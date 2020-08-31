Лидерство «Спартака» подтверждается не только таблицей. Чем ещё крута команда Тедеско

Во время паузы, связанной с матчами сборных, подводим промежуточные статистические итоги сезона РПЛ. Использованы данные Wyscout.

Лидерство «Спартака» подтверждается в модели xG. Команда Тедеско лучшая по ожидаемым очкам

Показатель xPoints выводится из пересчёта метрик xG и xG Against (вес своих ударов против веса ударов соперника) в конкретных матчах. По версии Wyscout, пока «Спартак» идёт чуть лучше «Зенита» — 12,9 против 12,5. У Opta сине-бело-голубые, наоборот, чуть выше (13,28 против 13,16), что, впрочем, говорит лишь об одном: в новом чемпионате команды достойны друг друга. На сегодняшний день обещания Газизова о «перчатке» сбываются.

Из остальных клубов обратим внимание на «Краснодар» (реально – 8-е место, в таблице ожидаемых очков – третье), «Химки» (недобор в три очка, могли залезть повыше) и «Сочи» (наоборот, в описываемой модели команда перебрала).

Самая эффективная атака пока у «Спартака». Самая скромная – у «Уфы»

По количеству созданных опасных моментов с ударами «Спартак» идёт тоже первым – команда Тедеско набрала 13,22 xG при реальных 10 голах. У «Зенита» при таком же количестве реальных мячей на 2,12 xG меньше. Высокие показатели у «Рубина» и «Краснодара».

Правда, здесь необходимо делать сноску на количество пенальти. У «Спартака» их уже три – больше, чем у остальных клубов. В том числе поэтому качественные показатели в атаке выросли. А самая скромная в созидании команда – «Уфа», набравшая всего 3,83 xG за шесть туров. Даже у новичка РПЛ «Ротора» показатель повыше.

Атаку «Спартака» с положительной стороны характеризуют также показатели ударов. По среднему количеству в пересчёте на 90 минут команда Тедеско идёт третьей, зато средний вес удара у неё самый высокий в чемпионате – 0,14 на одну попытку, а средняя дистанция до ворот – самая короткая. Это говорит об опасности зон, из которых удары наносятся.

Самая качественная оборона по-прежнему у «Зенита». Худшая – у «Ротора»

«Зенит» пропустил намного меньше всех в прошлом сезоне. В текущем чемпионате сине-бело-голубые пока не успели оторваться от соперников, но статистически они по-прежнему играют надёжнее остальных: 3,49 допущенных xG за шесть туров. Неплохие показатели и у «Динамо» (4,62), «Краснодара» (5,49) и «Спартака» (5,75). А тяжелее всех пока «Ротору», который ещё легко отделался – 9 реальных пропущенных голов против 13,67 ожидаемых.

Сенсация чемпионата – оборона «Уфы». В прошлом сезоне команда допускала в среднем 1,30 xGA за матч, сейчас показатель вырос до 1,83. Вадиму Евсееву очень тяжело из-за перестройки состава и фактора второго сезона.

В показателях допущенных ударов «Зенит» идёт на 5-м месте, однако если вглядеться в цифры, то можно убедиться, что удары по воротам команды Сергея Семака наносятся с самых дальних расстояний и из невыгодных позиций.

Внезапно: «Спартака» — самая доминирующая команда чемпионата

Владение мячом – показатель, который характеризует не силу команды, а скорее её стиль. У общественности возникали претензии к Тедеско как раз по стилю: многим не нравился уход в сторону контратакующего футбола и отказ от инициативы даже в матчах против аутсайдеров. Мы уже писали, что эти претензии давным-давно устарели, а в новом сезоне «Спартак» после шести туров закрепился в роли самой доминирующей команды. У красно-белых самый высокий средний процент владения (68,7%), больше всего длительных владений свыше 45 секунд и самая большая средняя длительность (19,4 секунды).

При этом матч категории «топ» у «Спартака» пока был только один – против «Локомотива». «Краснодар» успел встретиться с «Локомотивом», ЦСКА и «Ростовом», «Зенит» — «Ростовом», ЦСКА и «Локомотивом». Поэтому с интересом будем наблюдать за работой Тедеско в дальнейшем. Он запросто может продолжать удивлять.

«Спартак» очень изменился в нюансах. И сильно похорошел К Тедеско вообще не должно быть вопросов. Команда двигается вперёд – «Локомотив» обыгран абсолютно по делу.

«Зенит» всё ещё самая навешивающая команда в чемпионате. Особенный упор – на левый фланг

Команде Сергея Семака пока сложно найти альтернативные способы взлома чужой массированной обороны, первой реакцией на чужую компактность становится переход к бесконечным навесам и забросам. Работает это не всегда, особенно когда Дзюба находится в неоптимальной форме, как сейчас.

«Зенит» — абсолютный лидер чемпионата по количеству фланговых передач, а особенно старается левый фланг имени Дугласа Сантоса и Жиркова. Оттуда в среднем за игру приходит 15,8 навеса.

«Рубин» лидирует по обводкам за счёт Кварацхелии. ЦСКА и «Локомотив» слишком низко

У Леонида Слуцкого в Казани собралась команда с хорошим подбором индивидуально сильных игроков и дриблёров, поэтому первое место «Рубина» в рейтинге нисколько не удивляет. Из 37 попыток обводки за 90 чуть меньше половины (15,57) – на счету Хвичи.

Есть куда прибавлять командам, претендующим на Лигу чемпионов, — ЦСКА и «Локомотиву». Хотя у «армейцев» как раз прогнозируется скорый прирост после трансфера Эджуке.

«Спартак» — самая прессингующая команда в чемпионате. Тоже внезапно

Wyscout считает индекс PPDA как отношение числа передач соперника к числу оборонительных действий рассматриваемой команды на ближайших к воротам соперника 60% поля (то есть чуть ниже центра поля). Чем показатель ниже, тем меньше команда позволяет делать сопернику с мячом.

В прошлом сезоне у «Спартака» был низкий показатель PPDA, в среднем по сезону – 10,05, а при Тедеско он поднимался даже до 20. В текущем сезоне красно-белые более агрессивно играют на чужой половине, поэтому и индекс у них резко уменьшился до 6,60. Фактор стиля соперников тоже повлиял на аномально позитивную цифру, но он – не главная причина. Мы уже писали после «Локомотива», что «Спартак» стал чаще пробовать отнимать мяч высоко.

Угловые: внимание за «Динамо» и «Ахматом»

«Химки» при Талалаеве были одной из самой сильных команд ФНЛ по атакующим стандартам. Наверняка в Грозном будет то же самое, поскольку угловым и штрафным этот тренер традиционно уделяет огромное внимание. Пока «Ахмат» имеет хорошую конверсию – шесть ударов по воротам после 27 угловых и суммарно 0,83 xG остроты.

Лучше разве что у «Динамо», которое успело забить два гола после угловых и ещё один со штрафного, а Шиманьски даже превратился в лучшего ассистента чемпионата с четырьмя баллами.