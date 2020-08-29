Фанаты «Милана» сожалеют о выборе Миранчука. В Бергамо довольны сделкой

Ночью итальянский журналист Фабрицио Романо всколыхнул «Твиттер» важной новостью: «Аталанта» и «Локомотив» договорились о трансфере Алексея Миранчука в Бергамо. Контракт подписан, сумма сделки – 14,5 млн евро.

Волшебное лето Миранчука. Если он и теперь не уедет в Европу, будет грустно Надо цепляться за любой достойный шанс, будь то «Аталанта» или «Милан».

«Миранчук талантлив и похож на Йосипа Иличича. Имя, за которым стоит следить», – пишет Sosfanta.calciomercato.

В итальянских СМИ имя Иличича стоит рядом с именем Миранчука чуть ли не в каждом материале: словенский полузащитник пропустил финишный отрезок сезона из-за психологических проблем, дата его возвращения неизвестна, поэтому считается, что «Аталанта» берёт талантливого россиянина ему на смену. La Gazetta dello Sport называет полузащитника «Локо» «вице-Иличичем»:

«Операция с «Локомотивом» по помолвке Алексея Миранчука и клуба из Бергамо завершилась вечером. Контракт рассчитан до 2025 года.

Несмотря на то, что руководство давало понять о желании дождаться Иличича, существовала абсолютная потребность в высококлассном игроке, готовом сыграть в матчах чемпионата и Лиге чемпионов. Руководство «Аталанты» во главе с менеджером Сартори сразу опознало Миранчука, 24-летнего атакующего полузащитника сборной России, который уже провёл более 170 игр и забил 32 гола за “Локомотив”».

Издание Bergamo News охарактеризовало Миранчука как «замену Иличича» и игрока, «умеющего хорошо пробивать штрафные»:



«За российским плеймейкером также гнался “Милан”, но предложения “Аталанты” были убедительнее. Если Миранчук будет играть, как Руслан Малиновский, у которого 8 голов и 5 передач в Серии А, а также гол и результативная передача в Лиге чемпионов, он окажется отличной покупкой».

О том, что Миранчук не достался «Милану», сожалеют читатели Calciomercato.com, переживающие за красно-чёрных:



«Я действительно хотел бы знать, почему «Милан» слился и выбрал Диаса…14,5 млн – это выгодная сделка. Меньше, чем заплатали за Беннасера, а он [Мирачук] уже несколько раз выступал в Лиге чемпионов…»



«Я бы очень хотел, чтобы он перебрался в «Милан». Жаль, что выбор пал на другую команду. Отличная сделка для «Аталанты», которая успокоится, если Иличич продолжит бороться с личными проблемами (мы надеемся вскоре увидеть его на поле)…В любом случае, поздравляю, Перкасси отличный бизнесмен!»

«Хороший игрок, мне бы он понравился в «Милане».

Calcio Atalanta считает, что Миранчук станет усилением для «Аталанты», но в некоторых аспектах он может столкнуться с проблемами: «Россиянин — качественный левша, способный занять любую позицию в атакующей трети. Элегантный с мячом и очень хорошо действующий на скорости, он часто любит опускаться глубже, чтобы играть как атакующий плеймейкер. Миранчук умеет забивать, особенно это было видно в прошлом сезоне: 12 голов в чемпионате. Это его личный рекорд в карьере, которая всё ещё на подъёме.



Конечно, в некоторых аспектах Миранчуку надо прибавлять. Во-первых, он склонен очень мало использовать свою правую ногу, что может сделать его немного предсказуемым в долгосрочной перспективе. Он также любит играть на чистых мячах. В большом объёме тактики, которая характерна для нашего футбола, у него могут быть небольшие проблемы».