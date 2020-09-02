5 центральных хавбеков, на которых стоит обратить внимание клубам РПЛ

Продолжаем изучение футбольного рынка в поиске игроков, которые могли бы усилить клубы РПЛ.



В прошлых исследованиях мы рассматривали исключительно игроков атаки. Все предыдущие выпуски — на странице автора.

Сегодня поговорим о центральных полузащитниках с атакующим уклоном.



Лучшей иллюстрацией двух разных моделей представителей этого амплуа будет сравнение Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, играющих в центральной зоне «Локомотива».



Баринов в этой паре — центральный полузащитник с оборонительным уклоном. Крыховяк — с атакующим. Вот как выглядит их статистическая выкладка по наиболее важным для центральных полузащитников модельным характеристикам.

Как видите, Гжегож превосходит Дмитрия во всех атакующих аспектах. Такова его роль на поле и задача, которую ставят перед ним тренеры. И именно таких футболистов, как Крыховяк, ставилась задача найти сегодня.

В процессе самого исследования проводился анализ статистики всех 404 игроков с основной позицией центральный полузащитник, сыгравших за предыдущий год больше 1000 минут игрового времени и оценкой Transfermarkt от 500 тыс. до 10 млн евро.

В результате в long list осталось 98 кандидатов, для которых переход в топ-клубы РПЛ либо является логичным шагом в карьере, либо серьёзным финансовым прорывом. Третьей мотивации в футболе не дано.



Далее был проведён «слепой отсев» по базовым статистическим характеристикам. Если игрок хорош в одной из основных характеристик, но чудовищно плох в двух других, он удалялся из списка. В итоге появился middle list из 31 игрока.

Все кандидаты из middle list были тщательно отсмотрены по видео, в результате чего родился shortlist.

Итак, лучшие центральные полузащитники с атакующим уклоном на рынке прямо сейчас.

Джордан Стивен Сиерра Флорес (23 года, Эквадор, «Тигрес» Мексика)

Фото: Elsa/Getty Images

Миниатюрный 169-сантиметровый футболист мексиканских «тигров» — игрок центра поля, которого вы при просмотре большинства матчей наверняка не запомнили бы. А если бы и запомнили, то только благодаря длинному имени, которое регулярно произносит комментатор.

Статистические данные такие же «ровные», как и визуальные ощущения от игрока. Джордана никогда не будет в чемпионатах топ-5. В то же время в России его надёжность в качестве паса, его частые кроссы и попытки отдать пас на выход один на один будут цениться на вес золота. Особенно в клубах, где от нынешних центральных полузащитников ждать обострения бесполезно.

В качестве визуального подтверждения рекомендуем ознакомиться с видеонарезкой его игры 2-летней давности.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 2,5 млн евро.

Конец контракта: 31.12.2020.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 2,5 млн евро.



Игрок попал в шорт-лист в том числе потому, что в конце года станет свободным агентом. Так что уже зимой он может без трансферной выплаты присоединиться к новой команде.



Логичен переход в клубы РПЛ 4-го и 5-го уровня (что это за уровни, читайте здесь): «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Рубин», «Ахмат», «Арсенал», «Уфа» и другие.



Перспектива: качественный игрок центра поля с возможностью дальнейшей перепродажи в среднем ценовом сегменте до 5 млн евро.

Джаир Родригес Жуниор (26 лет, Бразилия, «Атлетико Минейро» Бразилия)

Фото: facebook.com/atletico

На момент попадания в список Джаиру было 25 лет, поэтому он каким-то чудом просочился в middlelist, и мы остановились на его кандидатуре подробно. И не пожалели.

Джаир обладает феноменальной, исключительно бразильской культурой паса. В этой характеристике он лучший из всего сегодняшнего списка. Точность его передач — 92% (при точности пасов в последнюю треть в 87%). При этом игрок отдаёт одну ключевую (приводящую к голевому моменту) передачу за матч с великолепной для такого типа передач точностью в 50%.

Игрок очень полезен при стандартах своей команды. В 2020 году он забил уже два гола: по одному после углового и штрафного. И в целом выделяется качественным выбором позиции при атаке со стандартов.

В остальном же очень рекомендую вам посмотреть видеонарезку с лучшими действиями Джаира Родригеса, чтобы вспомнить, за что вы обожаете футбол. И одновременно насладиться работой мастера, отдающего передачи в атаку с поднятой головой.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 1,2 млн евро.

Конец контракта: 31.12.2022.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 3-4 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», «Спартак», «Ростов», а также «Рубин», «Ахмат» на серьёзный контракт.



Перспектива: игрок основного состава, создающий своими умными передачами и игрой на стандартах проблемы обороне соперника. Игрок на один взрослый контракт без потенциала выгодной продажи.

Лука Иванушец (21 год, Хорватия, «Динамо» Загреб)

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Московское «Динамо» уже нанесло серьёзный удар по центру полузащиты загребских одноклубников. Но, возможно, клубам РПЛ стоит продолжить форменное ограбление и забрать из центральной оси ещё и этого товарища, проведшего 1889 минут в прошлом сезоне с неплохими для своей позиции «6+2» по системе «гол+пас».

Несмотря на то что Лука играет слева в центре, он очень часто обводит своих соперников. Такой статистикой может похвастать не каждый вингер — 6,8 обводки за матч (проходимость 56%). Это же качество позволяет ему принимать активное участие в продвижении мяча (3,2 забега с мячом за 90 минут).



Качество паса, конечно, восточноевропейское, но уровень высокий: 87,5% точность всех передач и 78,3% у передач вперёд. Дарит надежду то, что в качестве паса игрок прибавляет от года к году, а также то, что при переходе на взрослый уровень игрок не потерял юношеских показателей.



Смотрим видеонарезку голов и голевых передач Луки и радуемся за «Динамо» Загреб, которое в ближайшем будущем оформит на выход трансфер ещё одного сильного центрального полузащитника.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 4 млн евро.

Конец контракта: 15.06.2024.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 6-8 млн евро.



Игрока стоит покупать уже в более-менее выстроенную игровую систему с опорой на полузащиту. Поэтому в нынешнем «Локомотиве» и «Краснодаре» игрока представить сложно.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак».



Перспектива: игрок вырастет и уйдёт в клуб уровнем выше: в Серию А или Бундеслигу, оставив о себе хорошие воспоминания.



И завершают список два наших фаворита. Выбор в пользу первого или второго — не попытка выбрать лучшего из них. Выбор между ними определяется пользой, которую тренер хочет выжать из футболиста данного амплуа.

Якуб Модер (21 год, Польша, «Лех» Польша)

Фото: lechpoznan.pl

Якуб — человек-момент. В самом начале карьеры он много игрового времени проводил на позициях центрфорварда и второго форварда, но свою силу обрёл на позиции центрального полузащитника. Полуфланг, который он занимает, значения не имеет. Абсолютно в каждом матче Модер создаёт 3-4 голевых момента у ворот соперника. И его скромные «5+4» по системе «гол+пас» не должны никого смущать.

Ключевых преимущества у игрока три.

Первое — потрясающий дальний удар. 4 из 5 своих голов Якуб положил из-за пределов штрафной. Ещё несколько голов его команды начинались с того, что Модер попадал в штангу или во вратаря, после чего одноклубники добивали мяч в пустые ворота. Удар Якуба настолько хорош, что он в своём возрасте бьёт все стандарты с левой стороны.



Второе преимущество — первый пас, который моментально взрывает игру и заставляет ломаться оборонительные редуты соперников. Для игрока на этой позиции он часто отдаёт передачи в последнюю треть (9,5 за игру) и является одним из лидеров европейского сезона по длинным передачам (5,5 за игру). При таком частом обострении чуть страдает качество: 74,3% у передач в последнюю треть и 58,5% у длинных передач, соответственно. Но в его случае риск — дело благородное!



Третье — абсолютная надёжность в оборонительных действиях. Он — лидер этого списка с большим отрывом практически по всем оборонительным характеристикам.

С таким набором качеств Модеру очень сложно избежать сравнений с Крыховяком. И сравнений станет больше, если Якуб и Гжегож начнут играть в одной лиге.



Смотрите и сравнивайте, пока это не стало мейнстримом.

Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 3 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2023.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 6-8 млн евро.



Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар».



Перспектива: габариты и футбольные навыки игрока позволят ему в будущем заиграть в одной из двух самых сильных лиг мира: Англия и Испания уже следят за ним. Хороший игрок. И для усиления здесь и сейчас. И для построения футбольного бизнеса.

Андре Орта (23 года, Португалия, «Брага»)

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Андре Орта — практически освобождённый от оборонительных обязанностей центральный полузащитник. В паре он тот самый, кому первому отдают пас для начала атаки после отбора. Особенно в прошлом сезоне ему удались выступления в Лиге Европы: «3+3» в 8 матчах. Но в целом ждать голов от него не стоит. Его магия в другом.

Каждый раз, сталкиваясь с безупречными показателями в качестве передач, ждёшь подвоха и начинаешь проверять, не напортачили ли WyScout и Instat. Но нет, не напортачили, и мы имеем дело с очередным португальским гением полузащиты, чем-то похожим на Деку.

Выдохнем и прочитаем статистику. На игрока выпадает большая нагрузка — 60 передач за матч. Из них 20 вперёд — точность 80%. Из них 11,8 в последнюю треть поля. Точность — 82%. Из них 4,1 длинные передачи. Точность — 69%.

Даже в чистых цифрах это недосягаемо. Если бы я занимался в академии «Браги» и увидел, с кем мне придётся конкурировать, я бы плюнул на всё и подал документы на юриста или врача, пока не поздно.

Но цифры — только первая часть аттракциона. Вторая часть — это впечатления от игры. Точность — это лишь техническая характеристика качества передачи. Фокус состоит в том, что его передачи летят в выверенную одновременно с помощью GPS и ГЛОНАСС точку, на идеальной высоте, и прилетают именно в ту долю секунды, когда партнёр полностью готов к встрече с мячом.



Стоит ли говорить, что эти передачи часто приводят к голевым моментам. У дарования по имени Андре 1,6 ключевая передача (точность 45%) и 1,71 передачи вразрез (точность 53%) за матч.



Увы, португальцы, как и все нации, в нарезках отражают по большей части голы, удары, ассисты и дриблинг, поэтому вам будет дано ознакомиться с другой частью его таланта.



Экономика сделки



Оценка Transfermarkt: 5 млн евро.

Конец контракта: 30.06.2024.

Цена, дороже которой покупать не стоит: 10-12 млн евро.



Переходу могут препятствовать семейные причины: вместе с Андреа в «Браге» играет его брат Рикарду. Однако игрок склонен к авантюрам. За свою карьеру Андре успел поиграть за «Бенфику», «Виторию Сетубал», «Брагу» и год за «Лос Анджелес».

Игрок прекрасно впишется в любой клуб РПЛ, кроме «Краснодара». «Быкам» играть в футбол Андре Орты не позволит философия.

Логичен переход в клубы РПЛ 3-го и 4-го уровней: «Локомотив», «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Спартак».



Перспектива: владельцы абонементов одного из клубов получат возможность лицезреть чудо на протяжении 1-2 сезонов. Дольше чудо на стадионах РПЛ обычно не задерживается.



Это были лучшие центральные полузащитники, которые могут приехать в РПЛ в это трансферное окно. В следующем исследовании я познакомлю вас с лучшими центральными полузащитниками оборонительного плана.