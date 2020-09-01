Запрет на колу, ссора со Златаном и исцеление от тошноты. Так Гвардиола приручил Месси

В 2000 году 13-летний Лео и папа Хорхе (который теперь разруливает ситуацию с контрактом) выбирали одежду в магазине каталонского аэропорта El Prat, где в то же время оказался капитан первой команды Хосеп Гвардиола – он уже слышал про «толкового низкого паренька, который много забивает и обманывает соперников».

«И этот застенчивый малыш так хорош?» – подумал Пеп, через год ушёл игроком в «Брешию», а через семь – взял «Барселону» Франка Райкарда и пошутил (или нет): «Если бы не Месси, я бы тренировал в Терсере. После хет-трика Лео в первых товарищеских матчах я знал, что с ним мы выиграем всё».



Всё = 14 трофеев за четыре сезона.

Пеп восхищался Лео и называл единственным, кто: а) бежит с мячом быстрее, чем без него; б) исполняет роль и десятки, и девятки, и восьмёрки, и семёрки (любой позиции) лучше всех на планете. Обе суперспособности – благодаря четырём годам в «Барселоне», когда Пеп запрещал Лео ночные просмотры футбола и газировку, но разрешал играть и тренироваться без обязательных для остальных советов.



Теперь они могут встретиться в Манчестере: Лео несчастлив в «Барселоне» и игнорирует медосмотр, а Пеп приехал в командировку за тем самым «единственным» игроком.

Полмиллиарда за Месси. Трансфер в «Манчестер Сити» уже не кажется фантастикой Гвардиола ждёт своего любимца.

«Ты трус и обделался перед Моуринью». Месси ревновал к Ибрагимовичу и спровоцировал их ссору с Пепом

В сезоне-2009/2010 Ибра стал центром «Барселоны» (возможно, и Барселоны просто): буквально играл в центре нападения, отодвинув Лео на фланг; выбил 16 голевых действий в 16 матчах; вольготно чувствовал себя на поле (и завершал, и раздавал передачи из глубины) и подкалывал Месси, что займёт его позицию.



Месси не выдержал и пожаловался Гвардиоле многозначительным смс: «Не похоже, что я нужен команде, так что…».



Так что Гвардиола выбрал Месси: упрятал Златана на фланг (Месси опустился на ложную позицию девятки и забил 45 голов во всех турнирах), шарахался от Златана при встрече (Ибра и Пеп поговорили два раза за полгода), а в ответ слышал от Ибры: «Ты трус и обделался перед Моуринью [проиграв полуфинал Лиги чемпионов]. Пошёл ты к чёрту». «Думаете, Гвардиола ответил? – писал Ибра. – Нет, он тряпка».



Причины конфликта Пеп не объяснял («Для «Барсы» будет лучше, если я сохраню их в тайне»), но очевидно в битве двух звёзд выбрал Месси, о котором Ибра говорил только позитивно (обиделся он как раз на Пепа): сильный, талантливый, необычный футболист. Но уколол, что у него – у Ибры – нет «Золотых мячей», зато он может купить конфету в автомате, не вставая на табуретку.



На то он и Ибра.

Месси больше не тошнит во время матчей. Помогли жёсткие меры Пепа против газировки и сладостей

Месси забивал, «Барса» меняла футбол «тики-такой», но дома, на тренировках и во время матчей (особенно за сборную) лучшего бомбардира тошнило. После одной из медицинских проверок Пеп выяснил, что Месси ест, как непослушный малыш: регулярные кола, карамельно-шоколадные печенья «альфахорес» и хот-доги; любимое блюдо – шницель по-неаполитански в калорийной панировке и с поджаристой корочкой; при виде салата Месси корчился. А ещё не спал из-за ночных просмотров чемпионата Аргентины.



Классический график школьника на каникулах отягощал Лео: игрок замечал, что теряет скорость, часто травмировался (10 мышечных травм с 2006-го по 2013-й), не чувствовал себя свежим.



Привычки изменил Пеп: при нём с базы «Барселоны» убрали автомат с газированными напитками, игрокам перед матчами запретили пить колу. Причина – в Месси, который однажды психанул из-за новых запретов: Лео попросил на командном полднике банку колы – Пеп напомнил о запрете – игрок вышел из столовой, вернулся с банкой и выпил её перед всеми.



Историю рассказал шведский тренер Ханс Бакке (тренировал Анри и Рафу Маркеса в «Нью-Йорк Ред Буллз» и мог услышать историю от них), и даже если это неправда, влияния Пепа на здоровье Лео не отменяет. Благодаря тренеру Лео не только отказался от телевизора по ночам, но и задумался о правильном питании. Настолько, что по совету партнёра по сборной Демикелиса познакомился с итальянским нутриционистом Джулиано Позером, который совсем не волшебник, но убрал из жизни Лео белый хлеб, пиццу, пасту и, конечно же, сахар.



«Теперь забочусь о себе, ем рыбу, мясо и салаты, – признался Лео в 2017-м. – Меня больше не тошнит».

Мало тренируется и не слушает тренера – о чём ещё узнал Пеп во время работы с Месси

Привычки Лео удивили Гвардиолу не меньше, чем характер и подход к тренировкам.



Месси и тренировки



Месси не фанат тренировок – об этом (неожиданно) рассказал английский тренер Гарри Реднапп, который дружил с людьми из штаба Гвардиолы: «Пеп думал, что Месси, как и Роналду, уходит с тренировок последним, но день Лео на базе выглядел так: приехал, немного потренировался, побил по воротам и уехал».



Месси и тактика



Гвардиола и есть тактика. Анри восхищался, что Пеп меняет её пять раз за тайм, Месси – что раньше ни с кем из тренеров не обсуждал движений по полю, а тут появился «лучший учитель»: «Когда он пришёл в клуб, я играл… как играл и умел. Двигался туда, куда казалось нужным, и не понимал, что делать. С Гвардиолой я любил обсуждать тактику. Он по-разному готовился к каждому сопернику и по-разному побеждал».



При этом Месси мог игнорировать советы и установки.



В «Баварии» Пеп гордился, как игроки его слушаются: «Они будут бегать так, как им скажу я. Я говорю, что делать, и все слушают. И только один футболист во всём мире не обязан это делать».

Всё понятно.



Месси и замены



«Когда Месси оставался в запасе, в «Барселоне» случался беспорядок», – без подробностей выдал Пеп, не уточняя – либо в раздевалке не убирали банки запрещенных напитков, либо Месси злился и психологически выгорал. Но лучше такого игрока не оставлять на замене – это правда.

Месси не пришёл на прощание Гвардиолы. После этого они не общались

Пеп ушел после неудачного (для «Барселоны») сезона-2011/2012: вылетели в полуфинале Лиги чемпионов от «Челси», отпустили на девять очков «Реал».



Испанская пресса писала про отношения Лео и Пепа: «Что-то точно изменилось», что Лео обвинил Пепа в поражениях в “эль класико” и ЛЧ, что на важные матчи надо ставить Фабрегаса, а не Тельо и Куэнку. Классические испанские слухи!



Месси действительно подогрел ситуацию: в отличие от Хави, Иньесты, Пуйоля и других лидеров, не пришел на прощальную пресс-конференцию Пепа. Хотя в «Фейсбуке» объяснил: «Я не в лучшем эмоциональном состоянии, а пресса будет пристально смотреть на лица игроков и что-то в них искать».



Гвардиола действительно ушёл не с тем кубком (Лео забил в финале Кубка Короля), но в последнем домашнем матче Гвардиолы его обнимали всей командой, и первым подбежал Месси.



Дальше Лео и Пеп не общались (встретились только на какой-то премии и в полуфинале Лиги чемпионов), но продолжали хвалить друг друга.



Месси назвал время с Гвардиолой фантастическим. Пеп – что игра против Лео – самая сложная, но самая увлекательная задача.



Посмотреть бы на эту задачу, когда Месси и Пеп снова вместе!

700 миллионов за разрыв контракта?! «Барса» готова судиться с Месси Лео твёрдо намерен уйти бесплатно.

***



Возможно, посмотрим и познакомимся с новым клубом Месси. А пока давайте знакомиться. Меня зовут Евгений Марков, на «Чемпе» я буду рассказывать истории про наш и не наш футбол, французские бутерброды, аргентинских фанатов и русские деревни, брать интервью на русском, испанском и английском, привозить репортажи из далёких и душевных мест.



А ещё буду рад вашим пожеланиям. Если трогает спортивная драма, вы соскучились по интервью с Никитой Баженовым или хотите пригласить меня в родное село с самодельным полем – обязательно пишите.



Бамос!