Сборную России ждёт Лига наций. Напоминаем, что это за турнир и зачем он нужен

Национальные команды последний раз собирались в ноябре прошлого года – запланированные на март товарищеские матчи не состоялись сами знаете по какой причине. Сейчас же сборные возвращаются, а в Европе стартует второй розыгрыш Лиги наций, который пройдёт с 3 сентября 2020 года по 6 июня 2021-го.
Первый чемпион
Первым чемпионом нового турнира стала Португалия, обыграв в финале голландцев с минимальным счётом 1:0. Третье место заняли англичане.
Россия в группе с Турцией и Швецией заняла вторую строчку, сохранив таким образом место в лиге В.
Обновлённый формат
– 55 сборных распределили по четырем лигам в соответствии с местами, которые заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций сезона-2018/2019. В лигу А попали команды с 1-го по 16-е место, в В – с 17-го по 32-е, в С – с 33-го по 48-е, в D – с 49-го по 55-е.
– На этот раз в лигах А, B и С будет по 16 команд (4 группы по 4 команды), а в D – всего 7 (2 группы – по 3 и 4 команды).
– Увеличение лиги А с 12 до 16 команд произошло потому, что Германию, Исландию, Польшу и Хорватию оставили в высшей лиге, хотя они заняли последние места в своих группах и должны были вылететь в лигу В.
– Победители групп в лигах B, С, D и вторые места групп в лигах C, D получили повышение, а проигравшие остались на своих местах.
– Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, последние места групп в лигах A и B – опустятся ниже.
– В этом розыгрыше две команды из лиги С вылетят в лигу D. Кто это будет, определится в стыковых матчах (дома и на выезде), в которых примут участие четыре сборные, занявшие четвёртые места в своих квартетах лиги С.
Путёвки на ЧМ-2022
Групповой этап отбора на чемпионат мира пройдёт с 25 марта по 16 ноября 2021 года (июньские матчи перенесут из-за Евро). Жеребьёвка, по предварительной информации, состоится после завершения осенней части Лиги наций, но её формат уже известен: 55 команд разобьют на 10 групп по 5-6 команд в каждой. Прямые путёвки получат победители групп, ещё три команды (Европа будет представлена на ЧМ-2022 13-ю странами) определятся во время стыков.
В стыковых матчах примут участие 12 сборных: 10 команд, занявших второе место в группе во время отборочного этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. Те, кто уже пробился напрямую или попал в стыки, учитываться не будут.
В стыках будут три плей-офф, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча (24-25 марта 2022 года) и финал (28-29 марта). Победители трёх финалов поедут в Катар.
Как считается рейтинг Лиги наций
Рейтинг рассчитывается на основе:
– места, которая заняла команда в группе;
– количества очков;
– разницы забитых и пропущенных мячей;
– количества забитых мячей;
– количества голов на выезде;
– количества побед;
– количества побед на выезде;
– дисциплинарных очках;
– рейтинга сборной.
В лиге D результаты против четвёртой команды группы не учитываются.
Россия сейчас занимает 17-ю строчку рейтинга из 55.
С кем, когда и где играет сборная России
Жеребьёвка состоялась ещё до того, как мировой футбол ушёл на перерыв из-за коронавируса – состав квартетов лиг определили 3 марта в Амстердаме. Сборная России попала в B3 вместе с Венгрией, Турцией и Сербией.
Остальные квартеты получились такими:
А1: Польша, Босния, Италия, Нидерланды.
А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.
А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.
А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.
В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.
В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.
В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия.
В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.
С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.
С2: Армения, Эстония, Македония, Грузия.
С3: Молдавия, Словения, Косово, Греция.
С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.
D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра. Мальта.
D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.
Первый матч Лиги наций сборная России проведёт с Сербией 3 сентября дома – матч пройдёт на «ВТБ-Арене». 6 сентября по плану выездная игра с Венгрией.
Также нас ждут ещё два перерыва на сборные в октябре и ноябре. Расписание и места проведения матчей уже определены:
11 октября – Россия – Турция («ВТБ Арена»)
14 октября – Россия – Венгрия («ВТБ Арена»)
15 ноября – Турция – Россия
18 ноября – Сербия – Россия.
Пока УЕФА не разрешил проводить федерациям матчи со зрителями, но кто знает, может, к октябрю всё изменится? Хотя тут, скорее, надо надеяться, чтобы всё не закрыли обратно.
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