиковать и поддерживать команду. Хотя мы её и так поддерживаем, но критиковать и выражать своё мнение – это наше право.



– В чём основные претензии к Игнашевичу?

– Когда Сергей Николаевич пришел, то сказал о своих торпедовских корнях. Однако было видно, что «Торпедо» для него не столь значимо.



– Как вы это поняли?

– По его соцсетям, по интервью. Когда у него был эфир, то мы направляли вопросы про «Торпедо», но они не были заданы. Мотивация такая, что там вообще не планировалось говорить о «Торпедо». Ну это ладно. В начале прошлого сезона получился феноменальный старт, но потом соперники раскусили схему. Дела пошли туго из-за отсутствия гибкости у тренера. Даже после болезненного поражения от «Химок» ещё не звучало призывов к отставке. Что подтвердило однобокий взгляд тренера на игру, так это попытка найти универсала в защиту и полузащиту. С июня его ищут и не могут найти. Отсюда перетасовки в защите и потеря очков.



– Вы говорите о схемах, негибкости тренера и универсальности игроков. Насколько вы считаете себя компетентным в футбольных вещах?

– Тут не мне судить, но последние два года я пишу про тактику и схемы – активно изучаю.