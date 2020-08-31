«Валя, так надо…» Три версии загадочной смерти защитника ЦСКА Янушевского

Команда ЦСКА образца 1991 года – радость и боль «армейских» болельщиков со стажем. «Золотой» состав, ставший последним чемпионом СССР, разъехался кто куда. Уезжали не только из-за денег, но и от страха. «Демонстрации, путч, танки на улицах… Ты игрок ЦСКА, в воинском звании, сидишь и думаешь: придут за тобой, не придут? А вдруг война будет?» – вспоминал Дмитрий Кузнецов, капитан той команды.

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Сам Кузнецов перебрался в Испанию. Туда же отправились Игорь Корнеев и Дмитрий Галямин. Кроме того, ЦСКА потерял Брошина, Масалитина, Татарчука и Дмитриева. Каждый из них, в той или иной степени, считался лидером команды (минимум — игроком основы). Ушёл из «армейского» клуба и Павел Садырин, возглавивший сборную России. Команда распадалась буквально на глазах. Без своего костяка «армейцы» постепенно откатились с лидирующих позиций.



У многих из той золотой плеяды жизнь сложилась непросто, даже трагически. Четверых – Михаила Ерёмина, Валерия Брошина, Дмитрия Быстрова и Виктора Янушевского - уже нет с нами. При самых загадочных обстоятельствах умер последний. Смерть Янушевского породила больше всего слухов и домыслов.

Судьба футболиста Янушевского решалась на высшем уровне

В конце 1970-х Виктор был на хорошем счету – играл в основе минского «Динамо», вызывался в юношеские и молодёжную сборные СССР. Тогда же «армейцы» и решили переманить Янушевского. «Виктора звали в ЦСКА, обещали ему всевозможные блага, – вспоминал Леонид Гарай, бывший начальник «Динамо». – Он, как-никак, стал чемпионом Европы среди юношей, занял второе место на чемпионате мира среди юниоров. Мы знали, что Виктора обхаживают, но известие о его переходе в ЦСКА стало для нас неожиданным»



Действовали «армейцы» по старой проверенной схеме – призвали Янушевского на военную службу. «Динамо» оказалось бессильно против приказа Министерства обороны СССР. Сохранить талантливого защитника в команде мог только Гарай, который обратился за помощью в Белорусский республиканский совет. Против переезда в Москву была и семья футболиста. «Валентина Платоновна (мать Янушевского. – Прим. «Чемпионата») сообщила, что Виктор прилетает вместе со сборной СССР в аэропорт Шереметьево-2, а потом сразу отправится в распоряжение ЦСКА», – рассказывал Гарай.



Мать футболиста, его друг Михаил Дубицкий и сам Гарай отправились в Москву. Вместе с ними спасать Янушевского от ЦСКА поехал заместитель председателя Белсовета, а также сотрудник общества «Динамо». Они помогли договориться с руководством аэропорта: Виктора прямиком через таможню провели на второй этаж, где его уже ждала минская «делегация». На первом этаже, по словам Гарая, футболиста встречали «армейцы». Дубицкий сказал Янушевскому, что в «Динамо» ему обещают прибавку к зарплате и новую квартиру, а также убедил того поговорить с матерью. После долгих уговоров Виктор согласился вернуться в Минск.



Гарай понимал, что пропажу спортсмена скоро обнаружат. Решили лететь в Вильнюс, а уже оттуда в Минск, однако план рухнул по приезде в Шереметьево-1: у входа в аэропорт Янушевского ожидала машина Олега Базилевича, который возглавлял ЦСКА и знал Виктора по совместной работе в «Динамо». Пришлось ехать в Минск на поезде. Добрались без особых проблем, но за Янушевским уже объявили охоту. В местный военкомат пришла телефонограмма, в которой футболист был объявлен уклонистом и дезертиром. «Администратор «Динамо» сообщил, что возле дома Янушевских дежурят военные», – вспоминал Гарай. Спрятали Янушевского в госпитале МВД, где он лежал под чужой фамилией.



Судьба талантливого футболиста решалась на высшем уровне. По словам Гарая, делом занимались «высокопоставленные люди». В курсе всех событий находился даже Владимир Мицкевич, занимавший пост первого заместителя председателя Совета Министров БССР. К службе в армии Янушевский попросту оказался негоден. Родные и близкие Виктора утверждают, что он не «косил» – проблем реально хватало.

Виктора отчислили из «Динамо» в 28 лет. Через знакомых его пристроили в ЦСКА

Янушевский провёл в «Динамо» больше десяти лет, на его счету 259 матчей за клуб. Вместе с минчанами Виктор выиграл чемпионат СССР в 1982-м, через год взял бронзу, дважды попадал в «Список 33» и вызывался в главную сборную страны. «Время показало, что и мы, и Виктор тогда поступили правильно, – признался Гарай. – Он раскрылся в «Динамо» как спортсмен, стал настоящим мастером, одним из ведущих защитников страны».



В 1988 году «Динамо» вновь возглавил Эдуард Малофеев. Многие обрадовались возвращению главного идеолога золотого прорыва-1982, однако он сильно изменился. «Малофеев стал другим. Подозрительным, что ли», – рассказывала Валентина, жена футболиста. Виктора отчислили из «Динамо», мотивировав это тем, что нужно омолаживать команду, хотя ему было всего 28 лет. Существует также версия, что Янушевский «прошёлся» по Малофееву в разговоре с массажистом, в то время как поблизости находился высокопоставленный генерал, который и пересказал всё тренеру. Под горячую руку Малофеева, помимо Янушевского, попал и Георгий Кондратьев – один из лучших нападающих страны в 1980-х годах. Его выгнали «за нарушение дисциплины», хотя болтали, якобы они с Виктором могли сдать матч.

Со второй попытки Янушевский всё-таки попал в ЦСКА. Через знакомых Янушевский вышел на людей из «армейского» окружения. Тогда клуб играл в первой лиге, состав был боевой, но слишком уж молодой. Средний возраст команды составлял всего 23 года. Павел Садырин, возглавивший «армейцев» перед началом сезона, нуждался в опытных игроках. Таких, как Янушевский.



Встретили Виктора тепло – сразу же нарекли Дедом как самого старшего в команде. Играл, правда, Янушевский немного: всего 22 матча из 42 в первой лиге. Тем не менее помог ЦСКА вернуться в «вышку» по итогам сезона-1989.

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Когда рухнул «железный занавес», многие спортсмены устремились в сторону Европы. Уезжали даже в самые заурядные команды, лишь бы на Запад. Янушевский сорвался в Англию, в скромный «Олдершот», но уже спустя три месяца вернулся в ЦСКА, чтобы выиграть с ним последний чемпионат СССР.



Вторая попытка устроиться за рубежом оказалась для Виктора последней.

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После Англии и краткосрочного возвращения в ЦСКА Виктор отправился в Германию, где выступал за клуб «Теннис-Боруссия» из пятого дивизиона. За новую команду бывший «армеец» провёл 11 матчей, в последней игре сезона даже поразил ворота «Нойбранденбурга». А спустя месяц внезапно скончался.



До сих пор доподлинно неизвестно, как ушёл из жизни двукратный чемпион СССР. Ходили даже слухи о смерти на футбольном поле, во время тренировки, но жена футболиста эту версию исключает. «Умер он дома, не на тренировке. Сказали, что из-за тромба», – признаётся Валентина Янушевская. – Игроков тогда распустили на каникулы. Мы вернулись в Минск, но вскоре Витя опять уехал в Берлин». Последний разговор Валентины с мужем случился за два дня до трагедии. По её словам, Виктор жаловался на боли в желудке, но всё списали на возможное отравление и нервы – Янушевский искал себе новую команду и никак не мог найти. Агент футболиста обещал помочь, подыскать другой клуб, но не успел.



Виктора нашли в номере берлинского отеля. Официальной причиной смерти указана «остановка сердца», однако верят в неё далеко не все. «На самом деле с Янушевским случилась история, пожалуй, типичная для тех лет. По себе знаю, – рассказывал «Чемпионату» Михаил Колесников, бывший партнёр Виктора по ЦСКА. – Жёнам что нужно? Чтобы достаток был в семье. А как только ты заканчиваешь играть и прежние деньги в дом приносить перестаёшь, начинаются проблемы. Видимо, Витя и не выдержал».

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Виктору Янушевскому было всего 32 года. На мысли о депрессии, в которой мог он находиться, наводят и слова Валентины, что мужу «не хватало общения». «Вите было там тяжело. Немцы – народ замкнутый. К тому же он почти не знал языка. Когда Витя звонил домой, чувствовала, что он переживает, не находит выхода из положения», – вспоминала супруга футболиста. – Мне Витя потом снился целый год, каждый день. Я всегда одно и то же спрашивала: «Витя, как же так, почему ты ушёл от нас?» А он улыбается и говорит: «Валя, так надо…»