Грандиозный трансферный провал «Спартака». Тиль покинет Россию

Гус Тиль близок к уходу из «Спартака». По информации Algemeen Dagblad, 22-летний полузащитник может продолжить карьеру в немецком «Фрайбурге». Согласно источнику, существовал также вариант с арендой в ПСВ из Эйндховена, однако сам голландец не хочет возвращаться Эредивизию.

Тиль войдёт в историю как самый крупный, грандиозный трансферный провал «Спартака». По крайней мере до тех пор, пока московский клуб не потратит ещё большую сумму на бесполезного футболиста. Покупка полузащитника в августе 2019-го за 16 млн евро (по данным Transfermarkt.ru) была рекордный для красно-белых. Болельщики «Спартака» ждали от Гуса такого же прорыва, как от его соотечественника Квинси Промеса, а получили второго Педро Рошу. Тюльпан из Алкмара зачах на российской земле.

Помните первые комментарии после трансфера звезды АЗ? Владелец «Спартака» Леонид Федун гордился трансферной находкой:

«Покупка Тиля как раз стала моей инициативой. Мы долго просматривали «десятки». Было несколько вариантов: румын Хаджи, другие. Мне Тиль понравился двумя своими качествами. Во-первых, в столь юном возрасте стал капитаном одной из ведущих команд Голландии. Во-вторых, это боец, не чистая «десятка». Вот Алекс, бесспорно, великолепный игрок. Однако совсем не занимался оборонительными действиями. А Гус прекрасно прессингует».

Лидерство «Спартака» подтверждается не только таблицей. Чем ещё крута команда Тедеско Промежуточные статистические рейтинги РПЛ.

Генеральный директор Томас Цорн хвалился тем, как быстро решил вопрос с покупкой голландца:

«С Тилем, несмотря на всю его востребованность в Европе, мне хватило 40 минут разговора, после чего он пошёл в свой клуб и сказал, что хочет в «Спартак».

Усилил эйфорию от трансфера Гуса и работавший тогда в Нидерландах экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

«Тиль — мечта любого тренера, – уверял Слуцкий. – Потому что его легко встроить в любую схему, и он выполняет абсолютно любые функции. Очень качественный футболист, без очевидных слабых мест. Чрезвычайно мобильный и подвижный, хорошо чувствует отбор, быстро перестраивается по позиции. Грамотно выдвигается в прессинг, всё время блокирует линию передачи. Очень хорошо оснащён технически, в эпизодах всегда чувствует, куда и как открыться на последней стадии развития атаки. То есть комплексно сильный футболист, трудолюбивый, с огромным объемом… Тиль очень хорош в качественном, системном командном передвижении, командной игре, с точки зрения тактического построения это идеальный для тренера игрок. Сильнейший игрок, но вопрос будет в том, как «Спартак» встроит его в общекомандные действия».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Казалось бы, трансфер за столь серьёзные деньги действительно должен гарантировать качество. Даже «Зенит» в последние годы дешевле приобретал почти всех своих легионеров – Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса, Дугласа Сантоса, Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена. Тем не менее случилось то, о чём говорил Слуцкий после своего «но». «Спартак» брал игрока не в систему, а просто примерно на нужную позицию. Вряд ли вообще можно утверждать о поиске новичка под заданные тренером модельные характеристики. Например, Гастон Перейро, которого московский клуб хотел купить у ПСВ перед тем, как обратился к кандидатуре полузащитника АЗ, больше похож на чистую «десятку», чем тягучий Тиль, больше нацелен на игру в штрафной и у штрафной. Гус всё-таки что-то среднее между «восьмёркой» и «десяткой».

Тиль на эмоциях ярко начал при Олеге Кононове. Сделал две голевые передачи в матче с «Ахматом» в Грозном, потом забил гол и ассистировал во встрече с «Крыльями Советов» в Самаре. Впрочем, голландец так же быстро погас, как и загорелся. В результате за год в «Спартаке» Гус сыграл лишь 11 матчей в основе (всего же выходил в составе красно-белых 24 раза), и его статистика почти не изменилась – два гола и три голевых паса. Тому же «Ахмату» он забил ещё в Москве в июле 2020-го.

Как судят «Спартак» после угрозы Федуна. Теперь грех жаловаться? И снова арбитр – в центре внимания.

При Доменико Тедеско голландец прочно прилип к скамейке – выходил на замену, да и то не всегда. В довершение ко всем бедам получил травму в последнем матче с «Арсеналом», проведя на поле всего около десяти минут. Выбыл на три недели из-за повреждения связок голеностопного сустава.

«Гус действительно классный игрок, – признавался Тедеско в июне. – И человек хороший. Он очень умный парень, и это в каком-то смысле его проблема. Когда приходишь в клуб, зная, что стал одним из самых дорогих игроков, всегда непросто. Тем более в таком молодом возрасте. Каждое действие изучается под микроскопом: ошибаешься в передаче – и все обсуждают именно её, а не десять других, удачных пасов… Тиль талантлив, и он нам нужен, вы в этом ещё убедитесь. А давить на кого-то только из-за высокой цены мы не будем».

«Я единственная баба-агент в России, которую знают». Наш ответ Ванде Икарди О трансфере Тиля в «Спартак», отношениях с футболистами и правильной женитьбе.

Вот только сам тренер так и не дал возможности убедиться в том, насколько талантлив голландец. Тедеско выше ценил качества других центрхавов – Зелимхана Бакаева, Романа Зобнина, Наиля Умярова, Алекса Крала. Вдобавок летом «Спартак» купил Остона Урунова.

Аренда во «Фрайбург» – любопытная история. Эта команда подходит Тилю по стилю. Она, что называется, играющая. В трансфере голландца вызывают особый интерес два момента: во-первых, продолжит ли «Спартак» платить игроку зарплату (и в каком объёме: частично или полностью?), а во-вторых, получат ли немцы право выкупа (и за какую сумму). На момент перехода Гуса в «Спартак» Transfermarkt оценивал полузащитника в 6 млн евро. Вернуть бы хоть эти деньги.