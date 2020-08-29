Сумеет ли «Спартак» обогнать «Зенит» и выйти на первое место? 6-й тур РПЛ. LIVE

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня, 29 августа, стартует 6-й тур Российской Премьер-Лиги.



В первом игрового дня «Спартак» встретится в Москве с «Арсеналом». Начало матча — в 18:00 мск. У московского клуба есть прекрасный шанс впервые за долгое время возглавить турнирную таблицу. Интригующий сюжет, не правда ли? Кто бы мог подумать, что «Зенит» способен на определённом отрезке упустить первую строчку? Впрочем, не будем забегать вперёд, ведь питерцы пока что по-прежнему в лидерах.



«Арсенал», в свою очередь, наверняка постарается испортить праздник красно-белым. Без сомнений, нас ждёт бескомпромиссная борьба.



А завтра в главном матче тура сойдутся «Локомотив» и «Зенит». Помимо этого, ЦСКА встретится на выезде с «Ахматом», а «Краснодар» примет «Ростов». Следить за всеми событиями тура можно с помощью нашей трансляции. Подключайтесь!

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