9 лет Миранчука в «Локо»: 5 трофеев, 228 матчей. Дороже него продавали только Ньясса

Алексей Миранчук уходит из «Локомотива» 9 лет спустя: он пришёл в академию в 2011-м, через два года дебютировал за основу, а потом, как он сам говорит, «выиграл вообще всё» с этим клубом.

«Настало время идти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками после матча с «Зенитом» Его ждёт Италия.

В «Локо» братья Миранчуки оказались после отчисления из «Спартака»: они перестали попадать в состав, а это было главным условием для сохранения места в интернате.

Талантливых ребят заметили на одном из детско-юношеских турниров, когда им было по 12 лет. По словам Александра Воронкова, который воспитывал их с девяти лет, по братьям сразу было видно – далеко пойдут: боевые, дерзкие, по-хорошему злые на поле, они обыгрывали всех, кого только можно.



«Их заметили на каком-то очередном турнире как раз перед Новым годом, – рассказывала мама близнецов Елена Юрьевна. – И звонок из московского «Спартака» с приглашением на просмотр. Космос! У нас дома как раз собрались бабушка с дедушкой тогда, всей семьёй прыгали. У ребят глаза сразу загорелись».



Воронков рассказывал, что братья поставили условие: поедем либо вдвоём, либо вообще не поедем. В итоге на просмотр поехали вместе, и после двух недель регулярных тренировок Миранчуков взяли в академию — обоих. Пока они прыгали от счастья, маму охватила паника: что делать с жильём, работой, как бросить всё в родном Славянске-на-Кубани и переехать за тысячу километров в незнакомый город? Вариант нашёлся сам собой:



– Когда обсуждали переезд по телефону, я обозначила, что по образованию педагог. Потому что понимала: поеду в Москву вместе с ребятами, а дальше буду что-то решать. Но в «Спартаке» нашлась должность преподавателя.



«Она бросила всё, что у неё было: дом, родных, работу, коллектив, — вспоминал Алексей. – И поехала за нами, не зная, что её ждёт. Тогда мама ещё не понимала, чего мы стоим, что показываем. По сути, поехала в пустоту».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Братья два года играли и учились в академии, но потом постепенно перестали попадать в состав. Тренерский состав счёл Миранчуков физически слабыми и маленькими.



«В академию пришёл новый тренер – сын Олега Романцева Вадим – и сказал: Миранчуки – маленькие, — рассказывал Воронков в интервью «Матч ТВ». — Они и вправду были маленькие. Очень. Фотография есть, где мы стоим с ними вместе, а они мне по плечо, хотя у меня рост всего 173. Им тогда 13 лет было. Ну не росли они почему-то до этого возраста. Были мелкие, худые, но жилистые. Я уверял Романцева, что они ещё вырастут: у них отец высокий, мать тоже немаленькая. Говорил: «Потерпите, вымахают». Но в Москве терпеть не привыкли. Романцев был категорично настроен: мол, ребята хорошие, но физически слабые».



«Мои чуть задержались в росте и наборе веса, – объясняла Елена Юрьевна. – Я даже думала, что им бы лучше было в команде 1996 года».

Братья перестали попадать в состав, а, по словам мамы, это было главным условием для сохранения места в интернате. При этом об отчислении братья узнали не от тренера, а от старших ребят. Из случайно услышанного разговора.



Впрочем, без команды они оставались недолго – нашлось место в академии «Локо»: Борис Стрельцов, который привёз братьев в «Спартак», как раз ушёл туда работать.

«Денисов узнал, что сыновья живут в интернате, и пошёл к Геркусу: «Несерьёзно» Из этого интервью вы узнаете очень много нового о братьях Миранчуках.

Есть, кстати, альтернативная версия ухода Миранчуков из «Спартака». По словам бывшего главного тренера академии Владимира Бодрова, Елена Юрьевна забрала детей сама, потому что руководство её уволило.



«Две мамы, Миранчуков и другого мальчика из Краснодарского края, работали в «Спартаке» воспитателями, – рассказывал Бодров в интервью Sportbox.ru – Готовили еду и опекали приезжих ребят, живших на съёмных квартирах, а потом в общежитии на Гражданской улице. Когда в академии построили интернат, там требовался только один воспитатель. Руководство, в частности директор академии Геннадий Владимирович Морозов, решило оставить маму другого краснодарского парня. Я говорил: «Вы делаете глупость. Если не оставите Елену Юрьевну Миранчук, она заберёт детей из «Спартака». Так и произошло. Увела их в «Локомотив».



Лёша дебютировал за основу в 2013-м, а спустя два года им интересовался «Андерлехт». Но ближе всего к уходу из «Локо» он был в сезоне-2016/2017 – клуб почти отпустил его в «Рубин».



Билич взял Миранчука, к тому времени двукратного чемпиона России по 1995 году, на зимние сборы-2013. В апреле того же года полузащитник дебютировал за основу, в мае – забил первый гол в матче с «Амкаром».



Миранчук вливался в основу постепенно: 6 матчей за сезон, 9, 21… При Леониде Кучуке он почти не играл, поскольку на его позиции хватало опытных игроков – Буссуфа, Александр Самедов и Майкон. Больше игрового времени Лёша начал получать уже при Игоре Черевченко и Миодраге Божовиче.



В 2015-м пошли слухи, что к Миранчуку есть интерес в Бельгии – его хотел заполучить «Андерлехт». Но после финала Кубка России, в котором он забил «Кубани», полузащитник сам отверг вариант переезда: «У меня ещё два года контракта с «Локомотивом». Я здесь хочу радовать болельщиков».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Слухи утихли, но ненадолго – осенью следующего года пошли разговоры об интересе со стороны сразу четырёх российских клубов: «Зенита», «Краснодара», «Спартака» и «Рубина». Фаворитом в борьбе за талантливого полузащитника оказался казанский клуб – в конце декабря тогдашний президент Ильсур Метшин открыто заявил, что Алексей входит в круг интересов «Рубина» и «Локо» знает о намерении его приобрести. Более того, «Рубин» планировал взять обоих братьев: контракты Алексея и Антона истекали через год, поэтому они могли сами себя выкупить за определённую сумму. В Казани это знали и предложили им личный контракт – в январе руководство клуба позвало на встречу братьев вместе с мамой. Настрой на переход был у обоих, и в январе «Рубин» уже согласовал с ними личные контракты – оставалось только решить всё с «Локомотивом».

В начале февраля агент Миранчуков Вадим Шпинёв сообщил, что Алёша ещё 9 января написал заявление об увольнении, но всё это время продолжал тренироваться и готовиться к сезону. Тогдашний президент «Локо» Илья Геркус говорил, что полузащитник действительно хочет продолжить карьеру в другом месте: «Ищем взаимоприемлемый вариант. Постараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это в данной ситуации возможно».



9 февраля Геркус заявил, что полузащитник отозвал заявление: «Мы встретились с Алексеем и договорились конструктивно выйти из ситуации. Будем действовать совместно в интересах клуба и игрока». 25 февраля окно закрылось, и Миранчук так никуда и не ушёл. Хотя Геркус за пару дней до этого говорил, что всё решено на 100%.

Есть несколько версий, почему трансфер в итоге сорвался:



– по информации «Бизнес-Онлайн», сделку не одобрили спонсоры «Рубина» — до этого клуб провёл масштабную кампанию по усилению, но выдающихся результатов так и не показал;



– Миранчука убедил остаться Юрий Сёмин;

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Илья Геркус говорил, что клуб согласовал трансфер, но договориться об условиях личного контракта не смогли агенты игрока.



В июне он продлил контракт на 4 года, а в следующем сезоне выиграл с «Локо» чемпионство.



Зимой-2020 ходили слухи про «Юве» и «Милан». По словам Кикнадзе, переезд в Италию заблокировал Сёмин.



После двух голов в ворота «Юве» итальянские СМИ утверждали, что трансфер в туринский клуб согласован, сумма сделки – 20 млн евро. Агент игрока эту информацию опроверг.

Зимой появилась уже другая информация из Италии – на этот раз об интересе «Милана». По словам генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе, сделку заблокировал Сёмин.



«Предложение от «Милана» было, но переданное не напрямую. Они предлагали схему с арендой и последующей опцией выкупа. Ситуация, в которой клуб бьётся за место в Лиге чемпионов, та сумма, которую нам предлагали за нашего лучшего игрока, мягко говоря, никакого интереса для клуба не представляла. Это я объяснил и футболисту, мы сидели и разговаривали с ним, потому что у него есть амбиции. Палыч, конечно, был против. Я его могу понять — как можно радоваться тому, что гипотетически один из лучших игроков может уйти. Но помимо позиции тренера есть ещё мнение игрока и клуба. У нас идут постоянные контакты не только с итальянскими клубами, но и с немецкими, и испанскими. Посмотрим, во что это выльется.

Теперь знаем, во что: один из лучших игроков «Локо» ушёл за 14,5 млн евро. Но главное, что его мечта сбылась.