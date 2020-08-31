Символическая сборная 6-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Много игроков «Спартака» и ЦСКА, а также нападающие «Уфы» и «Рубина».

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 6-го тура сезона-2020/21.

Вратарь

Игорь Акинфеев



Акинфеев в Грозном много раз выручал ЦСКА. Если бы не его спасения, «армейцы» могли и не выиграть. Игорь играл уверенно, в каждом действии чувствовались опыт и мастерство.

ЦСКА выиграл матч, в котором не дали два пенальти. Фукс и Эджуке дебютировали в РПЛ Два стандарта от «армейцев» — красота!

Защита

Игорь Дивеев, ЦСКА



Дивеев совершил немало перехватов против «Ахмата», выиграл много борьбы. Очень надёжный матч в исполнении защитника ЦСКА.



Самуэль Жиго, «Спартак»



Жиго забил победный и важный гол в ворота «Арсенала», но самое главное — очень надёжно сыграл в защите, прервав большинство атак туляков через свою зону.

Лидерство «Спартака» подтверждается не только таблицей. Чем ещё крута команда Тедеско Промежуточные статистические рейтинги РПЛ.

Ведран Чорлука, «Локомотив»



Чорлука против «Зенита» был хорош в чтении эпизодов и ведении верховой борьбы. «Локомотив» почти ничего не дал сделать питерцам в атаке, и в этом большая заслуга хорвата.

Полузащита

Марио Фернандес, ЦСКА



Марио в Грозном был очень активен, постоянно напрягал оборону «Ахмата» на своём правом фланге, а в защите сделал много важных перехватов.



Матиас Норманн, «Ростов»



Норманн забил «Краснодару» шикарный гол со штрафного. Важно отметить, что при этом он рушил атаки соперника в центре поля и грамотно вёл игру своей команды.

«Краснодар» и «Ростов» выдали страстное дерби. Мусаева удалили после финального свистка Как жаль, что этот шикарный матч в Краснодаре закончился.

Алекс Крал, «Спартак»



Понравилось, как Крал управлял игрой «Спартака» в матче с «Арсеналом». Он раздавал умные передачи, и при этом не забывал разрушать атаки соперника.



Лукас Айртон, «Спартак»



Айртон очень здорово подключался к атакам на левом фланге и заставлял «Арсенал» много обороняться.

Нападение

Тимур Жамалетдинов, «Уфа»



Жамалетдинов забил шикарный гол в ворота «Динамо». Очень здорово сориентировался и подстроился под трудный мяч. Этот гол помог «Уфе» не проиграть. Тимур проявил высокое исполнительное мастерство.



Джордже Деспотович, «Рубин»

Деспотович сделал дубль и спас «Рубин» от поражения. Отличный матч серба.



Никола Влашич, ЦСКА



К грамотному ведению игры команды лидер ЦСКА добавил шикарный гол со штрафного.

Лучший тренер

Доменико Тедеско, «Спартак»



«Спартак» вышел на чистое первое место. Есть повод отметить его главного тренера.