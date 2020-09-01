Акинфеев вернул себе лидерство в общем зачёте. Но лучшим в туре был Песьяков

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 6-го тура. Помазун вновь сыграл стабильно и уверенно, чем помог «Уралу» заработать очередное очко. А Антон Шунин потерял лидерство в рейтинге по итогам тура.
Слово Владимиру.
Этот тур не принёс обилия ярких сейвов. В очередной раз мы с трудом наскребли пятёрку лучших. Хочется, чтобы соперничество вратарей было более острым и ярким. Интереснее выбирать из большого количества голкиперов, которые провели классные матчи, а не думать о том, как натянуть места в соответствии с нашими критериями.
Такая игра большинства вратарей — следствие пандемии: скомканная подготовка, напряжённый график. Футболисты не успевают набрать должную физическую форму, чтобы подойти к матчам в оптимальном состоянии. Поэтому атакующие игроки не создают трудных ситуаций для вратарей — а те не имеют возможности себя проявить.
5. Сослан Джанаев, «Сочи»
Сослан оказался на пятом месте благодаря сухому матчу с «Уралом». Игра на ноль — один из критериев нашего рейтинга. У ворот Джанаева было не так опасно, но все полумоменты были им успешно нейтрализованы.
4. Михаил Кержаков, «Зенит»
С натяжкой ставлю Кержакова на четвёртое место. Но всё-таки он провёл сухой матч против «Локомотива», одного из лидеров нашего чемпионата, в гостях. Со всеми моментами, что возникали у ворот Михаила, игрок уровня «Зенита» обязан справляться.
Повторюсь: так как немногие вратари показали в этом туре уверенную игру, голкиперы «Сочи» и «Зенита» заняли пятое и четвёртое места соответственно именно благодаря матчам на ноль.
3. Илья Помазун, «Урал»
Илья начал играть очень стабильно, проводит каждый матч на высоком уровне. «Сухарь» против «Сочи» — тоже его заслуга. Помазуну нечасто приходилось вступать в игру, но в самый нужный момент он выручил свою команду.
На 40-й минуте Заболотный сместился в центр и ударил в дальний угол. Помазун сохранил хладнокровие и вовремя среагировал на выстрел. Когда атакующий игрок так смещается в центр, перед ним открыт весь створ ворот — это всегда опасно. Но Илья сыграл очень правильно и эстетично: вытянулся в струнку, здорово оттолкнулся и достал мяч дальней рукой.
2. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Несмотря на крупный счёт, ЦСКА нелегко досталась победа в Грозном. «Армейцы» эффективно атаковали, но два гола из трёх забили только в концовке матча. При этом Акинфееву приходилось вступать в игру на протяжении всех 90 минут. Мастерство Игоря позволяет достаточно спокойно выручать команду в подобных моментах. Акинфеев попал на второе место благодаря сухому матчу и большому количеству спасений, пусть и не таких сложных.
На 41-й минуте Акинфеев вовремя сократил дистанцию и не позволил забить Берише, который наносил удар по воротам с края вратарской, а затем нейтрализовал добивание Тимофеева. На 91-й минуте случился похожий эпизод: Ильин вывалился во вратарскую после навеса с левого фланга, но Игорь вышел из ворот и спас, а позже судья зафиксировал офсайд.
Также хочу отметить неплохой отрезок «Ахмата» в середине второго тайма, когда все моменты команды заканчивались ударами в створ. Особо выделю выстрел Бериши в ближний угол после смещения в центр на 53-й минуте. Акинфеев перевёл мяч в штангу, а позже опасность нейтрализовал защитник ЦСКА.
1. Сергей Песьяков, «Ростов»
Ничья против «Краснодара» — заслуга Песьякова. Игра вратаря напрямую повлияла на результат, поэтому он заслуженно получил приз лучшему игроку матча. Сергей совершал яркие спасения, был настроен сохранить «сухарь» и победу. Отмечу последовательность: именно после серии его сейвов «Ростов» смог открыть счет. Да и предъявить претензии голкиперу за пропущенный гол нельзя. Прострел шёл в недосягаемую для вратаря зону, а дальше Берг бил в упор. Песьяков попытался спасти, но это было невозможно.
Самый важный эпизод — удар Олссона издали на 60-й минуте, который шёл точно в верхний угол на неприятной высоте. Песьяков вытянулся в струнку и дальней рукой перевёл мяч на угловой. Момент смотрелся очень эффектно, эстетично — в лучших традициях вратарской классики. При ударах издали у голкиперов всегда есть соблазн выйти вперед раньше времени, но Сергею удалось совершить своевременный бросок.
На 82-й минуте Кабелла протащил мяч в штрафную и ударил под опорную ногу Песьякова. Вратарь находился в высокой стойке, но выжал максимум из сложившихся обстоятельств: не растерялся, не стал складываться и тянуться руками. Он просто выбросил ногу и по-хоккейному отбил мяч в сторону.
В конце чемпионата Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.
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