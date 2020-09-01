«Барселона» — мечта Кумана. Но его уже подставили

В воскресенье 3-го мая, когда Роналд Куман возвращался домой после велосипедной прогулки, ему резко стало нехорошо. Он попросил жену вызвать скорую. Скорая доставила Кумана в амстердамскую клинику, где ему сразу провели катетеризацию сердца. Позднее агент Роб Янсен подтвердил: у него был микроинфаркт. Через несколько дней тренер поблагодарил всех за поддержку и рассказал подробности: он хотел записаться на приём к кардиологу ещё в марте, но из-за пандемии врач так и не смог его принять. «Такие моменты заставляют многое переосмыслить. Сколько ещё в мире таких людей, как я? Сколько из них не выжили, потому что не получили своевременную консультацию кардиолога?».

Звучит мощно. Но у этого эпизода были серьёзные последствия не только для Кумана и его семьи. А ещё для «Барселоны». Потому что до него Куман отказывался возглавить каталонскую команду, пока не будет сыгран чемпионат Европы.



Зимой у «Барселоны» было два основных кандидата на должность тренера. Но не сложилось с обоими: Хави радикально против нынешнего руководства, а Куман решил не бросать сборную. При этом работа с «Барсой» оставалась его мечтой, которую он не скрывал даже от игроков сборной Голландии. Не в его характере бросать дело на полпути – по крайней мере, так было. Но безумный 2020 год внёс коррективы. Куман переболел коронавирусом (по словам жены, болезнь прошла тяжело), перенёс инфаркт, а Евро перенесли на год. И он решил, что год – это слишком долго для возможности реализовать мечту.

Одним ударом Куман обессмертил себя в Каталонии. Главное о новом тренере «Барселоны» Уж ему-то точно обеспечена народная поддержка на «Камп Ноу».

«Вся сборная разочарована тем, что тренер ушёл. Но «Барса» была его мечтой. Любой из нас это знал. Могу понять его», — слова Вирджила ван Дейка идеально описывают ситуацию.



Куман ушёл за мечтой. Но ему очень не повезло с моментом.

Почему любому тренеру сейчас было бы трудно в «Барселоне»

Можно спорить о тренерских качествах Кумана, но нельзя спорить с тем, что момент для того, чтобы начать в «Барселоне» перестройку, максимально неудачный. Перестройка нужна уже очень давно, но Хосеп Бартомеу годами терял время, подписывая звёзд за огромные деньги без учёта их совместимости с текущим составом и средних игроков, которые даже сочетаются со стилем команды. Это была не смена поколений – а дорогая и ненужная ширма, за которой росли проблемы.



Конечно, чем лучше начать всё менять, тем лучше. Вот только через год в «Барселоне» будет новый президент – и это обязательно повлечёт за собой глобальную перестройку. Один из кандидатов, Виктор Фонт, уже заявил, что в случае победы на выборах уволит Кумана независимо от результатов – просто потому, что это наследие Бартомеу, которое должно быть тотально вычищено из клуба. Ладно, Фонт – просто популист, который играет на настроении толпы. Но если выборы выиграет Жоан Лапорта, тем более стоит ждать радикальной смены курса. Он уже однажды вывел клуб из кризиса в 2008 году и наверняка попробует старый рецепт: ставка на выпускников академии и тренера, который будет культивировать позиционный футбол.

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В общем, есть вероятность, что все перемены, которые инициирует тренер в новом сезоне, просто не нужны: через год всё снова изменится. Правда, существует и вариант, при котором новым президентом станет преемник Бартомеу. Но это очень, очень маловероятно. Весной Бартомеу разругался с вице-президентом Эмили Русо, который и должен был стать его кандидатом на выборах, и добился его ухода. Нового кандидата пока нет, по крайней мере, он публично. Да и поддержка Бартомеу скорее отнимет голоса, чем добавит. Но парадокс: если Куман как-то разрулит ситуацию и вопреки всему добьётся спортивных успехов, Бартомеу будет проще продавить своего человека.



Интриг столько, что в них можно запутаться. Особенно, если учесть прозрачность клуба в самом плохом смысле слова – всё, что происходит внутри, становится известно журналистам. И вот в это хитросплетение интриг ворвался Куман. Сделал он это с грацией носорога.

Почему смена поколений – это так сложно для «Барселоны»

Отсутствие смены поколений привело к уникальной ситуации в раздевалке. Количество легенд на метр квадратный в «Барселоне» выше, чем где угодно ещё. Пике, Альба, Бускетс, Месси – воспитанники, которые выиграли с клубом всё, Суарес – третий бомбардир в истории, который за шесть лет забил 200 голов. И тоже выиграл всё. Но правила в раздевалке диктуют не только легенды. Ещё старожилы, вроде Ракитича и Роберто, или просто парни с характером, вроде Видаля.

Куман-чистильщик — это то, чего «Барса» и хотела, и боялась. Даже Месси оказался не готов Революции без жертв не бывает, но теперь голландца оправдает только результат.

«Барселоне» не просто нужно омоложение. У неё ещё и нет на это денег (спасибо трём годам неудачных трансферов), поэтому, покупки придётся привязывать к продажам. И безумная зарплатная ведомость (под 70% бюджета), которую в год пандемии клуб просто не тянет. Бартомеу уже просил игроков снова пойти на снижение зарплаты – но они отказались. Отказ легко понять, если вспомнить, что во время паузы команда отказалась от 70% зарплаты. Всё это усложняет трансферы. Нужны покупки, но приходится в первую очередь думать о продажах. А продавать трудно – возрастной костяк съедает большую часть ведомости, на таких игроков трудно найти покупателей за адекватную цену. Да и сами ветераны требуют деликатного подхода. Но деликатный подход и Куман – это несовместимые вещи.



Куман делает всё наоборот. Он просто звонит Суаресу и говорит, что тот не нужен. Это ошибка.



Ошибка – не желание избавиться от травматичного возрастного игрока, который блестяще играет в отдельных эпизодах, но не тянет играть в интенсивный футбол 90 минут. Это как раз логично. Но реализация – просто ужасная.



Костяк «Барселоны» в последние полгода столкнулся с большим количеством трудностей, чем игроки большинства клубов. Сначала был уволен Эрнесто Вальверде (его поддерживало большинство ветеранов, кроме Бускетса), потом вместо него пришёл человек, который так и не нашёл общего языка с раздевалкой и за два месяца превратился в позднего Вальверде неэффективностью решений, потом всплыла наружу дикая история о том, как президент «Барселоны» заплатил миллион евро фирме, которая занималась очернением игроков «Барселоны» в соцсетях, потом пауза в чемпионате и отказ от 70% зарплаты, потом проигранная гонка «Реалу» и историческое унижение 2:8 от «Баварии», а теперь им указывают на дверь. И даже не красиво: никаких прощальных матчей, никаких встреч с болельщиками, ищите новый клуб, быстро.

В «Барселоне» творится какой-то кошмар. Клуб обвиняют в намеренном очернении Месси Есть доказательства.

Ракитич нашёл сразу. Правда, 1,5 млн евро за него – это шутка, но трансферы «Барселоны» в принципе отдельный жанр стендапа, так что тут ничего удивительного. Следующий на выход Видаль, интересно, получит ли «Барселона» хоть что-то за него. Но с Суаресом так не получилось.



Игрок калибра Суареса точно заслуживает уйти красиво. И чтобы ему сообщил об этом не человек, который в клубе один день, ещё даже ни с кем не встретился. И тем более не в форме приказа. Готов ли Суарес быть игроком ротации? Готов ли к снижению зарплаты? Если не готов, то уже он будет выглядеть не лучшим образом, а «Барселона» сохранит лицо и симпатии болельщиков – клуб делает всё, что может. Даже готовое решение, могло быть подано по-другому.

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Проблема с Суаресом требовала вдвойне деликатного решения, что его ближайший друг в команде это Лео Месси. Если обращение показалось неуважительным Суаресу, оно показалось таким и Месси. Кстати, о Месси. Ему Куман тоже позвонил: чтобы сказать, что Месси для него – просто один из членов команды, отношение ко всем одинаковое.



Та же ошибка, что и с Суаресом. Даже разумная идея реализуется бестактно и в неподходящий момент. Разговор с Месси случился после разговора с Суаресом. Можно предположить, что Месси увидел атаку одновременно на ближайшего друга и на себя.

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Куман – харизматичный лидер, у него сильный характер, но вот дипломатические миссии ему лучше не доверять. В каком-то смысле Бартомеу его подставил: отдал грязную работу по указыванию на дверь возрастным игрокам, а сам ушёл в тень. Куман отдувается за него, а прямолинейный характер только вредит. Это привело к взрыву.

Сейчас в «Барселоне» война

Бартомеу приучил своих игроков, что выгодная ему информация сливается в прессу, а связанные с ним журналисты из Mundo Deportivo манипулируют информацией, чтобы подавать любой конфликт в его пользу. Но в Каталонии есть и другие журналисты. И игроки просто ответили тем же.



Когда Mundo Deportivo пишет, что запрос Месси о разрыве контракта не имеет юридической силы, и что «Барселона» будет отклонять любой запрос от другого клуба о покупке Месси, понятно, что такой инсайд газета могла получить только от руководства. Но когда журналист Гильем Балаге пишет, что Месси попросил Бартомеу о личной встрече, а тот за сутки даже не ответил на просьбу, то такой инсайд Балаге (кстати, старый приятель Гвардиолы, о котором он написал две книги) мог получить только со стороны Месси. Сливы в прессу пошли от всех участников.

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Взрыв всё ещё можно погасить. Наверняка с Суаресом и Месси, которые заинтересованы в том, чтобы не выглядеть предателями в глазах болельщиков, можно прийти к компромиссу. Но для этого нужны прямые переговоры, хотя бы для того, чтобы донести позицию клуба. Возможно, Месси действительно стоит отпустить – не бесплатно, но за какую-то приличную сумму денег. Как «Реал» отпустил Криштиану Роналду. И сейчас Куман уже имел бы бюджет. И выбирал, какого форварда купить вместо Месси. Или хотя бы мог позволить себе ван де Бека. Или хотя бы Вейналдума. Чтобы тренировать не семь игроков основы – именно столько набралось на первом занятии, причём, среди этих семи были уходящие Суарес и Видаль – а чуть больше. А пока время идёт, а кем собирается играть «Барселона» в новом сезоне – загадка.



Проблема в том, что откровенные разговоры – не в стиле Бартомеу. Он просто так не умеет. Он умеет ставить ультиматумы через прессу и манипулировать общественным мнением. Атмосфера взаимного недоверия между игроками, болельщиками и руководством – его вина. А сейчас он поручил сложнейшую и деликатную задачу – объяснить легендам «Барселоны», что их время ушло – Куману, который известен чем угодно, но только не деликатностью. И сейчас «Барселона» расхлёбывает последствия.

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Последствия выбранной политики – это когда все идут до конца. Когда юристы Месси и юристы «Барселоны» будут показывать в суде один и тот же контракт и спорить, что важнее: дата, после которой пункт о расторжении недействителен, или слова «конец сезона», в соответствии с которыми Месси активировал пункт о разрыве договора. Суд сейчас выглядит вполне правдоподобным вариантом, потому что ситуация тупиковая.



К этому идёт, если только Бартомеу не изменит стиль, которым пытается удержать Месси. Но пока больше похоже на то, что его закулисные игры просто испортят репутацию еще одной легенде «Барселоны», на этот раз – Куману, для которого «Барселона» была мечтой.