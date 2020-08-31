Сборную России ждёт Лига наций. Напоминаем, что это за турнир и зачем он нужен

Национальные команды последний раз собирались в ноябре прошлого года – запланированные на март товарищеские матчи не состоялись сами знаете по какой причине. Сейчас же сборные возвращаются, а в Европе стартует второй розыгрыш Лиги наций, который пройдёт с 3 сентября 2020 года по 6 июня 2021-го.

Лига наций – турнир, который придумали взамен товарищеским матчам, которые многие сборные не воспринимали всерьёз. Автор идеи – бывший президент УЕФА Мишель Платини. За создание турнира в марте 2014 года единогласно проголосовали все ассоциации европейского футбольного союза. Первый розыгрыш стартовал после чемпионата мира в 2018 году.

Первый чемпион

Первым чемпионом нового турнира стала Португалия, обыграв в финале голландцев с минимальным счётом 1:0. Третье место заняли англичане.



Россия в группе с Турцией и Швецией заняла вторую строчку, сохранив таким образом место в лиге В.

Португалия стала первым победителем Лиги наций Итоги финала нового турнира УЕФА.

Обновлённый формат

– 55 сборных распределили по четырем лигам в соответствии с местами, которые заняли в дебютном розыгрыше Лиги наций сезона-2018/2019. В лигу А попали команды с 1-го по 16-е место, в В – с 17-го по 32-е, в С – с 33-го по 48-е, в D – с 49-го по 55-е.



– На этот раз в лигах А, B и С будет по 16 команд (4 группы по 4 команды), а в D – всего 7 (2 группы – по 3 и 4 команды).



– Увеличение лиги А с 12 до 16 команд произошло потому, что Германию, Исландию, Польшу и Хорватию оставили в высшей лиге, хотя они заняли последние места в своих группах и должны были вылететь в лигу В.



– Победители групп в лигах B, С, D и вторые места групп в лигах C, D получили повышение, а проигравшие остались на своих местах.



– Победители четырёх групп лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций (полуфиналы, матч за третье место и финал). Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше, последние места групп в лигах A и B – опустятся ниже.



– В этом розыгрыше две команды из лиги С вылетят в лигу D. Кто это будет, определится в стыковых матчах (дома и на выезде), в которых примут участие четыре сборные, занявшие четвёртые места в своих квартетах лиги С.

Путёвки на ЧМ-2022

Групповой этап отбора на чемпионат мира пройдёт с 25 марта по 16 ноября 2021 года (июньские матчи перенесут из-за Евро). Жеребьёвка, по предварительной информации, состоится после завершения осенней части Лиги наций, но её формат уже известен: 55 команд разобьют на 10 групп по 5-6 команд в каждой. Прямые путёвки получат победители групп, ещё три команды (Европа будет представлена на ЧМ-2022 13-ю странами) определятся во время стыков.



В стыковых матчах примут участие 12 сборных: 10 команд, занявших второе место в группе во время отборочного этапа, а также два лучших победителя Лиги наций сезона-2020/2021 по рейтингу турнира. Те, кто уже пробился напрямую или попал в стыки, учитываться не будут.



В стыках будут три плей-офф, в каждом из которых пройдут полуфиналы из одного матча (24-25 марта 2022 года) и финал (28-29 марта). Победители трёх финалов поедут в Катар.

Как считается рейтинг Лиги наций

Рейтинг рассчитывается на основе:

– места, которая заняла команда в группе;

– количества очков;

– разницы забитых и пропущенных мячей;

– количества забитых мячей;

– количества голов на выезде;

– количества побед;

– количества побед на выезде;

– дисциплинарных очках;

– рейтинга сборной.



В лиге D результаты против четвёртой команды группы не учитываются.



Россия сейчас занимает 17-ю строчку рейтинга из 55.

С кем, когда и где играет сборная России

Жеребьёвка состоялась ещё до того, как мировой футбол ушёл на перерыв из-за коронавируса – состав квартетов лиг определили 3 марта в Амстердаме. Сборная России попала в B3 вместе с Венгрией, Турцией и Сербией.



Остальные квартеты получились такими:



А1: Польша, Босния, Италия, Нидерланды.

А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.

А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.

А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.



В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.

В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.

В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия.

В4: Болгария, Ирландия, Финляндия, Уэльс.



С1: Азербайджан, Люксембург, Кипр, Черногория.

С2: Армения, Эстония, Македония, Грузия.

С3: Молдавия, Словения, Косово, Греция.

С4: Казахстан, Литва, Беларусь, Албания.



D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра. Мальта.

D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

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Первый матч Лиги наций сборная России проведёт с Сербией 3 сентября дома – матч пройдёт на «ВТБ-Арене». 6 сентября по плану выездная игра с Венгрией.



Также нас ждут ещё два перерыва на сборные в октябре и ноябре. Расписание и места проведения матчей уже определены:



11 октября – Россия – Турция («ВТБ Арена»)

14 октября – Россия – Венгрия («ВТБ Арена»)

15 ноября – Турция – Россия

18 ноября – Сербия – Россия.



Пока УЕФА не разрешил проводить федерациям матчи со зрителями, но кто знает, может, к октябрю всё изменится? Хотя тут, скорее, надо надеяться, чтобы всё не закрыли обратно.