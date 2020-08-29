«Спартак» — с лидерством. Но уже интересно, кто будет судить дерби с ЦСКА. И как это будет

Серия без поражений — уже 7 туров. И в отличие от последних домашний матчей с «Арсеналом» (2018 год – 2:3 ещё при Каррере, 2019-й – 0:1 уже при Тедеско) — победа (тем более – волевая).

Но, как и у любой медали, у этой есть своя обратная сторона. Пенальти «Ахмату», в Уфе и в Волгограде, сегодняшние решения Матюнина… Боюсь, истерия вокруг судейства игр «Спартака» возымела обратный эффект. Теперь красно-белых судят по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». И в пограничных ситуациях решения рефери стали принимать скорее в их пользу. А то вдруг на детектор лжи вызовут. Или «Спартак», не дай Бог, с чемпионата снимется.

Как судят «Спартак» после угрозы Федуна. Теперь грех жаловаться? И снова арбитр – в центре внимания.

Я, в первую очередь, про удаление Лесового. Когда мяч вообще-то ушёл от Крала. И таких жёлтых карточек за матч можно показать десяток. Да, по букве закона Матюнин имел право наказать не сдержавшего эмоции футболиста «Арсенала». Но показалось, что он больше хотел этого удаления, чем оно на самом деле было. И лишил гостей на весь второй тайм их лучшего атакующего игрока. Другими словами — сломал игру. Зачем?

Подпалому за эмоции жёлтая карточка, Тедеско — ничего. Костадинову разбивают в кровь нос — тишина. Пантелееву за отмашку — предупреждение. Если пенальти на Айртоне не было, то где наказание бразильца за симуляцию?

Где последовательность решений и одни правила для всех?

Кто-то скажет – «Спартак» выстрадал и заслужил такое судейство. И в чём-то будет прав. Только ведь такие победы — когда речь снова идёт не об игре, а о судейских решениях — тоже путь в никуда.

Не хочется, чтобы «Спартак» стали бояться судить. Бояться принимать неприятные для него решения. Не хочется ни заговоров, ни подсуживаний. Хочется НЕЙТРАЛЬНОГО (синоним – нормального) судейства. Чтобы к нему не было никаких вопросов. Ни нашим, ни вашим — всё только по делу. Как после матча «Спартака» с «Локомотивом» их не было к Карасёву. Можем же!

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