Символическая сборная 6-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 6-го тура сезона-2020/21.
Вратарь
Игорь Акинфеев
Акинфеев в Грозном много раз выручал ЦСКА. Если бы не его спасения, «армейцы» могли и не выиграть. Игорь играл уверенно, в каждом действии чувствовались опыт и мастерство.
Защита
Игорь Дивеев, ЦСКА
Дивеев совершил немало перехватов против «Ахмата», выиграл много борьбы. Очень надёжный матч в исполнении защитника ЦСКА.
Самуэль Жиго, «Спартак»
Жиго забил победный и важный гол в ворота «Арсенала», но самое главное — очень надёжно сыграл в защите, прервав большинство атак туляков через свою зону.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Чорлука против «Зенита» был хорош в чтении эпизодов и ведении верховой борьбы. «Локомотив» почти ничего не дал сделать питерцам в атаке, и в этом большая заслуга хорвата.
Полузащита
Марио Фернандес, ЦСКА
Марио в Грозном был очень активен, постоянно напрягал оборону «Ахмата» на своём правом фланге, а в защите сделал много важных перехватов.
Матиас Норманн, «Ростов»
Норманн забил «Краснодару» шикарный гол со штрафного. Важно отметить, что при этом он рушил атаки соперника в центре поля и грамотно вёл игру своей команды.
Алекс Крал, «Спартак»
Понравилось, как Крал управлял игрой «Спартака» в матче с «Арсеналом». Он раздавал умные передачи, и при этом не забывал разрушать атаки соперника.
Лукас Айртон, «Спартак»
Айртон очень здорово подключался к атакам на левом фланге и заставлял «Арсенал» много обороняться.
Нападение
Тимур Жамалетдинов, «Уфа»
Жамалетдинов забил шикарный гол в ворота «Динамо». Очень здорово сориентировался и подстроился под трудный мяч. Этот гол помог «Уфе» не проиграть. Тимур проявил высокое исполнительное мастерство.
Джордже Деспотович, «Рубин»
Деспотович сделал дубль и спас «Рубин» от поражения. Отличный матч серба.
Никола Влашич, ЦСКА
К грамотному ведению игры команды лидер ЦСКА добавил шикарный гол со штрафного.
Лучший тренер
Доменико Тедеско, «Спартак»
«Спартак» вышел на чистое первое место. Есть повод отметить его главного тренера.
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